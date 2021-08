ELEZIONI A RAVENNA – 41 / Diario elettorale del 22 agosto: in campo i big, Letta per de Pascale, Tajani per Ancarani, Salvini e Meloni per Donati

A 40 giorni dal voto si muovono i big. Se il Pd schiera il segretario nazionale Enrico Letta (a San Pietro in Vincoli domani sera, lunedì 23 agosto, alle 21), Forza Italia mette in campo il vice presidente del partito e numero due dopo Silvio Berlusconi, l’On. Antonio Tajani, che sarà a Ravenna il giorno successivo, il 24 agosto, anche se l’orario è di quelli strani: di martedì pomeriggio, alle 16.30. Mentre Filippo Donati sta facendo scaldare la sua artiglieria pesante.

Forza Italia: Antonio Tajani a Ravenna per sostenere la candidatura di Alberto Ancarani – “Il Vice Presidente e coordinatore nazionale di Forza Italia On. Antonio Tajani sarà a Ravenna martedì 24 agosto alle 16.30 al gazebo di Forza Italia in piazza Andrea Costa dove terrà una breve conferenza stampa intrattenendosi con i presenti. A seguire, sempre accompagnato dal candidato Sindaco Alberto Ancarani, visiterà la tomba di Dante rendendo omaggio al poeta nel settecentenario della morte.“ Così in una nota di Forza Italia.

Filippo Donati: in arrivo per lui i big di Lega e Fratelli d’Italia, da Salvini a Meloni – Filippo Donati, candidato di Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia non ha ancora le date, ma presto, assicura, sarà tutto nero su bianco: “Porterò a Ravenna due volte in Ministro del Turismo Massimo Garavaglia – dice al telefono Donati – poi il vice Ministro degli Interni Molteni e quello delle Infrastrutture Morelli. Poi verrà a sostenere la mia candidatura e la Lega Matteo Salvini e al mio fianco oltre che per supportare i suoi ci sarà anche Giorgia Meloni. Fra i dirigenti di Fratelli d’Italia verrà anche un imprenditore che stimo molto come Guido Crosetto. E verranno due Sindaci importanti di città vicine e simili alla nostra: Alan Fabbri di Ferrara e Federico Sboarina di Verona. Fabbri, che ha sanato la situazione di degrado attorno alla stazione di Ferrara, verrà in treno, così si renderà conto del degrado che abbiamo a Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e che le amministrazioni di centrosinistra non hanno saputo risolvere.”

Forse già domani lunedì 23 agosto Filippo Donati presenterà la lista di “Cambiamo”, il partito di Giovanni Toti, Governatore della Liguria, che lo appoggerà a Ravenna. Inoltre a breve annuncia che sarà reso pubblico il programma della sua coalizione scritto da lui e dal suo staff in collaborazione con alcuni esponenti die partiti che lo sostengono: “Il programma è già finito, adesso è all’esame dei partiti – dichiara – e presto vi stupiremo con le nostre proposte per Ravenna.”

Alvaro Ancisi (LpRa) denuncia il degrado in un condominio popolare di via Fiume infestato da insetti cadaverici – “Martedì 21 giugno scorso, nel condominio di alloggi popolari di via Fiume 32, un 55enne nordafricano è stato ritrovato morto nel proprio appartamento in una pozza di sangue. I parenti, allarmati perché non riuscivano a contattarlo, avevano deciso di entrare nell’alloggio passando da una finestra dell’edificio che dà sull’esterno, constatando come il corpo del 55enne fosse in stato avanzato di decomposizione. Dal condominio si calcola che la morte fosse avvenuta 12 giorni prima. La magistratura ha disposto un’autopsia per risalire alle cause della morte, ponendo sotto sequestro l’appartamento. Il condominio, composto di 16 appartamenti, di cui 12 di proprietà del Comune di Ravenna in gestione ad ACER, è abitato da famiglie semplici, in buona parte persone anziane, anche sole e con fragilità notevoli. Il problema è che da allora l’appartamento dell’uomo deceduto è ancora sotto sequestro, ma, essendone rimasta aperta la finestra, ne è uscita e ne esce, anche in base all’evoluzione dalle uova alle larve alle pupe, la fauna tipica cadaverica, insetti di varia specie, detti lavoratori della morte, che possono essere, nell’ordine di sviluppo, la mosca blu e il moscone blu della carne, la mosca domestica; le mosche sarcofaga, lucilia e cynomya, coleotteri e lepidotteri, ecc.” Così Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna in una istanza al Sindaco di Ravenna.

