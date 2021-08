ELEZIONI A RAVENNA – 46 / Diario elettorale del 17 agosto: Donati in tour nel forese attacca il governo della città, Fronzoni propone la settimana della moda

La campagna elettorale per le amministrative di Ravenna non sta vivendo giornate esaltanti. Di caldo c’è solo l’aria. La temperatura del confronto politico invece è piuttosto tiepida. Eppure non manca molto al voto. Probabilmente in questi giorni liste e relativi candidati sono alle prese con le pratiche burocratiche per la presentazione. Tenuto conto di questo, resta comunque un confronto elettorale finora povero di spunti interessanti. Forse le idee ci sono, ma faticano ad emergere e ad imporsi. E questo è un problema soprattutto per il centrodestra, chiamato ad offrire un’alternativa credibile al governo della città. Il centrosinistra, in definitiva, i ravennati lo conoscono già.

In questa fase, sembrano mancare in particolare le proposte di lungo respiro se non visionarie per quanto riguarda il futuro di Ravenna. Nel 2016, se non altro si parlava di spostare la stazione dei treni, di fare un beach stadium a Marina di Ravenna, di trasformare il Palazzo della Provincia in un albergo a 5 stelle, di scavare il Porto, per citare alcuni temi, e pazienza se di diverse cose poi non se ne è fatto nulla. Almeno si volava alto.

Finora i contenuti espressi sono stati più modesti e meno entusiasmanti. Si è parlato un po’ di infrastrutture, un po’ di energia (con molta ideologia, peraltro) e un po’ di turismo e, soprattutto, di piccole cose che non funzionano. Resta inteso che chi fa opposizione e si candida a governare fa bene a mettere in rilievo ciò che non va e che dovrebbe essere messo a posto, ma servirebbe anche un’idea complessiva di città. Non basta la denuncia della spazzatura raccolta male, del degrado da qualche parte sul territorio e nemmeno quella di una pensilina dell’autobus che manca in campagna. Queste cose non fanno una visione del futuro. Semmai danno l’idea di una piccola comunità che si guarda l’ombelico e si accapiglia sulle piccole cose.

Serve dare più respiro al confronto sul futuro di Ravenna, se ne sente il bisogno a un mese mezzo dal voto. Anche per capire veramente qual è la posta in gioco. I ravennati a chi vogliono affidare le chiavi della città? Cosa immaginano per il loro futuro comune? Forse quel respiro verrà quando finalmente le coalizioni principali e i partiti maggiori renderanno noti i loro programmi e non dovrebbe mancare molto ormai. Ma, ripetiamo, non c’è poi tutto questo tempo, se si vogliono far decollare campagna elettorale e confronto. Magari anche alcuni incontri elettorali fra i candidati – fatti come si deve – potranno ravvivare la situazione e accendere l’interesse della città, che finora pare seguire piuttosto distrattamente e passivamente quanto sta avvenendo. Certo anche per via dell’estate e della ritrovata socialità dopo l’inverno della pandemia.

Infine una nota balza agli occhi: mai come questa volta l’opposizione sembra puntare soprattutto sul forese, mettendo in rilievo situazioni di degrado, disservizi, abbandono. In particolare, battono su questo tasto Donati, Verlicchi e Ancisi. Probabilmente memori che nel 2016 Alberghini perse le elezioni proprio nel forese, dove Pd e Pri vantano il loro zoccolo duro. Ma la domanda è: concentrandosi così tanto sul forese e lasciando in secondo piano o scoperta la città, dove vivono i due terzi dei ravennati, faranno la cosa giusta? Ne sapremo di più il 4 ottobre.

Filippo Donati (candidato Sindaco di Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia) nel suo tour del forese attacca l’amministrazione sulla manutenzione del territorio – In questi giorni Filippo Donati, candidato di Viva Ravenna e del centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia) è in tour nel forese – prima in quello a sud, poi in quello a nord del capoluogo – e coglie l’occasione per attaccare a ripetizione l’Amministrazione comunale guidata dal suo competitore Michele de Pascale su alcune situazioni di degrado. A Mensa Matellica posta un video in notturna con cui denuncia la mancanza di una pensilina dell’autobus per i ragazzi che vanno a scuola. Dopo avere parlato di scandalo per il fatto che “in 20 anni non sono stati nemmeno capaci di fare una pensilina”, chiude il video con la classica domanda: “voi li mandereste i vostri figli a scuola con una fermata dell’autobus di questo genere?”.

A Mezzano invece Donati mette alla berlina con un altro video sempre su Facebook una postazione per il birdwatching del Parco del Delta del Po “che sarà costata sicuramente qualche migliaia di euro” ma tenuta in pessime condizioni, dalla quale, fra l’altro, non si riesce a vedere quasi nulla: “niente di niente”. Anche in questo caso chiude con la necessità del cambiamento nel governo della città.

