Oltre 500 persone hanno partecipato ieri sera a San Pietro in Vincoli all’apertura della campagna elettorale di Michele de Pascale con un ospite d’eccezione, il segretario nazionale dem Enrico Letta. In una serata quasi buia e tempestosa, San Pietro in Vincoli è stata risparmiata dalla pioggia. Siete stati fortunati, butto là al segretario provinciale del Pd, Alessandro Barattoni, che mi risponde con un sorriso largo: “abbiamo deciso di rischiare, in fondo che cosa possono fare due gocce!” Il Pd non si fa scoraggiare dal maltempo, tiene duro e alla fine la spunta. Una metafora della campagna elettorale e della strategia dei democratici contro gli attacchi della destra? Fra 40 giorni ne sapremo di più.

Nel campo avverso, peraltro frammentato in almeno 4-5 liste, molti sono convinti di avere “scippato” una parte del forese a de Pascale e alla sua coalizione. In particolare, la loro azione si è accanita sul forese a sud di Ravenna di cui è “capoluogo” proprio San Pietro in Vincoli. Ma a giudicare dalla risposta della base piddina, l’impressione è che il centrodestra abbia messo in conto di vendere la pelle dell’orso prima di averlo catturato. Le facce dei dirigenti democratici appaiono serene e distese. Forse contano di far eleggere de Pascale già al primo turno, anche se sanno benissimo che, con la frammentazione dei candidati e delle liste che c’è, l’impresa risulta molto difficile. In ogni caso, il Pd a San Pietro in Vincoli dà una piccola dimostrazione di forza e di tranquillità. La forza tranquilla, per evocare altre elezioni. Così come tranquilli sul palco si mostrano prima il Sindaco uscente e candidato del centrosinistra Michele de Pascale e, in particolare, il leader nazionale Enrico Letta.

“Niente slogan, battute, barzellette e niente uomini soli al comando – lo dice anche lui, Letta, alla fine – qui si fanno le cose per bene, seriamente, tutti insieme. Perché la gente dopo questa pandemia vuole serietà e sobrietà”. Un cambio di stile e di paradigma notevole sia rispetto a certi avversari dallo slogan e dalla battuta facile, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma anche rispetto a uno degli ultimi segretari Pd, quel Matteo Renzi che nessuno da queste parti rimpiange più dopo i disastri che ha combinato, disastri che i democratici pagano ancora.

Quella di Enrico Letta è una vera e propria lezione di politica, pacata, chiara, assertiva in modo semplice e convincente, perché tutti possano capire che le sfide sono grandi ma si possono affrontare e vincere. Carica i suoi senza strafare. Senza cercare l’applauso facile. Senza demagogia e propaganda. Cerca e trova la misura. Motiva la sua comunità politica e argomenta per convincerla delle proprie possibilità. L’applauso alla fine è caloroso, anche se sono lontani i tempi del partitone della sinistra che faceva vibrare i cuori.

Il comizio comincia con la segretaria del circolo Pd delle Ville Unite Silvia Quattrini e con la vice segretaria regionale del Pd Ouidad Bakkali, Assessora di de Pascale. Bakkali rivendica per i democratici una formula suggestiva: “Siamo progressisti nelle idee, riformisti nei metodi e radicali nelle azioni.” E poi insiste su quattro temi di fondo: scuola, salute, diritti, antifascismo.

Dopo tocca al Sindaco candidato Michele de Pascale, che si dice orgoglioso di essere stato di nuovo chiamato dal suo partito a questa sfida per la guida di Ravenna e alla guida “di una coalizione fra le più larghe d’Italia”. Tesse l’elogio della casa comune e della cosa pubblica, dell’impegno civico, del fare insieme “perché dalla pandemia abbiamo imparato che nessuno si salva da solo”.

Poi una stoccata agli avversari: “Governare una città non è andare in giro con il cellulare a cercare un albero potato male o una buca nella strada, ci vuole una visione del futuro, della città che vogliamo costruire insieme. I prossimi anni sono decisivi e ci diranno se i nostri figli avranno un futuro migliore dei padri, che per la prima volta nel dopoguerra, hanno avuto invece un futuro peggiore dei loro genitori. E questo futuro dipende dalle cose che faremo, da come spenderemo i soldi del PNRR. Sono tanti soldi. Ci stiamo indebitando. Ma se andremo avanti o indietro, nel baratro, dipende da come decideremo di spendere questi soldi. Perciò serve un’idea chiara del futuro, una visione”.

A questo punto Michele de Pascale illustra i punti centrali del suo programma e mette al primo posto la salute mandando un messaggio chiaro soprattutto alla destra: “Basta ambiguità sulla campagna vaccinale. Bisogna avere fiducia nei vaccini, nella medicina, nella scienza. 20 anni fa l’Italia è diventata Polio free. Non ci possiamo mettere secoli per diventare Covid free. O si sta di qua o di là, non sono più accettabili posizioni ambigue. Dobbiamo credere nella medicina e nella scienza che hanno migliorato le condizioni di vita di larga parte del mondo.” Sempre in tema di salute de Pascale dice “mai più tagli alla sanità pubblica: deve essere un tratto identitario della nostra azione. La salute va sempre messa al primo posto” a fa autocritica su errori del passato.

