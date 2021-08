ELEZIONI A RAVENNA – 47 / Diario elettorale del 16 agosto: un comitato apposta per consigliere del Porto in quota Pd, la polemica fra Pri e PaP sulla E55

Non capita a tutti di essere candidato per il Consiglio comunale e di avere un vero e proprio comitato elettorale di sostegno. Succede al dem Gianmarco Buzzi – segretario del Circolo Pd del Porto – che concorre a un seggio a Palazzo Merlato per il Pd, appunto. Per portare Buzzi in Consiglio comunale la cellula Pd del Porto di Ravenna ha costituito un comitato elettorale coordinato da Denis Di Martino e formato per ora da una ventina di operatori.

Intanto i partiti sono alla prese con gli adempimenti burocratici per presentare le liste, a partire dalla raccolta delle firme necessarie. Il 18 agosto ci sarà il banchetto di Ravenna Coraggiosa alla Rocca Brancaleone.

Botta e risposta invece fra PRI e Potere al Popolo sulla E55. Mingozzi (PRI) parlando delle infrastrutture e della Cispadana aveva detto prima di Ferragosto che per Ravenna e il suo porto è fondamentale sbloccare la E55 per i collegamenti con Mestre, Venezia e il Nord Europa. Pronta la replica di Santini (PaP) e la controreplica dello stesso Mingozzi.

Alvaro Ancisi (LpRa) invece continua con le due denunce e cita un episodio significativo in cui la sua azione ha avuto il seguito sperato, a Classe. Mentre Alberto Ancarani parte dalla drammatica vicenda afghana per attaccare di nuovo le femministe occidentali e di casa nostra, riportando in auge una sua definizione di qualche tempo fa – “malmostose” – che fece scalpore.

Un Comitato elettorale per Gianmarco Buzzi (candidato PD per il Consiglio comunale) “portavoce” della comunità portuale – “Nei giorni scorsi, si è riunito il Circolo PD del Porto, per discutere iniziative da assumere con l’intento di dare un contributo per valorizzare il Porto di Ravenna e il ruolo dei suoi lavoratori, anche alla luce delle tematiche proprie della campagna elettorale in corso per le amministrative. Presenti iscritti e simpatizzanti, che hanno ascoltato gli interventi del Segretario del Circolo – Gianmarco Buzzi – e di alcuni iscritti. – si legge in una nota del Partito Democratico – Ha partecipato alla riunione anche il segretario provinciale Alessandro Barattoni. Nel suo intervento ha espresso apprezzamento per il Circolo che, dopo il difficile periodo trascorso dal nostro Paese in cui si sono perdute molte relazioni sociali e politiche a causa dei vincoli imposti dal COVID, ha mantenuto la sua presenza sul territorio ed i suoi iscritti nel mondo portuale.”

Barattoni ha “ribadito l’importanza di ritrovare un “luogo politico strutturato” dove le tematiche portuali, del lavoro e delle infrastrutture, passando per lo sviluppo territoriale e l’occupazione, possano essere discusse dalla pluralità dei soggetti, che operano in questo mondo, dai lavoratori portuali ai Servizi tecnico-nautici, dai Terminalisti agli agenti e raccomandatari marittimi, passando per tutti gli attori del Porto.”

In tale contesto, è stata ribadita l’importanza della “presenza nella lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime Elezioni amministrative, di un esponente del Porto e della portualità ravennate, che si faccia portavoce, all’interno del prossimo Consiglio comunale, delle tematiche sensibili del Porto.” Si tratta del segretario del Circolo PD del Porto Gianmarco Buzzi. Per sostenere la sua candidatura si è costituito un vero e proprio Comitato elettorale denominato “Lo… Porto in Comune”e Denis Di Martino – Direttore della Cooperativa Portuale – ne è il Coordinatore. Compongono il Comitato elettorale: Gianmarco Buzzi Candidato al Consiglio Comunale; Denis Di Martino Coordinatore Comitato Elettorale; Marco Farinatti ingegnere; Giacomo Giunchi operatore portuale; Fabio Tassinari operatore portuale; Andrea Buda operatore portuale; Alessandro Baroncini operatore portuale; Francesco Benini operatore portuale; Enrico Scanferla operatore portuale; Sauro Giorgini pensionato, ex dirigente di Cooperativa; Fabrizio Valbonesi consulente finanziario; Lothar Corzani metalmeccanico; Lorenzo Celletti operatore portuale interinale; Luigi Spadaro Presidente CRAL Portuali Ravenna; Vincenzo Rossano servizi tecnico nautici; Roberto Campana pensionato, ex operatore terminalista; Gabriele Castellani casa di spedizione; Andrea Ciccorossi operatore terminalista; Luciana Lontani pensionata, ex operatrice terminalista; Claudia Barbieri dipendente pubblico; Lucia Gamberini consulente formazione.

