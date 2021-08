ELEZIONI A RAVENNA – 43 / Diario elettorale del 20 agosto: parte il Pd con Letta, de Pascale accetta il confronto non le provocazioni. Torna la polemica su Muti

Fuoco alle polveri? Sembra proprio che la campagna elettorale sia sul punto di accendersi sul serio. Il Pd esce da una sorta di letargo e, a un mese dalla presentazione della sua lista, apre in grande stile la sua campagna elettorale portando il 23 agosto il segretario nazionale Enrico Letta a Ravenna, anzi a San Pietro in Vincoli, accanto a Michele de Pascale. Siccome tutti gli avversari puntano sul forese, Pd e de Pascale hanno pensato bene che forse è meglio presidiare quel territorio.

Filippo Donati (Viva Ravenna, Lega, Fratelli d’Italia) prosegue intanto il suo viaggio nei dintorni di Ravenna e ieri ha visitato Lido di Classe e Lido di Savio, mentre alcuni candidati si concentrano sul ricordo o sulla condanna di alcune figure, esaltate o condannate dalla storia. Daniele Perini propone che Ravenna ricordi perennemente Gino Strada dedicandogli una via, piazza, scuola se non un’ala del Santa Maria delle Croci. Gianfranco Santini, Alessandro Bongarzone e Lorenzo Ferri invece fanno interventi di tutt’altro tenore, ovvero contro la ormai trita celebrazione del gerarca fascista Ettore Muti che come ogni anno un piccolissimo manipolo di nostalgici neofascisti e neonazisti fa al cimitero di Ravenna. Manifestazione che non passa inosservata e sale agli onori della cronaca (si fa per dire) solo perché qualcuno organizza manifestazioni di protesta più o meno animate. Che forse è proprio quello che vogliono i neofascisti e i neonazisti per dimostrare di esistere. Ora Santini, Bongarzone e Ferri intervengono per dire che si tratta di una pagliacciata e che sarebbe ora di farla finita con le sfilate per Muti, perché c’é una legge che consente di vietarle e sarebbe il caso finalmente di applicarla. Ferri si spinge anche ben oltre nell’attacco a de Pascale.

Infine segnaliamo che ignoti gruppi no vax sono entrati in azione imbrattando le sedi vaccinali dell’Esp e di San Pietro in Vincoli. È probabile che nelle prossime ore questa vicenda impatti sulla campagna elettorale.