Poi un richiamo forte alla generazione dei “costruttori” facendo un parallelo implicito fra guerra e pandemia: “Dobbiamo recuperare la grinta, capacità, forza, determinazione con cui nel secondo dopoguerra quella generazione ha ricostruito la Romagna, che era una delle zone più povere d’Italia: quella generazione giorno dopo giorno ha creato lavoro, occupazione e benessere.”

Dalla salute quindi de Pascale passa all’economia e trovandosi a San Pietro in Vincoli dice: “Bisogna ridare valore alla produzione agricola e rilanciare l’agricoltura. Porto e agricoltura devono parlarsi, perché il nostro porto non serve solo per importare ma deve servire per portare i nostri prodotti nel mondo.”

Dopo agricoltura e porto, un accenno al turismo e, subito l’idea di uno sviluppo economico che deve andare di pari passo con la tutela dell’ambiente. Con un monito: “Non si può pensare alla transizione energetica pensando di farla pagare alle fasce più deboli della popolazione.” Il concetto verrà poi affrontato in modo diffuso e convincente da Enrico Letta, che parla della protesta dei gilet gialli in Francia nata in opposizione a una tassa sul combustibile creata per finanziare la transizione energetica, protesta basata su un paradosso: “Noi che non arriviamo alla fine del mese non possiamo farci carico della fine del mondo”. Letta dice che quella protesta va capita e che non si può spaccare la società, far pagare la transizione energetica agli ultimi. “La transizione energetica deve essere giusta e nel PNRR ci sono le risorse per fare in modo che sia così” ripete Letta come un mantra.

Ma torniamo a Michele de Pascale che termina il suo intervento con un richiamo al senso di comunità, allo stare insieme in modo coeso, generoso, solidale, con passione, tipico dei ravennati. E qui introduce il tema dell’Afghanistan: “Qui la divisione non è fra destra e sinistra ma è fra umanità e disumanità. Non si può giocare sulla tutela dei diritti umani, sulla vita delle donne, dei bambini e degli uomini.” Non cita Salvini ma è chiaro il riferimento a lui quando tuona “che è inumano chi dice di tutelare i valori della famiglia ma poi sui profughi afghani propone di ospitare solo donne e bambini: e gli uomini li lasciamo là a morire? Ma come si fa! Non si può governare una città civile e democratica come Ravenna con la disumanità” è l’affondo finale del candidato del centrosinistra.

Enrico Letta dice che “Michele de Pascale ha fatto bene e sarà rieletto”. Lo dice senza enfasi, perché per lui quella è una certezza e non è uno slogan da dare in pasto alla folla. Parla a lungo dell’emergenza climatica e dell’affanno del pianeta: “Nell’arco della mia vita la Terra passerà da 3 a 10 miliardi di abitanti, se continuiamo così con questo livello di consumi e con un consumo così alto di combustibili fossili la Terra non reggerà”. Da qui il discorso di cui abbiamo appena parlato sulla transizione energetica giusta. Poi parla delle priorità della sanità e della scuola, ribadendo l’impegno del Pd perché il prossimo anno scolastico sia in presenza (“mai più Dad” dice).

Enrico Letta poi fa una lezione sulle regole con un efficace parallelo fra il vaccino, il Green Pass e un semaforo. “Al semaforo se c’è il rosso ci fermiamo, perché se passiamo potremmo fare un incidente, potremmo morire noi o ammazzare qualcuno.” Con il virus è la stessa cosa. Per questo servono i vaccini e il Green Pass. E se non ti vuoi vaccinare devi fermarti al semaforo. “Su questo ci attaccano e ci insultano in modo furibondo, perché noi siamo e saremo inflessibili, siamo quelli nel governo che tengono la barra dritta. Perché la libertà non è fare quello che ci pare, le regole che ci siamo dati per garantire la salute di tutti e soprattutto dei più fragili vanno rispettate.”

L’ultima parte del discorso è tutta dedicata al tema dello stare insieme e del fare insieme e a infondere fiducia nella comunità dem. Tocca la bandiera e dice: “Vedete non c’è nessun nome su questa bandiera e sono fiero di questo. Basta con i partiti personali, con la politica dell’uomo solo al comando” e ancora “dalla pandemia si esce con la solidarietà, tenendosi per mano, non con l’individualismo”. Infine dopo avere citato l’assassinio 98 anni fa di don Giovanni Minzoni da parte dei fascisti – ricordato da Letta nel pomeriggio a Ravenna – l’ultimo avviso a Durigon, a Salvini e alla Lega: “È inaccettabile che a Latina ci sia un parco intitolato a Mussolini.”

Dopo gli applausi, Michele de Pascale, Alessandro Barattoni e gli altri dirigenti Pd hanno presentato a Enrico Letta il capolista della lista Pd – Fabio Bazzocchi – che ha assistito all’incontro da bordo campo. Alla fine Bazzocchi ha anche scherzato con Letta e de Pascale sulla sua fede calcistica.