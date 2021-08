Italia Viva Ravenna: “preoccupate per la situazione femminile in Afghanistan, per le donne, le madri, le spose bambine”

“Seguiamo con apprensione da diversi giorni gli avvenimenti in Afghanistan e in particolar modo abbiamo visto come la situazione stia precipitando. Questo sta angosciando fortemente tutte le forze occidentali e noi come donne, come rappresentanti politiche, siamo estremamente preoccupate di quanto sta accadendo. Preoccupate per la situazione femminile, per le donne, per le madri, le spose bambine costrette a servire i miliziani talebani, e abbiamo paura per quello che può accadere e per le false rassicurazioni che stanno dando i talebani: dicono che tutto procederà in maniera pacifica ma non ci fidiamo e siamo solidali con tutte le donne afghane. Vorremmo in qualche modo capire insieme come potere intervenire, come aiutarle e sicuramente promuovere un’azione di solidarietà per le donne afghane e almeno fargli sentire che siamo al loro fianco per promuovere i loro diritti”. Così Chiara Duranti Coordinatrice Provinciale e Silvia Sirri Coordinatrice Comune di Ravenna di ITALIA VIVA.