“La situazione è stata fatta presente in primis ad ACER, l’azienda che gestisce le case popolari del Comune di Ravenna, chiedendo una disinfestazione dell’appartamento dove è morto il 55enne, vietata finché resta sotto sequestro, ma possibile negli appartamenti e negli spazi comuni circostanti, con intervento da richiedere ad Azimut, società comunale che gestisce le disinfestazioni. Ci si è poi rivolti alla Procura della Repubblica, chiedendo di accelerare il dissequestro dell’appartamento in questione. Sta di fatto che, dopo tre mesi, nessuno ha fatto ancora niente. – prosegue Ancisi – Di qui la richiesta pressante rivolta a Lista per Ravenna da una rappresentanza qualificata dei condòmini, tra cui una signora 88enne che vive sola, impedita a camminare per un’infezione ad una gamba, che certo non se ne augura delle altre. Appare fuor di dubbio che si tratti di una situazione troppo a lungo trascurata dal servizio pubblico comunque lo si voglia distinguere, ascrivibile tra i casi di emergenze sanitarie o di sanità pubblica a carattere esclusivamente locale, che richiedono al sindaco di Ravenna, a norma del Testo Unico di legge sugli Enti Locali, di adottare le ordinanze contingibili e urgenti necessarie per porvi rimedio.”

Paolo Guerra (candidato indipendente nelle liste del PRI): completare le opere idrauliche che interessano la Valle della Canna – “Le tristi motivazioni sull’antropizzazione dei fondali e sullo sviluppo del botulino nella Valle della Canna sono ormai note a chiunque, così come è chiara anche la ciclicità di questo fenomeno determinata da evidenti cambiamenti climatici, ma altrettanto favorita da interventi idraulici ancora incompiuti. L’aver anticipato e accelerato gli interventi nella Valle della Canna rispetto al 2019 testimonia senza dubbio una maggior attenzione delle parti coinvolte ed un grande lavoro sul campo, da un lato coordinato dagli Enti preposti, ma dall’altro lato reso possibile solo grazie al lavoro dei volontari delle associazioni venatorie, degli osservatori e dei fruitori di sani principi di questi ambienti. Queste azioni vanno però interpretate per ciò che sono realmente, ovvero di tipo emergenziale e per questo occorre porsi alcuni quesiti allo scopo di svolgere un improrogabile passo in avanti.” Scrive Paolo Guerra Presidente Assoraro e candidato indipendente nelle liste del PRI.

“In primis, vorremmo comprendere quale è la tempistica prevista per il completamento delle opere idrauliche indispensabili per il flussaggio delle acque e l’ossigenazione di questo bacino che rappresenta il solo modo per prevenire i fenomeni di anossia e lo sviluppo del botulino. – continua Guerra – Quel flussaggio che è stato effettuato, ad esempio, durante questa estate nei Chiari della Pialassa Baiona (Chiaro di Mezzo e Chiaro del Comune) con l’apertura e la chiusura delle paratie, anche in questa occasione grazie ai volontari delle associazioni venatorie (ATC Ravenna 2), insieme alle Guardie Pinetali, su coordinamento dell’Ufficio Ambiente e non senza la disponibilità di acqua garantita dal Comune di Ravenna. Attività che ha consentito di abbassare il livello di salinità dell’acqua e conservare le qualità biologiche essenziali per prevenire i fenomeni di anossia e di botulino.”

“In seconda battuta vorremmo porre alcune riflessioni sul periodo di prosciugamento delle valli in quanto ciò’ che si sta facendo ora, forzatamente a causa della moria di anatidi, potrebbe non dare i risultati sperati per le (seppur lievi) piogge previste nel periodo autunnale. Molti suggeriscono di trarre esempio dai gestori delle lagune da caccia e da pesca del Veneto, dove le valli sono portate in secca a maggio, lasciate al sole dell’estate per bonificarne i fondali, per poi rimettervi l’acqua in autunno, in modo che gli uccelli migratori possano trovare un ambiente risanato ed idoneo allo svernamento. La molteplicità degli attori che hanno competenze sulla Valle della Canna e le opinioni talvolta confuse di alcuni portatori di interesse, non aiutano certo a definire i processi decisionali sulla gestione di questo specchio vallivo. Nel dare nuovamente atto del lavoro profuso da più fronti, auspichiamo che nel prossimo mandato amministrativo, lontano da competizioni elettorali, sia possibile celebrare non solo il tempismo delle azioni correttive, ma il completamento delle opere idrauliche che interessano la Valle della Canna e l’attuazione di un programma stabile e lungimirante di gestione delle acque al quale i nuovi vertici del Parco e il Comune di Ravenna possono certamente ambire per prevenire questi fenomeni” conclude Paolo Guerra.

Gianfranco Santini (Potere al Popolo) e Lorenzo Ferri (PC) al presidio contro la commemorazione del fascista Ettore Muti – “Noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo… Ora e sempre resistenza” ha commentato il candidato Sindaco di Potere al Popolo Gianfranco Santini fotografato insieme al candidato Sindaco del Partito Comunista Lorenzo Ferri durante il presidio contro la “commemorazione del famigerato gerarca fascista Muti” che “come volevasi dimostrare e come temevamo, nessuna autorità preposta è intervenuta per vietare. Neppure la richiesta dell’avv. Andrea Maestri della Consulta antifascista di applicare il regolamento comunale ha ricevuto risposte dalle forze dell’ordine presenti. Ciò è scandaloso, le leggi vigenti e le ordinanze vanno fatte rispettare dagli organi di Polizia.”