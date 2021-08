Referendum su eutanasia e giustizia: firma day alla Rocca Brancaleone di Ravenna il 19 agosto

Giovedì 19 agosto, dalle ore 20 alle ore 23, sarà possibile firmare sia il referendum sull’eutanasia legale che i sei referendum sulla “giustizia giusta” all’interno della Rocca Brancaleone di Ravenna, su impegno di +Europa Ravenna (gruppo “per una società aperta”) e del Psi di Ravenna. Ogni cittadino, dotato di documento di riconoscimento, potrà firmarli tutti e sette, o solo alcuni, in un’unica occasione che vuole rappresentare l’inizio del rush finale delle due campagne referendarie; entrambe lanciate verso il raggiungimento di una quota di sicurezza che garantisca la possibilità di svolgere il prossimo anno questi referendum.

“Siamo impegnati per entrambi i referendum perché senza questa forte spinta popolare il Parlamento non ha oggi la forza di prendere decisioni e di fare riforme che sono invece indifferibili – affermano Maria De Lorenzo, una delle coordinatrici di +Europa a Ravenna, e Jacopo Cavina dei Giovani Socialisti di Ravenna – per questo lo strumento referendario è diventato così necessario. L’iniziativa sull’eutanasia legale, sotto pieno controllo medico e partendo dalla volontà della persona, nelle situazioni già normate dalla sentenza della Corte Costituzionale, rappresenta un modo per diminuire il dolore inutile delle persone che più soffrono senza speranze; non si tratta certo di una promozione della morte. Allo stesso tempo è un dato oggettivo che lo stato della giustizia nel nostro paese abbia raggiunto livelli intollerabili: si pensi solo alle condanne che il nostro Paese ha avuto sul tema da parte della Corte di Giustizia Europea; per questo i referendum chiedono un equo processo per tutti con più velocità e più tutele per i cittadini, per gli amministratori; oltre a richiedere la fine dello strapotere delle correnti della magistratura nel Csm e la separazione delle carriere in magistratura per impedire l’esistenza di porte girevoli tra funzione giudicante e requirente.”

Per una maggiore informazione sui referendum ecco i siti di riferimento: www.referendumgiustiziagiusta.it / www.eutanasialegale.it