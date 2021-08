ELEZIONI A RAVENNA – 39 / Diario elettorale del 24 agosto: Fusignani critica il servizio di spazzamento, c’è chi vuole boicottare il MED e chi vuole fare la guerra ai talebani

Il Pd ha fatto la danza della pioggia per scongiurare la tempesta su San Pietro Vincoli e il “capoluogo” del forese sud è stato risparmiato. Buona la prima dunque per i dem, Michele de Pascale ed Enrico Letta che hanno aperto ieri sera 23 agosto la campagna elettorale davanti a oltre 500 persone (per la cronaca della serata rimandiamo al pezzo a parte). Adesso che si sono mossi i big, nessuno li fermerà più.

Oggi pomeriggio è atteso al gazebo di Forza Italia in Piazza Andrea Costa l’On. Antonio Tajani numero due di Forza Italia e di fatto reggente del partito in questi ultimi tempi in cui la salute e la guida di Berlusconi sembrano vacillare. Domani in tarda mattinata arriva anche Giuseppe Conte neo leader del M5S scortato da Croatti, Sarti, Lenzi e Gallonetto. Hanno fatto fuori Piccinini e Maiolini che tanto si erano dati da fare negli ultimi mesi e che avevano anche chiesto la certificazione della loro lista. A questo punto pare evidente che Piccinini e Maiolini sono out, a meno che i Cinque Stelle non abbiano un sussulto di buon senso e non decidano di mettersi d’accordo fra loro e facciano una lista unica senza escludere nessuno. Ma forse è chiedere troppo, visto le polemiche da “separati in casa” degli ultimi mesi. Gli altri big dovrà schierarli Filippo Donati che ha promesso di portare a Ravenna Salvini, Meloni e Toti in un mese, facendo bingo.

Appare intanto curioso l’intervento del leader dell’Edera Eugenio Fusignani che si lamenta per il servizio di spazzamento degli aghi di pino a Castiglione, dove abita. Dice che bisogna rivedere il servizio. Ci permettiamo di ricordargli che è vice Sindaco in carica. Ravenna Coraggiosa ribadisce il suo impegno antifascista con la partecipazione domani alle celebrazioni di mentre il candidato del PC Lorenzo Ferri al cippo c’è andato oggi per non trovarsi domani in “cattiva compagnia”.

Nella rubrica odierna inseriamo anche due interventi di chi non si presenta alle elezioni. Uno del gruppo che si firma ancora Ravenna in Comune, ma che non si capisce chi sia e chi rappresenti (lo diciamo a beneficio dei lettori). Ma il gruppo lancia una proposta e noi la pubblichiamo, perché può darsi che su questa proposta i candidati della sinistra radicale decidano di spendersi. L’altra presa di posizione è quella dell’architetto Daniele Vistoli che ci delizia con il suo personale e ambizioso programma elettorale 2030-2050, tanto per non farci mancare nulla. Noi ve lo proponiamo, se non altro come esercizio di stile e come contributo.

Eugenio Fusignani (capolista Pri): “il servizio di spazzamento degli aghi di pino non brilla per efficienza e sollecitudine, occorre rivedere qualcosa” – “Il pino è uno degli alberi più presenti in tutto il nostro territorio, abbellendo col fascino delle sue chiome ad ombrello i paesaggi della città, dei lidi e delle nostre frazioni. Ma i disagi provocati dall’apparato radicale o dall’eccessiva caduta del fogliame aghiforme, anche se ampiamente compensati dalla bellezza di questi alberi – che rendono vivibili anche spazi diversamente destinati ad essere solo spiazzi asfaltati, come nel caso di piazza della Libertà a Castiglione – devono essere affrontati con interventi corretti. Non a caso la nostra amministrazione ha investito oltre 1,5 milioni di euro per i lavori di risanamento di strade e marciapiedi divelti dalle radici e ha in essere contratti di service per lo spazzamento delle foglie. Per quest’ultimo aspetto il servizio in essere non brilla proprio per efficienza e sollecitudine. Per questo credo occorra rivedere qualcosa poiché non è pensabile che ad ogni ventata o temporale, strade e piazze debbano restare per intere settimane sommerse da un tappeto di aghi che vieppiù crea anche pericolo costante per i cittadini che rischiano cadute o scivolate.” Così il vice Sindaco e capolista dell’Edera Eugenio Fusignani.