Pd lancia de Pascale: il segretario nazionale Enrico Letta e Michele de Pascale aprono la campagna elettorale il 23 agosto a San Pietro in Vincoli – Entra nel vivo la campagna elettorale del Partito Democratico con Enrico Letta in visita a Ravenna per sostenere Michele de Pascale. Il segretario nazionale dei democratici sarà infatti in piazza del Foro Boario a San Pietro in Vincoli lunedì 23 agosto alle ore 21 dove salirà sul palco insieme al candidato sindaco. “Dopo aver predisposto il programma per il governo di Ravenna con la partecipazione di tanti iscritti e simpatizzanti – ha detto il segretario provinciale Alessandro Barattoni – la nostra campagna elettorale partirà con il segretario nazionale. Parleremo di situazione internazionale, delle opportunità del Pnrr, di politiche sanitarie e del lavoro. Temi che ci hanno visti impegnati come Partito Democratico in Italia e in Europa in questi mesi complicati, legati al futuro della città e che saranno al centro delle prossime sfide nelle quali anche gli enti locali dovranno svolgere ruoli importanti. Altri lasciano in spiaggia il segretario nazionale e nascondono il simbolo per riuscire a trovare dei candidati ‘civici’ per il consiglio comunale. Noi invece, con orgoglio e passione, metteremo in campo le nostre bandiere, le nostre idee e la nostra classe dirigente.” A San Pietro in Vincoli è previsto anche un piccolo servizio di ristorazione con chioschetti di pizza fritta. Evidentemente il Pd si aspetta molta gente. I dem annunciano anche che è partita la campagna nazionale “Insieme per il popolo afgano” e anche lunedì sarà presente uno stand per raccogliere donazioni. La mobilitazione del PD si propone “di sostenere chi rimane in Afghanistan, accogliere e dare conforto a chi fugge e sostenere le ONG e l’ANCI per organizzare l’accoglienza in Italia.” Fabio Sbaraglia (coordinatore coalizione a sostegno di Michele de Pascale): “disponibili ai confronti, non a raccogliere le provocazioni” – Dopo i tentativi di alcune forze minori di “imporre” improbabili confronti o duelli a Michele dePascale, scende in campo il coordinatore della sua campagna elettorale per puntualizzare alcune cose. “Nell’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale del 3/4 ottobre emerge sempre di più quanto sia stato importante il lavoro fatto da de Pascale e da tutto il centrosinistra per unire e comporre una coalizione unita e plurale per offrire agli elettori idee e programmi chiari e condivisi e quanto invece la frammentazione del campo del centrodestra, dovuta all’arroganza della sua principale forza politica, porti sino ad oggi una gran quantità di comunicati e nessuna proposta, nuova e sfidante. – si legge nella nota di Fabio Sbaraglia capogruppo uscente del Pd – All’interno di questo percorso di avvicinamento alle elezioni i confronti tra i candidati e le candidate sindaco, possono essere momenti importanti: permettendo alle cittadine e ai cittadini di conoscere le proposte politiche e programmatiche in campo per il futuro della città e di maturare una decisione consapevole su queste. Per questo motivo crediamo che anche in questa campagna elettorale i momenti di dibattito tra i candidati debbano rispettare alcuni importanti requisiti che siano garanzia di trasparenza e fruibilità per tutta la città. Diamo quindi disponibilità per valutare tutti gli inviti a partecipare a confronti a condizione che siano coinvolti tutte e tutti i candidati a sindaco e che gli stessi si coordinino tra loro per definire e condividere le linee guida su cui impostare tutti i confronti che ci sarà occasione di organizzare. Fare confronti che escludono alcuni candidati farebbe venire meno i principi fondamentali di equilibrio ed equità necessari in qualsiasi tipo di dibattito che abbia lo scopo di offrire ai cittadini la possibilità di informarsi correttamente. Gli appuntamenti propagandistici e le sceneggiate – conclude Sbaraglia – non rientrano evidentemente all’interno di questa fattispecie di dibattito e non hanno in sé nulla di democratico. Sono solo provocazioni e tentativi di chi, incapace di trovare sostegno politico o civico all’interno del centro-destra, sta facendo di tutto per ritagliarsi un momento di visibilità. Non saremo certo noi a fornirgliela.” Alberto Ancarani (candidato Sindaco di Forza Italia): d’accordo con de Pascale su un calendario di dibattiti condiviso ed egualitario – “La proposta di Michele de Pascale di un incontro fra gli staff dei candidati per organizzare un calendario di dibattiti condiviso ed egualitario trova la nostra approvazione. La responsabile della mia campagna elettorale, Samantha Tardi, è a disposizione per prendere parte all’incontro preliminare proposto. Per quanto riguarda invece la lista civica abortita OraxRavenna, prendo atto che essa continua imperterrita a tediare i candidati con ultimatum, lunghe giustificazioni, mezza accuse e vaghe minaccine a mezzo mail, nel tentativo maldestro di affermare la qualità del loro operato, imbastendo toppe ben peggiori dei buchi stessi. Ribadisco per l’ultima volta che finchè il dibattito proposto per il 6 settembre avrà le insegne di tale lista civica, morta sul nascere, non vedrà la mia partecipazione neppure se fossi l’unico candidato a non prendervi parte.” Così Alberto Ancarani.

Filippo Donati (candidato Sindaco di Viva Ravenna, Lega, Fratelli d’Italia): “il turismo è la mia casa, non ho bisogno di chi mi apre le porte” – Durante il suo tour nei lidi Filippo Donati posta su Facebook: “Buon pomeriggio da Lido di Classe, oggi ho avuto modo di visitare questa località balneare che per scelte incomprensibili è stata particolarmente dimenticata da questa amministrazione, si trovano strade con forte degrado da radici, incuria del verde e mancanza di servizi. Nonostante questo ho trovato tante persone con voglia di impegnarsi per questo territorio.” In un video aggiunge polemicamente che lui non ha bisogno di farsi accompagnare e farsi “aprire le porte dai direttori delle associazioni di categoria” perché lui è di casa con il turismo, è uno che fa e conosce il turismo. Non dice Donati con chi ce l’aveva, ma probabilmente i suoi strali erano diretti contro il Sindaco in carica.

