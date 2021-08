In arrivo dal Meeting di Rimini, è sbarcato a Ravenna nel pomeriggio di oggi 24 agosto, con qualche minuto di anticipo sul programma, l’On. Antonio Tajani, già Presidente del Parlamento Europeo ora Vice Presidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, di fatto reggente del partito mentre Berlusconi è ancora alle prese con diversi problemi di salute. Antonio Tajani ha incontrato i suoi – una quarantina di persone – presso il gazebo allestito sotto il sole in Piazza Andrea Costa a Ravenna e ha portato il suo appoggio al candidato Sindaco di Forza Italia e Primavera Ravenna Alberto Ancarani. Dopo l’incontro in piazza, accompagnato dal candidato Sindaco Ancarani, Tajani ha visitato la tomba di Dante rendendo omaggio al poeta nel settecentenario della morte.

Antonio Tajani ha rivendicato con orgoglio le politiche del Governo Draghi che sono le stesse propugnate da Forza Italia, dice, dalla campagna anti-Covid alla gestione dei vaccini da parte del Commissario Figliuolo (“un bel cambio di passo rispetto al Commissario Arcuri” ha detto) dalla stesura e gestione del PNRR all’approccio della crisi afghana.

Il Vice di Berlusconi si è detto ottimista per la “lenta e costante” crescita di Forza Italia negli ultimi mesi, crescita che premia “la nostra coerenza e la nostra linea di moderazione e di equilibrio all’interno del Governo Draghi”. “Siamo il partito che più ha spinto sull’interesse nazionale anziché sull’interesse particolare – ha detto Tajani – e abbiamo chiesto a tutti, di fronte alle difficoltà del paese, di indossare la maglia della nazionale.”

Ha citato appunto la campagna vaccinale, la battaglia di buon senso sul Green Pass, quella per la scuola in presenza. “Perché la salute degli italiani viene prima di tutto il resto”. Poi ha parlato di economia e lavoro, attaccando il reddito di cittadinanza e ricordando che l’obiettivo prioritario “deve essere creare lavoro, mettere le imprese nelle condizioni di assumere”.

Altri due cavalli di battaglia di Tajani sono stati la riforma fiscale e quella della giustizia. Sul versante fiscale il coordinatore unico nazionale di Forza Italia ha detto che servono “il rinvio delle cartelle esattoriali e l’eliminazione dell’Irap”. Bisogna “abbattere la pressione fiscale su famiglie e imprese e ridurre le tasse anche nelle città – ha aggiunto guardando Ancarani – perché serve una rivoluzione fiscale per rimettere in moto l’economia.”

Sulla giustizia ha ribadito che serve la riforma per una “giustizia giusta”, per questo si faranno i referendum sui quali Forza Italia si è impegnata a raccogliere le firme (anche a Ravenna): “Basta con la giustizia lumaca che ci costa un 2,4% di Pil e danneggia le nostre imprese”. Riforma della burocrazia, riforma fiscale e riforma della giustizia sono fondamentali per far funzionare il PNRR, ha ribadito il Vice Presidente di Forza Italia.

Memore dei suoi trascorsi in Europa Tajani ha suggerito ad Ancarani di creare un assessorato alle politiche comunitarie per collaborare con la Regione nella gestione dei fondi europei. Sull’Afghanistan ha ribadito la linea della solidarietà e dell’umanità verso i profughi afghani perché “noi Occidentali abbiamo degli obblighi” dopo questa crisi gestita in modo sbagliato dagli Usa. Mentre sulla federazione o sul partito unico del centrodestra al centro di incontri anche recenti fra Salvini e Berlusconi, Tajani ha detto che per ora le singole forze del centrodestra andranno avanti ciascuna con la propria identità almeno fino al 2023, ma poi dopo il voto che “potrebbe premiarci” sarà all’ordine del giorno il tema di un nuovo partito di tutto il centrodestra che potrebbe ispirarsi all’esperienza dei repubblicani americani o dei conservatori inglesi.

Sulle tematiche locali, cioè la presenza di tanti candidati e tante liste e la mancanza di un candidato unitario del centrodestra a Ravenna, Tajani ha teso a sdrammatizzare dicendosi convinto che al secondo turno, al ballottaggio, il centrodestra saprà ricompattarsi. E lo farà, secondo lui, proprio attorno alla figura di Alberto Ancarani, che potrebbe portare tutto il centrodestra alla vittoria. “È un compito difficile, potrebbe sembrare un sogno irrealizzabile, ma a volte questi sogni diventano realtà”: così ha spronato i suoi Tajani.

LA DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALBERTO ANCARANI

“La mia candidatura va avanti. Le due liste che mi appoggiano sono sempre più pronte per essere presentate il 4 di settembre. Oggi ho l’onore di avere qui a Ravenna con me il Vice Presidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che dimostra ancora una volta che questa candidatura di Forza Italia, distinta e autonoma rispetto a quella degli alleati nazionali, non era un capriccio di Ancarani ma una scelta molto ponderata anche del nostro partito a livello nazionale, che non è voluto scendere nel gioco di chi tirava a perdere. Noi siamo qui perché ci crediamo, perché sappiamo che la nostra proposta è coerente, è di centrodestra, ed esprime la vera volontà di battere Michele de Pascale e di vincere le elezioni del 3 e 4 ottobre a Ravenna.”