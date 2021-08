Cervia, Gruppo Lega suggerisce di copiare dall’Emilia e di fare la Pizza Fest

Il Gruppo Lega di Cervia nell’intento di “fornire un suggerimento che, se colto e non respinto, senza fini politici e strumentali, potrà essere interessante” propone di fare come in alcune città emiliane dell’entroterra (e non solo), dove “le Consulte del Volontariato o gli altri Organismi dell’Amministrazione Comunale si adoperano per organizzare uno specifico evento enogastronomico, denominato “PIZZA FEST”, finalizzato alla diffusione dei segreti occulti della famosa “cucina partenopea”, che generalmente ha una durata di qualche giorno. Tali evenienze godono altresì del patrocinio della Regione Emilia Romagna oltre che della Provincia e/o del Comune in cui vengono celebrati. Nella fattispecie, attraverso “PIZZA FEST”, la Consulta o altro Organo delegato vogliono offrire al territorio un momento conviviale, festoso e di incontro con la gastronomia e la cultura partenopea. Aggiungiamo, fra l’altro, che con parte dei proventi dell’iniziativa possono venire finanziate azioni di solidarietà ed altri progetti sulle scuole, adozioni a distanza, sostegno a bisognosi, ecc…”