Banchetto di Ravenna Coraggiosa per raccogliere le firme per presentare la lista: “obiettivo 150” – Mercoledì 18 agosto dalle 18 alle 20 alla Rocca Brancaleone, Ravenna Coraggiosa apre ufficialmente la raccolta di firme per la presentazione della lista alle elezioni amministrative del prossimo 3 ottobre. Saranno presenti le candidate ed i candidarti e porterà un saluto il sindaco Michele de Pascale, alla cui ricandidatura la lista di Ravenna Coraggiosa contribuisce. Per aderire alla raccolta firme, si legge in una nota, “è sufficiente presentarsi con un documento di identità. L’invito è aperto a tutte e tutti coloro che pensano che sia il momento del coraggio e hanno voglia di metterci la firma: per rafforzare il centrosinistra e per costruire un progetto di cambiamento necessario per una Ravenna più giusta, solidale e sostenibile, all’altezza delle nuove sfide e dei nuovi bisogni.”

Gianfranco Santini (candidato sindaco per Potere al Popolo): “basta insistere sempre sul trasporto su gomma, il futuro è su ferro” – “Abbiamo visto la posizione espressa dal PRI nella persona di Giannantonio Mingozzi (“già viceSindaco a vita” in passate legislature e ancora candidato PRI alle comunali) sul tema della Cispadana. – si legge nella nota di Santini e Potere al Popolo – Per cominciare Mingozzi finge di parlare di trasporto merci su gomma e ferro ma in realtà pensa sempre e solo a investimenti (pubblici) per aumentare solo la potenzialità del trasporto su gomma visto che i suoi continui riferimenti vanno unicamente alla Cispadana, all’E 55 e alla Romea stessa. Non è possibile che ancora si continui a parlare di incrementare il trasporto su gomma nonostante sia nota l’incisività di questo sul cambiamento climatico per via dell’uso dei combustibili fossili, produzione di CO2 e incremento di polveri sottili emesse dall’usura delle gomme. Il trasporto ferroviario al contrario è su linee dedicate ed elettrificate in massima parte e quindi già adatte all’utilizzo di energie rinnovabili: è questo il futuro!”

“Anche per il porto di Ravenna si parla senza esito di due stazioni a destra ed a sinistra del canale Candiano che potrebbero risolvere molti problemi di trasporto. Perchè Mingozzi e il PRI che sono molto ‘attivi’ sul porto non insistono su questo punto ? C’è forse un conflitto di interesse? A Ravenna è prevista inoltre anche la realizzazione della terza corsia nella bretella che arriva al porto. Vogliamo far notare che da anni è quasi vuota e che c’è il limite dei 50 km/h per via dello stato degradato della strada. E ora di finire di mettere al primo posto solo gli investimenti su gomma, occorre cambiare passo. Come Potere al Popolo Ravenna contrastiamo con forza tutta la politica delle grandi opere che in tutta Italia uniscono il partito trasversale del cemento e degli affari. Proponiamo a Ravenna e in Emilia-Romagna di superare una visione di mobilità obsoleta basata sul cemento e le autostrade. Non si esce dalla crisi senza una riconversione ecologica dell’economia, che passa necessariamente attraverso un modello di mobilità basato sul trasporto pubblico, leggero e sostenibile.” Così conclude Gianfranco Santini candidato sindaco per Potere al Popolo.

Giannantonio Mingozzi (PRI): “l’80% delle merci va ancora su gomma, io difendo industrie e lavoro” – È curioso come per la seconda volta in pochi giorni il PRI e Mingozzi si trovino a polemizzare con la sinistra radicale. Poco tempo fa è stato sull’immagine di Anita o Annita Garibaldi “sbusata” dal PC. Ora è sulla E55 e stavolta la diatriba è con il candidato a sindaco di Potere al Popolo, Gianfranco Santini.

“Per correttezza va chiarito a Santini che il potenziamento del trasporto ferroviario verso Ravenna e il porto ce lo auguriamo tutti e in tutte le direzioni visto che in destra e sinistra Candiano già sono pronte stazioni merci intermedie e i sottopassi ferroviari in centro sono progettati e finanziati, – dichiara Mingozzi in una nota – ma sta di fatto che oggi l’80 per cento delle merci in arrivo o in partenza dal porto al servizio del traffico marittimo arrivano su camion e gomma e che per altre decine di anni quella percentuale non cambierà; è bene sapere, caro Santini, che l’ottimismo verso la transizione energetica, le rinnovabili ed il trasporto pubblico leggero da entrambi auspicato ha tempi lunghi e quindi oggi non possiamo fare a meno della gomma, del gas metano e di altra risorse da te deprecate, pena la scomparsa dei posti di lavoro e la chiusura delle industrie, quelle ravennati in particolare”. Per questo, conclude Giannantonio Mingozzi, “mi batto con il PRI affinché le strade siano più adeguate al traffico pesante senza commistioni pericolose con quello turistico (vedi l’inadeguata Romea), e il nostro impegno guarda ai collegamenti internazionali di Ravenna e delle proprie imprese perchè se rimaniamo esclusi dalla rete europea del trasporto su gomma, Cispadana ed E55 ad esempio, le nostre produzioni verrebbero tagliate fuori dalla concorrenza di altri Paesi ed i lavoratori ne subirebbero le conseguenze!”

