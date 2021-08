ELEZIONI A RAVENNA – 44 / Diario elettorale del 19 agosto: Ravenna Coraggiosa e Potere al Popolo hanno già raccolto le firme per presentarsi al voto

In questi giorni partiti e liste sono alle prese con la raccolta firme e con le altre pratiche burocratiche necessarie alla partecipazione alla competizione elettorale per Ravenna in programma il 3 e 4 ottobre. Operazioni non sempre facili, sulle quali più di una lista in passato è inciampata. E così Ravenna Coraggiosa e Potere al Popolo con orgoglio fanno sapere che loro hanno già raggiunto l’obiettivo delle firme.

Ravenna Coraggiosa: successo oltre le aspettative per il “Banchetto coraggioso: obiettivo 150!” per la raccolta firme – Ieri 18 agosto Ravenna Coraggiosa aveva organizzato alla Rocca il “Banchetto coraggioso: obiettivo 150!” per la raccolta firme per la presentazione della lista che ha centrato subito l’obiettivo. “Il “banchetto coraggioso” di raccolta firme per la presentazione della lista Ravenna Coraggiosa alle elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre, andato in scena sera alla Rocca Brancaleone, ha avuto un esito davvero ottimo. – si legge in una nota – Tante candidate e tanti candidati ma soprattutto moltissimi sostenitori della lista per un appuntamento molto importante dal punto di vista delle scadenze elettorali. Alla fine circa duecento ravennati sono passati al banchetto nella cornice della Rocca Brancaleone. Le firme raccolte superano abbondantemente la soglia minima di legge e saranno consegnate già a partire da all’anagrafe per le certificazioni. Ravenna Coraggiosa rivolge un grande ringraziamento a tutte e tutti: “nonostante l’atmosfera ferragostana – spiegano dal coordinamento – abbiamo trovato tanta vicinanza, voglia di sostenerci e passione. Ancora una volta attorno al nostro progetto si è registrata una partecipazione non scontata ”.

Gianfranco Santini (candidato Pap a sindaco di Ravenna): obiettivo raggiunto – “L’obiettivo delle firme necessarie, per presentare la nostra Lista insieme alla candidatura a Sindaco del Compagno Gianfranco Santini alle Elezioni Comunali di Ottobre, è stato raggiunto. Abbiamo raggiunto ad oggi oltre 150 firme sulle 117 minime, necessarie per dare corso alla scelta che abbiamo fatto. Non ci fermeremo ma continueremo a raccogliere anche nei prossimi giorni , insieme alla prosecuzione di tutti gli adempimenti burocratici . Ma è doveroso da parte nostra il ringraziamento di cuore a tutti per l’aiuto, l’attenzione e gli attestati di stima che ci avete rivolto ai nostri banchetti e negli incontri fatti. Ne siamo onorati e faremo di tutto, con i fatti, per non deludervi. E ora via campagna elettorale: con le nostre idee, i nostri valori… la coerenza è la nostra forza.” Così Gianfranco Santini e il Comitato Territoriale Potere al Popolo Ravenna.

Filippo Donati (candidato Sindaco di Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia) parla del Porto: “un centro nel Mediterraneo come pilastro economico e sociale per la città” – “Il nostro progetto per il porto di Ravenna è espressione di innovazione e sostenibilità. Un centro nel Mediterraneo come pilastro economico e sociale per la città, un HUB strategico di interscambio di persone e merci, con un concreto investimento nel Terminal Crociere e nei servizi a terra, un porto ecosostenibile per una rinnovata identità capace di coniugare turismo e sviluppo sostenibile. “Ravenna città di Mare” per il rilancio dell’intero comparto nautico e dell’industria dei servizi da diporto.” Così Filippo Donati su Facebook. Oggi intanto, Donati presenta un altro candidato di Viva Ravenna, mentre ha già scaldato i motori della sua campagna elettorale.

Alberto Ancarani (candidato Sindaco di Forza Italia) ironizza su Bologna Mare – Alberto Ancarani, candidato Sindaco di Forza Italia Primavera Ravenna, in attesa di entrare nel vivo della competizione elettorale, si sofferma a ironizzare ancora sulla vicenda di Lido di Savio – Bologna Mare e ha costruito sul suo profilo Facebook un fake attribuendo questa frase al candidato del centrosinistra Michele de Pascale: “Volevo chiudere il mio auspicabilmente unico mandato con il botto! BUM! BUM!! BUM!!! Benvenuti a BOLOGNA MARE!!!”

Chiara Francesconi (candidata Pri): “Valle della Canna, più dell’amor poté il digiuno” – “Si sta prosciugando la Valle della Canna per evitare il diffondersi del botulino: la lezione di qualche anno fa è servita e sia il Comune che l’Ente Parco del Delta questa volta sono intervenuti in tempo. Voglio ringraziare l’ATC, e in particolare Libera Caccia e Federcaccia, che hanno messo a disposizione uomini e mezzi per raccogliere i pochi anatidi morti e per salvare quanti più uccelli possibile”. Così Chiara Francesconi, Capogruppo del PRI in Consiglio comunale e candidata repubblicana per le elezioni amministrative, commenta l’attuale situazione verificatasi in questi giorni.