Il Pri per San Michele: servono la ciclabile, la residenza per anziani e lo stop al traffico pericoloso – Hanno avuto inizio ieri pomeriggio a San Michele i “Giovedi dell’Edera”, incontri elettorali con la cittadinanza per proporre soluzioni a problematiche della frazione ravennate che conta 1.100 abitanti. Giannantonio Mingozzi, candidato dell’Edera, ha assicurato che “l’idea del PRI, che si è battuto per una nuova scuola materna, di trasformare l’attuale edificio scolastico in Residenza per Anziani procede con il consenso generale, visto che la nuova scuola è ormai completata ed anche nelle vicine frazioni non vi è struttura pubblica che possa assistere la terza età (oggi sono quasi mille gli ultra 80enni delle 4 frazioni) che chiede aiuto; per questo abbiamo pronto un progetto conforme alla normativa vigente per 24 posti letto, spazi comuni e cucina, per anziani non autosufficienti che presenteremo a Comune, Ausl e Soprintendenza per le necessarie autorizzazioni e finanziamenti pubblici e privati.”

Si è parlato anche della ciclabile San Michele-Ravenna di via Fosso Oche, che potrebbe godere, a parere di Mingozzi, dei finanziamenti previsti dall’accordo con la provincia di Bologna per il percorso BoRa di 84 km. Il capolista del PRI e vicesindaco Eugenio Fusignani nelle conclusioni ha assicurato nuova attenzione degli organi di sicurezza competenti sul tratto di Faentina che collega San Michele a Fornace in particolare in prossimità dell’ingresso in autostrada che ha registrato non pochi incidenti.

Daniele Perini (capolista della Lista de Pascale Sindaco) propone di dedicare una via, o piazza, o scuola, o un’ala dell’ospedale a Gino Strada – Il consigliere comunale Daniele Perini, capolista della Lista de Pascale Sindaco, propone all’Amministrazione comunale di dedicare una via, o piazza, o scuola, o un’ala dell’ospedale a Gino Strada. Così si legge nella proposta: “Di recente è venuto a mancare il chirurgo Gino Strada, fondatore e anima di Emergency, associazione umanitaria nata a Milano nel 1994, una delle più famose e apprezzate ong visto il suo impegno, direttamente sul campo, nel fornire assistenza medica e sanitaria alle vittime civili delle guerre e della povertà; l’associazione opera anche in Italia (con 3 poliambulatori, 3 ambulatori, 3 ambulatori mobili, 2 unità mobili e uno sportello di orientamento socio-sanitario) e svolge la sua mission in forma totalmente gratuita, poiché si regge grazie alle donazioni e al 5×1000… si chiede a Sindaco e Giunta di intitolare a questa straordinaria figura di medico e uomo di pace una via, o piazza, o scuola, o un’ala dell’ospedale Santa Maria delle Croci a Ravenna.”

Gianfranco Santini (candidato sindaco per Potere al Popolo): “Muti, la triste pagliacciata di fine estate. Esiste la legge che dovrebbe vietare queste cose” – “Fine e con la fine dell’estate quasi come un “triste rito”, si ripropone la commemorazione del gerarca fascista Muti nel piazzale del cimitero di Ravenna da parte di organizzazioni neofasciste. A questo la parte più militante della Ravenna antifascista si oppone da sempre. Vogliamo ricordare che questi “tristi figuri “ celebrano un feroce gerarca mussoliniano come un eroe. La Brigata Nera intitolata a Muti il 25 1944 al Ponte degli allocchi a Ravenna ha assassinato 12 partigiani tra cui Natalina Vacchi e Michele Pascoli e che sempre a Muti era intitolata anche la legione della RSI autrice della strage di Piazzale Loreto a Milano del 10 1944 in cui furono uccisi 15 partigiani. “L’articolo 4 della legge 645/52 “ Norme di attuazione della XII disposizione della Costituzione” recita così: “Apologia del fascismo. Chiunque esalta pubblicamente esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a 2 anni oppure con una multa. La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa e con altro mezzo di propaganda o diffusione” Esiste la Legge Mancino e ci risultava che anche il Comune di Ravenna avesse fatto una ordinanza di divieto di manifestazioni nel piazzale antistante al Cimitero. Chiediamo, e allora perchè si continua a permettere tutto ciò?” Si legge nella nota di Gianfranco Santini che aggiunge: “Noi come Potere al Popolo Ravenna ci uniamo con forza alle proteste di tutte le associazioni, partiti e organizzazioni antifasciste ravennati. Chiediamo che le autorità vietino la manifestazione e se ciò non avverrà (come sempre successo in questi anni) saremo presenti, come sempre abbiamo fatto in questi anni, al presidio antifascista. Ora e sempre resistenza.”

Alessandro Bongarzone (candidato Sindaco dei Comunisti Uniti) su Muti: “Basta pagliacciate, intervenga chi deve a bloccare quattro zombie fuori dalla storia” – “Per i fascisti non c’è spazio nel nostro Paese, figuriamoci a Ravenna città antifascista e resistente perché come ci ricordava il Presidente Pertini: «Il fascismo no, il fascismo lo combatto con altro animo: il fascismo non può essere considerato una fede politica; il fascismo è l’antitesi delle fedi politiche, il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche perché il fascismo opprimeva chi non la pensava come lui». Chiediamo, quindi, a chi deve intervenire per impedire quest’ennesima pagliacciata che ha l’unico merito di riunire, ogni anno, le forze antifasciste e richiamarle al loro impegno costituzionale.” Così Alessandro Bongarzone dei Comunisti Unitari.

Lorenzo Ferri (candidato Sindaco del Partito Comunista): Michele de Pascale parla di antifascismo ma non ha il coraggio di vietare la commemorazione di Ettore Muti” – Lorenzo Ferri del PC va ben oltre gli altri candidati della estrema sinistra e accusa direttamente il Sindaco in carica alzano i toni e usando parole pesanti. “Michele de Pascale parla di antifascismo e resistenza, ma non ha il coraggio di vietare la commemorazione del gerarca e squadrista Ettore Muti che ogni anni si tiene a Ravenna. Anzi, la autorizza per rispettare il regolamento comunale di polizia mortuaria. Oggi le comiche ? Purtroppo no. Non agire, non vietare queste manifestazioni, non applicare la legge sull’apologia del Fascismo è un fatto gravissimo, che non può che sottolineare la vicinanza di questa giunta a questo tipo di eventi, uno sfregio alla memoria dell’antifascimo e della resistenza… Si vergogni il Sig. de Pascale la prossima volta che si presenta davanti ad un cippo commemorativo della resistenza con la fascia tricolore.”

Emanuele Panizza (candidato sindaco della lista no vax 3V Verità, Libertà, Azione) continua gli incontri con i cittadini – Continua l’avvicinamento alla scadenza elettorale di 3V (Verità, Libertà, Azione) Ravenna, che organizza una serie di incontri per dialogare con i ravennati. “Il contatto coi cittadini che stiamo promuovendo, ci sta regalando grandi soddisfazioni” dice Emanuele Panizza candidato sindaco della lista. “In questi confronti stiamo ricevendo consigli che ci aiutano a creare soluzioni per migliorare la qualità della vita a tutti i ravennati. Inoltre le tematiche care a 3V trovano gradite conferme tra i partecipanti a questi incontri. Il tutto in linea con la nostra visione di rispetto della vita” conclude Panizza.

Gli appuntamenti di questa settimana sono: domenica 22 agosto dalle 9.00 alle 10.00 a Porto Corsini in via Terzo Sirotti e dalle 10.15 alle 11.15 a Casalborsetti in via Casalborsetti. Martedì 24 agosto dalle 20.30 alle 21.30 a Mezzano in Piazza Donati e giovedì 26 agosto dalle 20.30 alle 21.30 a Sant’Alberto in Piazza Garibaldi.

