ELEZIONI A RAVENNA – 49 / Diario elettorale del 14 agosto: cresce l’opposizione alla proposta di sondaggio per Lido di Savio, Mingozzi insiste su E55

Chissà a chi è venuto in mente di fare un sondaggio alla vigilia di Ferragosto sulla denominazione turistica di Lido di Savio, dando la possibilità di scegliere fra Bologna Marittima e Bologna Mare? Pur con tutte le migliori intenzioni e le buone ragioni storiche – spiegate già sia dal Sindaco in carica Michele de Pascale, sia dall’Assessore al turismo Giacomo Costantini – di questa iniziativa non si coglie la ratio fatta oggi, a 50 giorni dal voto, con questi tempi e queste modalità. Sembra una mossa fatta apposta per essere buttata in caciara e destinata a far perdere qualche voto a beneficio degli avversari. In ogni caso, diversi cittadini hanno già detto la loro – anche su questo giornale – definendo la cosa alla maniera di Fantozzi dopo la visione de “La corazzata Potëmkin”, mentre Filippo Donati ha fatto sapere che per lui la proposta è semplicemente irricevibile. Perfino il MAR si è risvegliato per dire no. Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna e Veronica Verlicchi della Pigna a loro volta bocciano l’idea e dicono che i problemi di Lido di Savio sono ben altri. Il benaltrismo va sempre alla grande, ma in questa occasione l’argomento è stato servito su un piatto d’argento.

Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna): “la faccenda del nome è del tutto marginale, i veri problemi irrisolti di Lido di Savio sono del resto numerosi” – “Domani si chiuderà il referendum improvvisato, lanciato autarchicamente dalla giunta De Pascale – si badi bene senza neppure interpellare il Consiglio comunale, organo sovrano in un’amministrazione comunale democratica – sulla scelta di aggiungere a Lido di Savio la denominazione turistica di Bologna Mare o quella di Bologna Marittima. Lista per Ravenna e la propria associata Lista del Mare rispetteranno democraticamente la scelta dei residenti e degli operatori di Lido di Savio, avendo però da esprimere osservazioni non marginali al riguardo. – si legge nella nota di Gianfranco Spadoni – La storia ci ricorda che un gruppo di industriali milanesi cercarono accordi, agli inizi del 1900, con il Comune di Cervia per costruire un luogo ad immagine di Milano nella costa romagnola, e presto ci fu un accordo per dare corpo a questa idea facendo nascere appunto Milano Marittima, una specie di succursale milanese con affaccio sul mare. Anche per Lido di Savio, negli anni ’50, il primo nome che la contrassegnò fu in effetti Bologna Mare, piuttosto che Bologna Marittima, ma poi si volle dare continuità alla fascia costiera dei nostri lidi, da nord a sud, evitando di associare alla neonata frazione del litorale ravennate confinante con Cervia il nome del capoluogo regionale. Nulla dunque eccependo sulla volontà dei cittadini del posto, occorre però rilevare come per molti ravennati etichettare questo lido col nome della città capoluogo della Regione sembri rimarcare il predominio di Bologna e dell’Emilia sulla Romagna, quasi rinunciando a valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni della nostra “effettiva” regione.”

