Lega Cervia sulla pista ciclabile che dall’Hotel Ficocle arriva al Centro visite delle Saline precluso a turisti e cervesi

“La stagione volge al termine e mi faccio carico di diverse lamentele da parte di cittadini cervesi e turisti, relativamente alla questione della pista ciclabile che dall’Hotel Ficocle arriva a Cervia al Centro visite delle Saline. Un percorso bellissimo attualmente precluso ai turisti, i quali si perdono un’affascinante attrattiva naturale, e, altresì, precluso ai cittadini cervesi, con particolare danno ai residenti della frazione di Villa Inferno. In nome del gruppo consigliare, chiedo, pertanto, all’amministrazione comunale di avere aggiornamenti in merito al termine dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile stessa. Inoltre, si richiedono delucidazioni in merito al sistema di contingentamento degli accessi, e alla realizzazione dello stesso, dato che tali lavori devono ancora essere ultimati. Un sistema, quello del contingentamento, discutibile, ma che, al momento, perlomeno permette un parziale utilizzo dell’infrastruttura.” Così Stefano Versari – Gruppo Lega Cervia.