Il PRI annuncia i “Giovedì dell’Edera” a San Michele, dal 19 agosto – Hanno inizio giovedì prossimo, 19 agosto, alle ore 18, al Circolo repubblicano di San Michele i “Giovedì dell’Edera”, un’ora di confronto pubblico a tutto campo su vari temi ravennati in vista delle prossime elezioni comunali. Ne è promotore Giannantonio Mingozzi, candidato al Consiglio Comunale, che giovedì introdurrà le proposte del PRI su argomenti che riguardano principalmente la frazione di San Michele: la ristrutturazione dell’edificio scolastico, ancora per poco scuola materna fino al completamento del nuovo plesso, in residenza pubblica e assistita per anziani; l’alta velocità di chi percorre via Faentina ed i collegamenti con le vicine frazioni di Villanova e Piangipane; la pista ciclabile in programma tra San Michele e Ravenna. Insieme a Mingozzi ci saranno il capolista e vicesindaco Eugenio Fusignani, Massimo Cimatti e Lorenzo Torre, esperto di RSA e residenze terza età. I prossimi appuntamenti, che si svolgeranno anche negli spazi esterni al circolo, vedranno il giovedì alle 18 affrontare i temi di lavoro ed energia, Ravenna l’Europa ed i finanziamenti, l’ulteriore sviluppo del nostro Campus universitario e l’arrivo di Medicina, la difesa del mosaico e delle scuole d’arte, il collegamenti stradali e ferroviari del porto con il norditalia e i mercati europei.

Federico Fronzoni (candidato della Lista Civica de Pascale Sindaco”) propone di istituire la settimana della moda a Ravenna – Federico Fronzoni Procuratore e Responsabile AFC Struttura “Santa Teresa Ravenna” e candidato nella Lista de Pascale avanza una proposta originale, di cui non si è mai parlato prima a quanto ne sappiamo: fare una settimana della moda a Ravenna. La proposta ha un nome: “Ravenna MAM – Moda, Arte & Monumenti”. “Una delle opportunità per valorizzare la città, generando eventi che vadano oltre la singola giornata o la classica “due giorni”, Ravenna potrebbe ospitare, per una intera settimana ed in modo permanente, le sfilate di moda della manifattura italiana dell’abbigliamento, genere per il quale siamo famosi nel mondo. – si legge nella proposta di Fronzoni – Abbinando così il fascino dell’arte e dei monumenti ravennati, della bellezza delle strade e luoghi caratteristici del centro storico della città, ai prodotti e marchi dell’abbigliamento prodotto in Italia. Magari con una parte delle collezioni dedicata al mosaico, in occasione dell’evento ravennate e come ulteriore forma di promozione della città.” Per non sovrapporsi alla più famosa settimana milanese, Fronzoni propone di tenere l’evento nel “periodo maggio/giugno, o comunque in un periodo primaverile/prima estate – fine estate/primo autunno, evitando in ogni caso la concomitanza con altri eventi omogenei a livello nazionale.” Durante la settimana “le giornate e relative passerelle si potrebbero differenziare tra alta moda, del lusso, e quella semplice e pratica, come pure giovane e meno giovane, fino ad arrivare, perché no, alle “taglie comode”. E fino a differenziare e spaziare con l’abbigliamento sportivo, nautica e corsa (cd “running”) in primis, considerando che Ravenna è città di mare, del “Moro” e di rinomati velisti, nonché della Maratona Ravenna Città d’Arte ed altri eventi podistici ad ampio richiamo.” Secondo Fronzoni “le sfilate si potrebbero tenere nei luoghi storico-artistici simbolo della città. Ad esempio nei giardini fronte Sant’Apollinare in Classe, nei giardini fronte San Vitale con Via San Vitale e vie limitrofe comprese, in Piazza San Francesco fino alla Tomba di Dante, Battistero degli Ariani fino a Via Diaz, oltre ad altri spazi antistanti i monumenti ravennati. Per la moda giovane si potrebbe pensare al lungocanale della Darsena recentemente riqualificato, come pure a Piazza Kennedy. In caso di maltempo gli eventi potrebbero essere dirottati all’Almagià o in altro luogo al coperto, adatto e caratteristico” che propone poi di coinvolgere i nostri Maestri Muti, Olmi, Manetti oppure Laura Pausini. Fronzoni ha pensato a tutto, anche ai testimoni dell’evento, per esempio Federico Marchetti (Yoox Net A Porter Group), o qualcuno come Chiara Ferragni. Notevole anche la nota a margine del candidato Fronzoni: “Nell’anno dedicato a Dante, in suo omaggio e della lingua italiana, mi sono imposto di non usare termini anglosassoni (se non tra parentesi). Non farò quindi uso dei troppi termini ad effetto, nell’evidenza e nel titolo della proposta in esame. Così come nelle future proposte di valorizzazione e miglioramento per la nostra città.” Chapeau. Lorenzo Ferri (candidato sindaco del Partito Comunista – PC) attacca de Pascale e il Pd su Gino Strada: “lacrime di coccodrillo” – Giovedì 19 agosto alle ore 11.30, sotto la scalinata del Palazzo Comunale di Ravenna, in Piazza del Popolo, Lorenzo Ferri candidato sindaco del Partito Comunista (PC) ha indetto una conferenza stampa su questo tema: “Le lacrime di coccodrillo e la vuota retorica di de Pascale e del PD su Gino Strada: l’ipocrisia al potere”. E ancora, per Ferri “è ora di smascherare questa ipocrisia che vede il PD e suoi esponenti farsi portavoce politici di istanze sociali quali la Sanità Pubblica o la pace del mondo (Gino Strada era un medico che portava cure gratuite nei paesi del mondo martoriati dalla guerra), ma nella realtà agire in modo completamente opposto, ponendosi come baluardo della Sanità privata e come partito anti-pacifista.”

PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO