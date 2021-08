ELEZIONI A RAVENNA – 40 / Diario elettorale del 23 agosto: Ancarani all’attacco dopo la defezione di FutuRa, “de Pascale delude anche i suoi, il re è nudo”

In attesa di Enrico Letta – questa sera 23 agosto alle 21 apre a San Pietro in Vincoli la campagna elettorale del Pd a fianco di Michele de Pascale – gli ultimi giorni di battaglia per il voto sono stati animati da due fatti: il ritiro dalla competizione elettorale della componente riformista, radicale e laica di FutuRa e la commemorazione neofascista di Muti. Di quest’ultimo episodio non ci occuperemo, perché pochi nostalgici in un cimitero con vessilli neri a celebrare un gerarca fascista costituiscono semplicemente un’azione fuori legge che non merita alcuna pubblicità. Semmai, facciamo nostra l’interrogazione dell’avvocato Maestri: perché non si applicano le leggi e non si impediscono queste mascherate in camicia nera?

Senz’altro più interessante è il tema della mancata presentazione della lista FutuRa che in teoria doveva portare valore aggiunto alla coalizione di Michele de Pascale, con l’apporto politico e culturale espressione dell’area riformista, liberale, laica, radicale (con il gruppo composto da Azione, Insieme per Cambiare, Italia in Comune e +Europa). Difficile quantificare il peso elettorale di questa assenza, probabilmente modesto, certamente è più pesante lo smacco sul piano politico. Anche per le motivazioni con cui la lista ha deciso di non presentarsi: una sorta di j’accuse a tutto il sistema politico locale, che non risparmia quindi nemmeno il campo del centrosinistra in cui la stessa lista e i suoi rappresentanti si collocano (scelta dagli stessi non rinnegata, a scanso di equivoci). Ma la critica brucia, perché tutti hanno contribuito a quel caos di liste, se non di candidati.

“Il nostro obiettivo, va detto, forse era troppo ambizioso per le nostre forze poiché, fin dall’inizio, abbiamo dovuto scontrarci con spinte di autoconservazione politica che hanno portato molti, legittimamente, in altre direzioni” dicono da FutuRa. “Oggi possiamo dire che non siamo riusciti in uno degli obiettivi che avevamo fissato: unire tante realtà all’interno di un contenitore civico che lavorasse con lo stesso spirito che ci ha accompagnato. Questo avrebbe permesso di non disperdere energie in un caos di liste e candidati ma bensì concentrarle. Avrebbe permesso anche di dare meno importanza alla quantità, e più alla qualità. Ora, invece, ci troviamo con 10 candidati a sindaco e almeno 25 liste d’appoggio: numeri fuori dalla realtà per un territorio come il nostro, il segno della vittoria della tattica sulla strategia. In questo modo, in questa situazione, non ci sentiamo dunque utili come “lista elettorale”, per questo, non saremo della partita in questa forma. Allo stesso tempo vogliamo sgombrare il campo da dubbi in merito al nostro posizionamento culturale e valoriale che rimane sicuramente all’interno dello spazio politico che avevamo scelto e che continuiamo a riconoscere come nostra collocazione naturale” concludono quelli di FutuRa.

Dunque c’è il riconoscimento dei propri limiti (obiettivo troppo ambizioso) e allo stesso tempo FutuRa lancia un masso nello stagno della politica locale (10 candidati a sindaco e almeno 25 liste d’appoggio sono numeri fuori dalla realtà per un territorio come il nostro, il segno della vittoria della tattica sulla strategia). Sono osservazioni pertinenti, che abbiamo fatto anche su queste pagine. Osservazioni che interrogano tutti sulla qualità della nostra politica locale e, in particolare, di questa competizione elettorale in cui il protagonismo dei singoli fa premio sui contenuti. Anzi il presenzialismo, il personalismo e a tratti il narcisismo hanno finora quasi completamente oscurato le idee. In attesa di vedere comparire qualche programma organico e qualche visione unitaria e di largo respiro delle coalizioni per il futuro della città. Perché è di questo che si parla, questa la vera posta in gioco il 3 e 4 ottobre: non una buca nella strada o un bidone del rusco non raccolto. Perché queste piccole cose che non vanno ci saranno sempre, e non c’entrano destra o sinistra al potere.