“Questo non è accettabile anche a fronte di spiegazioni plausibili come la vastità del territorio, la contemporanea necessità di intervenire su tutte le frazioni e il servizio che va eseguito con mezzi e procedure diverse dalla semplice raccolta. Anche perché, come nel citato caso della piazza della piazza di Castiglione, è difficile spiegare a un cittadino come il servizio di raccolta dei rifiuti del mercato settimanale, ad esempio, avvenga con regolarità e correttezza ogni martedì ma il tappeto fogliare sottostante non venga preso in considerazione dagli operatori, il cui appalto prevede solo la pulizia dai cartoni e degli imballi delle merci ma non quello del tappeto fogliare che resta per settimane a creare disagi e immagine negativa di degrado. Implementare il servizio e renderlo maggiormente efficiente, con passaggi costanti e frequenti è una delle necessità da mettere in agenda per evitare che un’opportunità di bellezza si trasformi in problema di degrado” conclude Fusignani.

Ravenna Coraggiosa: domani alle commemorazioni dell’Eccidio di Ponte Martiri per ribadire che Ravenna deve essere “antifascista, aperta, inclusiva, solidale” – Domani Ravenna Coraggiosa parteciperà alle celebrazioni che da Piazza Garibaldi porteranno il corteo della Memoria fino in Circonvallazione al Molino per ricordare Don Minzoni, Mario Pasi, Agamennone Vecchi, Primo Sarti e i dodici Martiri, Partigiane, Partigiani e Patrioti giustiziati al Ponte dei Martiri il 25 agosto 1944. “Tra le cose che rischiano di essere compromesse dalla pandemia ci sono anche tutti i momenti collettivi della Memoria, di condivisione della storia e dei valori della Repubblica democratica nata dalla Resistenza. Per questo non mancheremo, per dire che Ravenna è una comunità antifascista, aperta, inclusiva, solidale che non dimentica i suoi Martiri. Dobbiamo, oggi più che mai, rinnovare gli sforzi istituzionali e valorizzare il lavoro dei tanti soggetti del territorio che sono al nostro fianco, a cominciare da ANPI e Istituto Storico della Resistenza. Per noi – si legge nella nota di Coraggiosa – è l’occasione per condannare per l’ennesima volta ciò che è accaduto al cimitero di Ravenna. C’è un filo nero che collega la celebrazione neofascista di Ettore Muti e la commemorazione al Ponte dei Martiri, che fu proprio la peggiore e vigliacca rappresaglia per l’uccisione dello squadrista Leonida Bedeschi appartenente alla Brigata Nera “Ettore Muti”. I neofascisti ormai da anni si riuniscono nei pressi del Cimitero per compiere un atto espressamente vietato dalla Legge (art. 4 della Legge Scelba, che punisce l’apologia di fascismo, anche attraverso la pubblica esaltazione di esponenti del disciolto partito fascista). Avevamo sperato che anche grazie alla giusta modifica normativa introdotta dal Comune di Ravenna (con una recente modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria) quest’anno ce la potessimo risparmiare. Continuiamo a chiederci perché… Che serve di più per poter impedire una manifestazione palesemente in contrasto con i valori democratici?”

Lorenzo Ferri (candidato Sindaco del Partito Comunista): “onoriamo le vittime del Ponte dei Martiri da soli e non insieme alle cattive compagnie” – “Oggi, 24 agosto, decidiamo di onorare il sacrificio dei partigiani ravennati da soli e ci rifiutiamo di partecipare alle manifestazioni ufficiali previste per domani 25 Agosto perché non vogliamo marciare insieme alle bandiere e all’ipocrisia del Partito Democratico. Un partito fedele alleato della NATO, a cui ogni anno consegna – togliendoli dalla spesa a favore dei cittadini – 24 miliardi di Euro, usati per finanziare guerre imperialiste di aggressione ad altri popoli, in giro per il mondo; ricordiamo solo le ultime, tutte appoggiate dal PD: Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, Libia. I dodici partigiani si rivolterebbero nella tomba a sapere che chi li commemora sponsorizza guerre (spesso altrui) in giro per il mondo. Il PD di de Pascale è lo stesso che ogni anno a Ravenna autorizza le commemorazioni fasciste del gerarca Ettore Muti, come se nulla fosse… Per tutto questo il Partito Comunista di Ravenna ha preferito onorare le vittime della brutalità fascista da solo, evitando le cattive compagnie, perché con questa “sinistra”, che ha tradito gli ideali antifascisti e che si schiera spesso dalla parte opposta, non abbiamo nulla a che spartire.” Così Lorenzo Ferri e il PC.

Gianfranco Santini (candidato Sindaco di Potere al Popolo): “mancano i medici, ma come sarà successo che siamo in questa situazione?” – Gianfranco Santini di Potere al Popolo polemizza con l’Ausl Romagna e i suoi vertici sul tema della carenza di medici, riportando parole del DG Carradori in varie recenti interviste. “Carradori Direttore Ausl Romagna, intervista Ravenna Notizie riguardo alla situazione tragica del Pronto Soccorso di Ravenna 30 giugno 2021 “…Semplicemente mancano i medici. I soldi ci sono ma non si riescono ad arruolare, perché in circolazione non ce ne sono, per colpa di una programmazione sbagliata. Perciò i cittadini dovranno armarsi di pazienza e convivere ancora con disagi e disservizi. È questa la dura realtà in un paese che ha deciso negli ultimi 20 anni di disinvestire nella Sanità Pubblica…” Carenza Medici di famiglia, Carradori (sempre lui): “…Occorrono misure straordinarie come fu fatto negli anni ’80”Mancano i medici di medicina generale, i medici di famiglia. A luglio, in Emilia-Romagna si dovevano assegnare 175 nuove convenzioni. Praticamente la metà, 86, sono rimaste “zone carenti”, zone dove non è stata soddisfatta la necessità di nominare nuovi medici di medicina generale in previsione del pensionamento di altri medici. Territori che quindi rischiano di rimanere senza la copertura di un medico, come già avvenuto nel ravennate e nel lughese” (settembre 2020) “… Emergenza medici a Ravenna. A sollevare la questione della carenza di organici è Stefano Falcinelli, presidente dell’Ordine dei medici, reduce da un incontro in Regione nel quale è stata lanciata anche la soluzione, intrapresa dal Veneto, di richiamare personale in pensione. E sul caso non manca la preoccupazione della Cgil, secondo le cui stime, solo nel Ravennate, mancherebbero all’appello una sessantina di dottori…” (23 agosto 2021)”

“Complimenti, a tutti. A cominciare da Tiziano Carradori “Mega Direttore” del carrozzone Ausl Romagna per arrivare anche alla gestione politica della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) che è l’organismo di governo dei Comuni che coordina le politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie (di cui de Pascale è il presidente per Ravenna). Ma come sarà successo che siamo in questa situazione ? Chissà dove è stato finora signor Carradori (guardate il suo curriculum, è dal 1995 che è direttore sanitario continuamente in qualche azienda sanitaria dei dintorni)? Certo che si è tagliato sulla sanità negli ultimi 20 anni, complimenti, grande analisi, ma qui a Ravenna e in Romagna l’avete fatto voi consapevolmente. Infatti a tagliare verticalmente (personale, servizi, ospedali, posti letto, ect) siete stati bravissimi spacciandola per razionalizzazione. E i costi come sempre li avete scaricati sui cittadini, gli operatori sanitari e i dipendenti delle cooperative che hanno gli appalti sempre più al ribasso… La sanità deve essere gratuita, pubblica e universale e deve essere ricostruita con gli investimenti che arriveranno (basta convenzioni con i privati). Così come deve essere ricostruita totalmente la sanità di prossimità come primo tassello e le “Case della Salute” non devono essere il solito paravento dietro a cui si nasconde chi ci governa, ma presenze reali ed efficaci su tutto il territorio comunale” conclude Gianfranco Santini candidato Sindaco per Potere al Popolo.

Veronica Verlicchi (candidato Sindaco La Pigna) contro Letta e il Pd sull’Afghanistan: “la guerra al regime talebano è necessaria” – Veronica Verlicchi su Facebook attacca Enrico Letta segretario del Pd ieri a Ravenna, per una sua affermazione riportata dai giornali (“la democrazia non si può esportare con la guerra”), una affermazione di semplice buon senso alla luce dell’esperienza di questi 20 anni in Afghanistan e dei recenti avvenimenti. Ma ecco il post della Verlicchi che propugna sostanzialmente di continuare una guerra durata 20 anni conclusa con un fallimento: “L’Occidente è uscito sconfitto dalla questione afghana ma un errore fatale non deve e non può cancellare 20 anni di emancipazione delle donne afghane grazie all’intervento americano. Con buona pace delle femministe italiane che fingono di non vedere. – sostiene Verlicchi – E oggi chi punta il dito contro costoro (probabilmente gli Usa costretti al ritiro, ndr) è colui (Letta, ndr) che neanche 10 anni fa li sosteneva. Ma invece di ammettere che la guerra al regime talebano è necessaria, si riempiono la bocca con il buonismo mainstream dell’accogliamoli tutti. Un modo come un altro per apparire buoni sulla pelle di chi scappa dal proprio Paese. Perché è più facile blaterale di finta accoglienza che rimboccarsi le maniche. Una brutta abitudine che il PD ha anche alle latitudini ravennati. Non per niente Letta stasera viene a Ravenna a sostenere de Pascale.”