“I veri problemi irrisolti di Lido di Savio sono del resto numerosi. Essa lamenta da sempre di non ricevere alcun beneficio dall’essere di gran lunga la maggiore fornitrice di soldi alle casse del Comune con la tassa di soggiorno, notando troppe disattenzioni da parte dell’Amministrazione, soprattutto per la cura e la vivibilità del paese, acuite dalla distanza non solo fisica e logistica, ma politica, da Ravenna. Ecco dunque ad esempio – come rileva il programma della nostra Lista del Mare – che le sue strade e i suoi marciapiedi, anche della viabilità principale (viale Romagna, viale Verghereto, ecc.), essendo orfani di interventi manutentivi programmati, sono difficoltosi e pericolosi da percorrere, in particolare per il “degrado da radici”, oltreché bisognosi di più frequente pulizia. Altrettanto le aree verdi attrezzate, scarsamente oggetto di manutenzione anche ordinaria. Il fiume Savio, che trasporta acque a tutta vista malsane, producendo ogni tanto qualche divieto di balneazione, attende inutilmente interventi capaci di rimuoverne le cause a monte. Tra gli interventi più urgenti figurano l’adeguamento e messa a norma dello scarico dell’impianto idrovoro nelle acque del fiume stesso, come pure, sul lato spiaggia, la ricalibratura delle scogliere emerse danneggiate. Il ponte sul fiume Savio, che collega Lido di Savio a Lido di Classe, molto pericoloso per chi si muove a piedi o in bici, richiede tuttora di essere affiancato da una passerella ciclopedonale. E si pone fin d’ora la realizzazione di una nuova area camper pienamente attrezzata, in grado di sostituire, senza interruzioni del servizio, quella attuale che dovrà chiudere quest’anno. Mettiamola dunque in positivo, sperando che l’installazione di due cartelli sulle vie di accesso di Lido di Savio, uno della località e un altro turistico, costituisca la base di partenza per una soluzione attenta, puntuale e decisiva delle tante criticità sofferte da questo lido, sua vera priorità, anche e soprattutto per le proprie notevoli potenzialità turistiche.” Così Gianfranco Spadoni, vice-presidente di Lista per Ravenna. Veronica Verlicchi (La Pigna): “un sondaggio davvero patetico, appoggiato addirittura dalle associazioni di categoria” – “Il Sindaco uscente di Ravenna, residente a Milano Marittima, Comune di Cervia, in questi 5 anni non ha realizzato nessuno dei 14 punti del programma di mandato e nessun intervento per la località di Lido di Savio. – scrive Verlicchi – Ora a 1 mese e mezzo dalle elezioni comunali per Lido di Savio si inventa un sondaggio davvero patetico appoggiato addirittura dalle associazioni di categoria: Lido di Savio sui cartelli turistici scegli tra Bologna Marittima e Bologna Mare. Per de Pascale i problemi del turismo della località e dei lidi ravennati si risolve così: con un sondaggio!” Veronica Verlicchi invece promette “sistemazione dei marciapiedi e delle strade dissestate, manutenzione puntuale delle aree verdi e delle rotonde, raccolta dei rifiuti più puntuale ed efficiente, installazione delle telecamere di videosorveglianza, potenziamento della segnaletica stradale oggi troppo carente, potenziamento del trasporto pubblico locale, maggiore presenza della Polizia Locale soprattutto durante la stagione estiva con il distaccamento aperto a Lido di Classe, eliminazione delle barriere architettoniche anche nelle fermate dell’autobus, utilizzo dell’imposta di soggiorno per realizzazione dell’arredo urbano della località.”

Giannantonio Mingozzi (candidato PRI alle comunali): bene l’accordo sulla Cispadana ma ora sblocchiamo la E55 – Giannantonio Mingozzi, candidato dell’Edera, apprezza l’accordo pubblico-privato annunciato tra alcune province emiliane e Ferrara per sbloccare la costruzione della Cispadana (le prime proposte risalgono al 2006), una nuova arteria est-ovest capace di favorire i collegamenti tra Emilia e l’Adriatico, Ferrara e Ravenna in particolare. “Tutto quanto può agevolare il porto di Ravenna sui mercati emiliani nei tempi di arrivo e partenza delle merci e nelle modalità trasportistiche gomma e ferro è utile ed auspicabile; i 67 chilometri della Cispadana da Reggiolo a Poggio Renatico costituiscono una nuova opportunità a breve distanza e meritano l’attenzione delle imprese ravennati”. Molto più, aggiunge Mingozzi, di quanto possa essere utile all’economia romagnola la bretella Campogalliano-Sassuolo o la terza corsia Modena-Verona; ma visto che si tratta di un’ipotesi consortile che accomuna Arc spa, province emiliane e Regione “varrebbe la pena inserire in questo accordo infrastrutturale anche la nuova Romea per il tratto più volte evocato tra Ravenna, Ferrara e Mestre. La stessa E55 lo prevede nella progettazione approvata dalle due Regioni interessate e credo che questo sia il vero nodo di Ravenna: se vogliamo guardare al nord Italia ed all’Europa la Cispadana ci aiuta con il “corridoio del Brennero” ma non dimentichiamo che il potenziamento del traffico portuale con nuovi fondali e banchine avrà bisogno tra qualche anno di sostenere l’aumento del flusso di merci diretto a nord con strade adeguate e non certo con l’attuale Romea che per il traffico pesante mostra ormai limiti e insufficienze.”