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna): abbiamo scoperchiato un vaso di Pandora a due passi dalla Basilica di Classe – Lunedì 9 agosto Lista per Ravenna aveva chiesto ai dirigenti comunali della Strade e della Polizia locale, tramite una istanza formale che ne attivava le responsabilità, di intervenire con urgenza su via Giovan Battista Morgagni, situata a pochi passi dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. LpRa chiedeva che ne fosse riassestato il tratto finale di 150 metri, ridotto a condizioni indecorose di degrado e di transito pericoloso.

“Abbiamo scoperchiato un vaso di Pandora, perché, nel giro di due giorni, è partita dal Comune di Ravenna una diffida perentoria rivolta ai responsabili del cantiere (ditte titolari, impresa esecutrice e progettista dei lavori) avviato nel campo in questione per realizzarvi opere edili, a partire dal permesso preliminare di costruire le opere di urbanizzazione primaria rilasciato, addirittura, il 19 dicembre 2013. – scrive oggi in una nota Alvaro Ancisi – La diffida è stata scritta “a seguito della segnalazione ricevuta da un esponente del Consiglio Comunale con la quale si segnala che l’area di cantiere è carente dal punto di vista manutentivo e sono presenti molte erbacce e sterpaglie”. Richiamate esattamente tutte le norme violate riportate nella nostra istanza, c’è anche scritto: “Viene segnalato inoltre che il tratto stradale terminale di Via G. Morgagni, oggetto dell’intervento di realizzazione delle opere di urbanizzazione, e con il cantiere ancora sospeso, è rimasto privo di uno strato di finitura e pertanto risulta particolarmente polveroso d’estate e in caso di maltempo si formano delle pozzanghere e i residenti al riguardo lamentano uno stato di disagio dovuto principalmente alla mancanza di ultimazione”, precisando che “ai sensi dell’art. 21 del Permesso di Costruire […] la manutenzione delle opere realizzate è a carico della Ditta titolare del presente permesso di costruire fino alla presa in consegna da parte del Comune e degli altri Enti interessati…”. Di qui il seguente pronunciamento: […] Con la presente si DIFFIDANO le società in indirizzo titolari del Permesso di Costruire affinché provvedano entro 30 gg. […] all’esecuzione dei lavori di pulizia dell’area di cantiere al fine di eliminare tutte le problematiche relative al contenimento e alla limitazione della zanzare tigre e a ripulire l’area di cantiere dai materiali ivi riposti. In difetto di quanto sopra, si informa che l’inottemperanza alla presente diffida configurerà altresì violazione agli obblighi assunti in sede di Convenzione Generale per Progetti Urbanistici Attuativi Esecutivi (PUE) in località Classe di Ravenna, Via Morgagni […]. L’inosservanza della diffida comporterà al Soggetto Attuatore, in funzione della tipologia di inadempienza accertata e/o della continuativa inerzia rispetto agli adempimenti richiesti, il pagamento delle seguenti somme a titolo di penale alla Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del maggiore danno e l’applicazione delle maggiorazioni stabilite dalla legge […] pertanto – trascorso inutilmente il predetto termine dei 30 gg. – determinerà l’applicazione della prima penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) da escutersi dalla polizza rilasciata […]. Si sollecita infine la ripresa dei lavori di cantiere, come peraltro richiamata nella ns. precedente nota del 12/07/2019 […], ricordando che occorrerà prima aver ottenuto la nuova autorizzazione paesaggistica la cui richiesta dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia. A tal fine si chiede di comunicare all’ufficio scrivente nei medesimi termini di 30 gg la nuova tempistica per la ripresa delle lavorazioni”.

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, chiude affermando con orgoglio che “qualche volta l’opposizione serve. Lista per Ravenna ringrazia i cittadini che, facendoci conoscere le loro sofferenze, ci hanno consentito di tradurle in concreta azione produttiva.”

Alberto Ancarani (candidato Sindaco di Forza Italia) sulla vicenda afghana: dove sono le nostre femministe? – “Non c’è nulla quanto il destino delle donne afghane che meriterebbe uno sciame di femministe in servizio permanente effettivo con presidii h24 per le strade dell’occidente e della mia città. Ma essendo le associazioni femministe occidentali semplicemente dei gruppi di potere lobbistici per i quali i diritti delle donne sono strumentali ad altri obiettivi, non succederà. Malmostose erano e malmostose restano.” Così Alberto Ancarani su Facebook.

