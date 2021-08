Enea Puntiroli (Lega): “non è con il divertimento fuori controllo, l’eccesso di alcolici e la musica alta che si rilancia Cervia”

“È notizia recente di una alleanza tra l’amministrazione comunale e i gestori dei locali di Milano Marittima per arginare eccessi e problemi di ordine pubblico tramite l’aumentando del suolo pubblico a disposizione dei locali in modo da permettere esclusivamente il servizio e la consumazione al tavolo senza asporto degli alcolici. Rimane comunque il problema del presidio del territorio troppo spesso in balia di orde di giovani che si riversano per le strade ed in spiaggia non appena i controlli calano (indicativamente dopo le due di notte), basti pensare che lo scorso sabato sono state consumate, come da copione: rapine, risse e furti, con almeno tre arrestati, oltre ad ubriachi, degrado urbano e violazione della proprietà privata, questo è il frutto del lassismo e “buonismo” dell’ultimo ventennio!” Così il Capogruppo di Lega Cervia Enea Puntiroli.

“Non è con il divertimento sfrenato e fuori controllo, con l’eccesso degli alcolici e con la musica alta che si rilancia una località turistica come la nostra, anzi in questo modo si continua a perdere la nostra clientela storica, mettendo in ginocchio le attività commerciali, ad esclusivo vantaggio di pochi! – continua il leghista – Occorre progettare un nuovo modello turistico o almeno aggiustare quello attuale con l’aiuto e la collaborazione di tutti gli interessati. La stagione non è ancora finita e non è il momento di mollare, le prossime due settimane e anche i fine settimana autunnali saranno impegnativi, il presidio del territorio deve essere-rimanere al primo posto anche negli orari “scomodi”, sanzionando chi viola le più elementari regole di comportamento, di buon gusto e manca di rispettare il prossimo.”

“Occorre rimboccarsi da subito le maniche e lavorare per la prossima stagione a favore dei residenti e dei nostri turisti, che vedono al primo posto la sicurezza, i servizi e la serenità di un tempo. La sicurezza va curata in ogni forma, trascuratissima è anche quella stradale, basti pensare alla circolazione dei monopattini e delle biciclette, sono mezzi che perdono facilmente il controllo, la mancata manutenzione dei dossi e delle buche provoca continue cadute anche dei pedoni, a volte con conseguenze gravi; per non parlare di chi gira in modo incontrollato, in due, contro mano, senza rispettare stop o precedenze, addirittura senza luci. Perché non imporre l’uso del casco per i minori e del giubbino cartarinfrangente la sera? Da non inoltre dimenticare la segnaletica verticale ed orizzontale degradata o addirittura assente in tante strade, basti guardare il viale Italia di Pinarella o il viale Romagna nel centro di Milano Marittima, dove quotidianamente migliaia di persone attraversano la strada per recarsi in centro, in pineta o al mare nel più totale disordine, non è possibile che solo le strisce blu siano sempre correttamente manutentate. Non bisogna mollare con i controlli ed il pattugliamento, la sicurezza è un buon biglietto da visita per la nostra località, il turista valuta la propria meta vacanziera anche in base a questo, il rischio è che non torni! Far rispettare le regole e multare chi fa confusione, schiamazza, non rispetta il decoro pubblico e neppure il prossimo, è un segnale di civiltà necessario per riportare ordine e controllo” conclude il Capogruppo di Lega Cervia Enea Puntiroli.