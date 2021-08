Impianti sportivi. Presidente E-R Bonaccini spinge per aumentare al 50% la presenza del pubblico

In seguito alla richiesta dalle principali società italiane di volley di aumentare la presenza di pubblico alle partite (pena rischiare di veder scomparire la pallavolo), il presidente della Regione E-R, Stefano Bonaccini, in compagnia della sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, è intervenuto in occasione del Meeting di Rimini per chiarire la propria posizione:

“Trovo giusto e comprensibile il merito della loro richiesta. E siccome prediligo sempre la sostanza alla forma, ribadisco che il governo dovrebbe ascoltare il grido d’allarme mondo del volley, unitamente a quello del basket e valutare per bene la loro proposta” ha affermato Bonaccini, esprimendosi anche sul tanto criticato green pass: “Assolutamente utile (e bene ha fatto il governo, con la condivisione della conferenza delle regioni ad introdurne l’utilizzo per permettere di riaprire ciò che era chiuso o molto ristretto), ma non si comprende perché in zona bianca con il rigoroso utilizzo del green pass, uso della mascherina e seduti a scacchiera non si possa alzare, almeno per l’avvio dei campionati, dal 35 al 50% la percentuale di presenza all’interno degli impianti sportivi.

“In tal modo si garantirebbero da un lato ingressi in piena sicurezza (senza green pass non entri) e dall’altro un po’ di ossigeno ai club che da un anno e mezzo non hanno potuto contare su alcun incasso, con il rischio di chiudere bottega e perdere posti di lavoro”.