Ravenna in Comune chiede di boicottare il MED di Ravenna (ex OMC) per la presenza del Ministro del Petrolio dell’Egitto – Dopo che a Patrick Zaki sono stati rinnovati i termini di custodia cautelare, il gruppo che si firma Ravenna in Comune chiede in segno di solidarietà a tutti coloro sono impegnati nelle elezioni di boicottare il MED (ex OMC) che si terrà a Ravenna a fine settembre, per la presenza annunciata del Ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek El-Molla. Ravenna in Comune chiede che “il Sindaco e le istituzioni attuali dichiarino che non interverranno all’OMC, ora ribattezzato Med Energy Conference and Exhibition, che si terrà tra un mese a Ravenna. Dichiarino che motiveranno la loro assenza con la presenza del Ministro del Petrolio del Governo di un Paese, l’Egitto, che opprime il dissenso con il più totale disprezzo dei diritti inalienabili delle persone. Ravenna in Comune chiede alle candidate e ai candidati alle prossime elezioni comunali di assumere analogo impegno e di esplicitarlo, pretendendo a loro volta che l’attuale Sindaco e le istituzioni dimostrino di dare la precedenza alla vita delle persone rispetto agli affari di pochi privilegiati.”

Daniele Vistoli, architetto: “Ravenna e… un programma elettorale al 2030-50” – “Il numero dei candidati sindaci aumenta ogni giorno, mentre a parer mio i programmi, non colgono le istanze primarie, per mettere in sicurezza la città e promuoverne lo sviluppo. – scrive nella sua lettera l’architetto Daniele Vistoli – Mettere in sicurezza, intendo dalle merci pericolose che transitano per la Stazione passeggeri e per via Trieste. Promuovere lo sviluppo, intendo accelerare la ripresa, per colmare la disoccupazione giovanile doppia, rispetto alle città dell’Emilia, non certo andarne a rimorchio, col freno a mano tirato. La prima cosa indispensabile, è non dare troppi messaggi, che poi ci condannano all’inconsistenza; cento fantasie che possono aspettare, senza intraprendere quelle poche idee, veramente cardinali.”

“Per mettere in sicurezza la Stazione, la Darsena, dal transito delle merci pericolose, occorre un nuovo ponte sul Candiano, fisso, contermine all’attuale, ferro gomma: – continua Vistoli – 1) che colleghi l’area antecedente l’ex scalo merci, la stazione Baiona, attraverso una bretella ferroviaria, passante sul ponte e sull’area ENI, con i binari di Ponte Nuovo; 2) che colleghi la SS67 con la Romea, attraverso una bretella stradale, passante sull’area ENI e sul ponte, della stessa classe… non una circonvallazione di città, come ora, evitando anche il tratto urbano di via Trieste. Intendo un ponte a raso, quel tanto che basta a far passare sotto, il motoscafo dei VVF o un vaporino, tipo Venezia.”

Per promuovere lo sviluppo ecco la ricetta Vistoli: “a) occorre una autostrada ferro gomma, collegata ad una rigenerazione ambientale compensativa, che da Rimini va a Venezia, rendendo Ravenna passante e non di testa, come ora; ciò per colmare il gap del 50% con l’Emilia, in termini di infrastrutture primarie; litoranea indispensabile della regione Jonico Adriatica e per smettere di suicidarci sulla Romea; secondo un rilevamento statistico promosso dall’ACI-‘ISTAT, la SS 309 è la strada più pericolosa d’Italia, secondo i parametri: x) numero di incidenti stradali per chilometro (1,7); y) numero di morti per incidente (10%); b) sistemare la Stazione di Ravenna, non con passerelle volanti, riservando queste al circo, ma sdoppiandola: una Stazione urbana dove è ora rigenerata, con funzione qualitativa (no sottopasso Molinetto) ed una periurbana, dietro al cinema City, con funzione quantitativa, idonea per le Ro.La, forme di trasporto combinato di complessi veicolari su treni; c) valorizzare la tratta ferroviaria Faenza Firenze, rendendola idonea, attraverso l’idrogeno, per collegare il porto di Ravenna, direttamente col porto di Livorno; d) costruire un porto internazionale off-shore fronte Marina, a 20m di batimetria, fondale naturale esente da dragaggi futuri, promosso da Ravenna, Venezia, Trieste, Koper, Rijeca; una nuova Rotterdam sulla via della seta marittima; d) riprendere una campagna di scavi archeologici, a partire dalla vergogna di piazza Kennedy, il punto più basso da secoli nel governo della città, dalla basilica Cà Bianca di Classe, terminare e qualificare quelli esistenti; e) proclamare il 2022 anno di Dante, fregandosene dei numeri, abbinato ad un expò regionale tipo 1904, da farsi in Darsena; f) riprendere in mano la pianificazione urbanistica, correre verso la resilienza, abbattendo i muri della cementificazione selvaggia, preoccuparsi finalmente di estrazioni, aria e clima…”