“Ho visto e sentito Massimiliano Costa, è stato subito determinato nel trovare una soluzione. Ho molta stima di lui e sono certa che pur nella drammatica mancanza di precipitazioni sta minimizzando i danni insieme a tutto lo staff di questa Amministrazione e a quella del Parco del Delta che da pochi giorni dirige. Le parole di una lista di opposizione sulla stampa di questi giorni” sottolinea Chiara Francesconi “denotano pertanto l’inopportunità, figlia di un dovere ricorrere a mezzucci per avere quella visibilità che è e deve essere propria di coloro che al lavoro abbinano senso pratico, idee e logica politica oltre che pratica. Succede quindi che per correre troppo in avanti si scivoli sulla fatidica “buccia di banana”, conseguenza della smania di protagonismo. Purtroppo invece di scegliere di illuminarci con idee forti e convincenti, si è pensato bene di incensarsi usando la problematica sorta in Valle della Canna come trampolino di lancio di una futuribile carriera politica, che poggia le sue basi su di una disgrazia invece che su di una possibile soluzione. Molto probabilmente la “smania” risulta più forte della capacità propositiva. Tuttavia” conclude la Consigliera Francesconi “saranno comunque i cittadini ravennati a dirci fra breve se sono veramente costoro quelli da cui vorranno essere rappresentati!”.

Lorenzo Ferri (candidato Sindaco del Partito Comunista) davanti a Palazzo Merlato contro “le lacrime di coccodrillo di de Pascale su Gino Strada” – “È stato molto commovente il ricordo che il sindaco de Pascale ha voluto dedicare a Gino Strada, definito “un simbolo di impegno per la pace“. De Pascale è sembrato seriamente turbato per l’improvvisa scomparsa del padre di Emergency e come Partito Comunista (PC) non possiamo che sottoscrivere le parole del Sindaco, ma allo stesso tempo non possiamo che denunciarne le lacrime di coccodrillo e la retorica dietro la quale questa classe politica della “finta sinistra” vuole nascondere la realtà dei fatti. – si legge nella nota di Lorenzo Ferri – Il Partito Democratico di de Pascale parla molto bene e si fa portavoce di istanze sociali quali la sanità pubblica o la pace nel mondo, cercando di lavare i propri panni sporchi accostandosi a figure come Gino Strada, ma nella realtà agisce in modo completamente opposto, ponendosi come baluardo della sanità privata e come partito anti-pacifista.”

“Il partito del Sindaco è lo stesso partito che ha sostenuto appieno il governo Monti, che nel 2012 tagliò 2.6 miliardi di euro alla sanità pubblica. Fu poi al governo con Letta, che oggi piange il medico Strada, ma che tra il 2013 e il 2014 tagliò ben 13,8 miliardi di euro. È lo stesso Partito Democratico che successivamente, con il governo Renzi, nel 2015 tagliò oltre 10 miliardi di euro, per poi proseguire con il governo Gentiloni, sempre PD, che in due manovre finanziarie tagliò ben 6 miliardi di Euro, fino ad arrivare ai governi Conte e Draghi. I tagli alla sanità pubblica che il Partito Democratico di de Pascale ha perpetrato dal 2012 al 2019 ammontano a ben 37 miliardi di Euro (Fonte Fondazione Gimbe e Corriere della Sera), altro che sostegno ai medici e alla sanità pubblica! – continua Ferri che poi parla della Nato e attacca il Pd per “l’appoggio all’imperialismo statunitense e alle guerre”.

Elisa Guerra (candidata di Alleanza di Centro per i territori che candida Sindaco Mauro Bertolino) punta sulla valorizzazione delle valli – “Crediamo sia arrivato il tempo di rimettere in moto l’intraprendenza e la laboriosità dei romagnoli, quella stessa intraprendenza, ferma da troppo a causa di un’amministrazione senza iniziative, con cui si costruì uno splendido litorale, valorizzando al massimo le risorse di un territorio dalle altissime potenzialità. È arrivato il momento di guardare alle valli, alle “piallasse”, ai “padelloni”, alle aree dei parchi creando nuovi percorsi, nuovi punti di osservazione, vietando nuovi insediamenti abusivi e non in sintonia con l’ambiente; il tutto però ad una condizione, quella che si agisca in punta di piedi. Il rilancio di queste immense aree di territorio ravennate potrebbe passare anche attraverso un rilancio di svariate attività sportive e il tutto avrebbe un ritorno anche in termini di sicurezza in quanto l’abbandono porta solo degrado e instaura frequentazioni e attività delinquenziali. Mettiamo fine a questo annoso staticismo affrontando le tematiche del territorio con un’ottica diversa”. Così Elisa Guerra Coordinatrice provinciale Alleanza di Centro per i territori e candidata alle amministrative per Alleanza di Centro per Ravenna Bertolino Sindaco.