Nel centrosinistra non ci sono commenti ufficiali alla defezione di FutuRa e il Sindaco candidato Michele de Pascale non dice nulla sulla sua pagina Facebook. Un commento al vetriolo arriva invece da Alberto Ancarani, che domani attende la benedizione di Antonio Tajani (alle 16.30 in Piazza Andrea Costa). L’esponente di Forza Italia prende la palla al balzo e la getta nel campo degli avversari. Attacca a fondo Michele de Pascale ma non le manda a dire nemmeno a Filippo Donati, rinnovandogli l’accusa di essere parte del sistema di potere Pd.

Alberto Ancarani (candidato Sindaco di Forza Italia): “de Pascale delude anche i suoi e arrivano segnali di vero scricchiolio” – “Fare una lista più o meno civica che porti acqua al candidato sindaco che rappresenta l’apparato che governa la città da sempre, non è certo un’impresa complessa come imbastire una civica di opposizione… È dunque molto difficile pensare che i riformisti di “FutuRa” abbandonino il campo per non aver trovato i candidati o non essere riusciti a raccogliere le firme necessarie. – commenta Alberto Ancarani di Forza Italia – Sarebbe dunque fortemente sbagliato non saper cogliere nel loro comunicato di abbandono un elemento molto interessante, ovvero una implicita critica dall’interno al campo al quale fanno riferimento, ovvero quello di de Pascale. In una città nella quale il dibattito è spesso monolitico nell’essere pro o contro l’amministrazione, è evidente come questo annuncio di disimpegno, benchè accompagnato da una dichiarazione generica di condivisione del campo, sia una delle prime vere ammissioni da sinistra di quanto chi fa opposizione a de Pascale, e al PD ravennate, da anni ha sempre detto: la commistione fra politica, associazioni di categoria (da cui proviene peraltro un candidato sindaco improvvisamente folgorato dal desiderio di opporsi, pur facendo parte in prima linea del sistema, dice nulla Ravenna Incoming?), portatori di interessi opacamente neutrali e dunque surrettiziamente partigiani, associazioni di giovani avvocati i cui leader, al termine del mandato, finiscono per candidarsi sempre nella stessa area, altri studi professionali a caccia di consulenze e di conferme, non sia un terreno fertile per fare una battaglia politica degna di portare questo nome.”

“Ovviamente non siamo così ingenui da ritenere che questo disimpegno formale significhi che i promotori della lista che non si presenterà cambino candidato o facciano scelte clamorose, ma sicuramente indicano, a chi vuole capirlo, che il re è nudo e che quell’1% che avrebbe portato acqua a de Pascale, senza creargli il dovere di “ricambiare”, potrebbe costargli molto caro. Chi in città vorrà cogliere quel segnale, e trovare il candidato giusto al quale rivolgere la sua attenzione, troverà sicuramente aperta la porta del sottoscritto” conclude Alberto Ancarani, candidato Sindaco di Forza Italia.

Lorenzo Ferri e il PC di Ravenna commemorano l’eccidio del Ponte dei Martiri con un giorno di anticipo – “Domani martedì 24 agosto (volutamente un giorno prima dell’anniversario) alle ore 11, presso il monumento commemorativo del Ponte dei Martiri, Lorenzo Ferri candidato sindaco per Il Partito Comunista (PC) alle elezioni comunali di Ravenna, onorerà le vittime dell’orribile strage nazi-fascista del 25 agosto 1944. Il sacrificio di quei giovani martiri che immolarono le loro vite per liberare Ravenna e l’Italia dal Male assoluto non solo meritano di venire ricordati negli anni ma meritano, anche e soprattutto, che le istituzioni al di là delle celebrazioni dovute siano coerenti nel difendere i principi dell’antifascismo e della pace.” Così il comunicato. Ferri esporrà le ragioni di questa scelta domani, dice, ma non è difficile immaginare che si tratti di una scelta fatta in aperta polemica con le celebrazioni ufficiali e per evitare di mischiarsi con quei partiti ed esponenti antifascisti, che il PC giudica troppo poco antifascisti.

Emanuele Panizza (candidato Sindaco 3V Verità Libertà) contro il Green Pass per l’accesso alla Classense – Emanuele Panizza esponente dei no vax (questo è il movimento 3V Verità Libertà di cui è candidato Sindaco) attacca per la scelta di fare entrare il pubblico alla Biblioteca Classense di Ravenna solo con il Green Pass. “Come si può credere in dei burocrati che impediscono per puro ricatto l’accesso alla cultura ai loro cittadini? … e come si può approvare questo scempio e questa emarginazione per chi non possiede l’anticostituzionale marchio verde?” Così Emanuele Panizza.

