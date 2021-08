ELEZIONI A RAVENNA – 37 / Diario elettorale del 26 agosto: de Pascale è più forte dopo l’accordo con Conte? Per Ancarani e Grandi è più debole e il Pri mette i suoi paletti

La domanda del giorno è: dopo l’accordo M5S – centrosinistra e il plateale sostegno di Conte a de Pascale, ieri in diretta tv, il Sindaco in carica nonché candidato è più forte o più debole? Se la matematica non è un’opinione è più forte, perché anche se i Cinque Stelle sono ormai lontani dal successo del 2018, il 3 o 4 ottobre possono portare in dote a de Pascale un 4 o un 5% dei voti. Forse anche di più. E per uno che tenta di vincere al primo turno non è roba da buttare via. Eppure – e ci sta – c’è chi come Alberto Ancarani (Forza Italia), che di de Pascale è avversario, sostiene che quell’accordo è frutto semplicemente della paura di perdere del Sindaco in carica e oltretutto renderà impossibile governare Ravenna per le spinte centripete interne alla coalizione. Lui non ha dubbi: si tratta di una palese debolezza politica. Tenuto conto che Pd e Cinque Stelle hanno governato insieme l’Italia in mezzo alla pandemia per 18 mesi, il ragionamento di Ancarani, pur legittimo, appare tuttavia azzardato. Sulla linea di Ancarani si muove più o meno anche Nicola Grandi, capolista di Viva Ravenna di Filippo Donati, che su Facebook commenta: “Beh che la coalizione di centro sinistra senta la necessità di avere l’appoggio dei Cinque Stelle è sintomatico di una consapevole debolezza… ma quanto meno accettabile. Ma che un Ravennate che decide di votarli si debba “cuccare” in consiglio un certo Gallonetto a scapito di chi a Ravenna vive e lavora da anni è una operazione di una cialtroneria che trovo imbarazzante.”

Certo nel centrosinistra c’è anche chi è in imbarazzo serio per l’accordo con i Cinque Stelle: il Pri e i renziani, sicuramente. E il Pri non a caso mette subito alcuni paletti. Ma la prospettiva può essere tranquillamente rovesciata: la paura di perdere può diventare in un batter d’ali voglia di vincere. E questo in politica non fa mai male. Come è accaduto a Faenza, dove Massimo Isola ha “imbarcato” i Cinque Stelle e vinto bene al primo turno. La vittoria, si sa, guarisce molti mal di pancia. Dunque la questione è “più complessa”, come si diceva un tempo.

Giannantonio Mingozzi (candidato PRI): “noi difendiamo sempre l’oil and gas e Conte ricordi il CO2” – I repubblicani ribadiscono, a poche settimane dall’apertura di OMC/MED ENERGY, “la difesa intransigente delle imprese ravennati dell’offshore e dell’Oil&Gas perché rappresentano il meglio delle tecnologie nella ricerca di gas metano e di fonti energetiche alternative in Europa e nel mondo e perché la cosiddetta transizione energetica – sottolinea Giannantonio Mingozzi candidato dell’Edera – ha bisogno proprio delle capacità di quelle imprese con i tecnici e i dipendenti che vi sono impegnati”. Dispiace aggiunge Mingozzi, “che il presidente Conte ieri in visita a Ravenna non abbia ricordato l’annuncio che fece lo scorso agosto, in qualità di Presidente del Consiglio, che vedeva Ravenna scelta per il più grande centro al mondo di cattura e stoccaggio di CO2, con annesse valutazioni circa la possibile produzione nel nostro comparto industriale di energia blu e idrogeno. Impegni dei quali non vi è traccia nei vari incontri e dove tantomeno si è citato ENI e la disponibilità a nuovi investimenti. In ogni sede, politica e programmatica, il PRI sarà dalla parte dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile ma deve essere chiaro – conclude Mingozzi – che un volano di sviluppo e di occupazione per il nostro territorio e per l’Italia è costituito ancora dall’utilizzo del gas naturale e nei prossimi anni le risorse dell’Adriatico saranno ancora più importanti per industrie e famiglie a giudicare dalla concorrenza mondiale e dal ricatto sui prezzi delle grandi potenze fornitrici.”

Chiara Francesconi, numero due della lista del PRI al Consiglio Comunale di Ravenna ha reso omaggio ai martiri dell’agosto 1944 partecipando alle manifestazioni a Camerlona e a Savarna presso i cippi che ricordano il sacrificio di giovani che si erano opposti alla dittatura fascista. La settimana della Capogruppo repubblicana nell’ultimo Consiglio comunale, si chiude venerdì 27 agosto alle ore 18 con l’inaugurazione del proprio punto di incontro con i cittadini, in pieno Borgo San Rocco, in via Castel San Pietro al numero 55.

Movimento 5 Stelle: “oggi grande bagno di folla a Ravenna per il nostro Presidente Giuseppe Conte” – “Oggi il Presidente è venuto a Ravenna per un incontro con la cittadinanza assieme al capolista per il MoVimento 5 Stelle a Ravenna Igor Gallonetto, consolidando la presenza del MoVimento 5 Stelle – Ravenna alle elezioni amministrative 2021. Sostenuti dai Senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi e dalla deputata Giulia Sarti.” Così sulla pagina Facebook del movimento. Giancarlo Schiano, già candidato alle regionali e anche lui ieri a fianco di Conte, su Facebook commenta: “Un onore essere stato al fianco del nostro candidato di punta Igor Gallonetto e sopratutto del nostro Presidente Giuseppe Conte: abbiamo appena aperto le danze per una intensa campagna elettorale che sarà in ogni caso un successo. Un immenso grazie e abbraccio va ai nostri portavoce Marco Croatti, Gabriele Lanzi , Giulia Sarti e a tutti gli attivisti di MoVimento 5 Stelle – Ravenna.”

Marco Maiolini, il grande escluso, commenta su Facebook a proposito della visita di Conte a Ravenna e della sua bocciatura (aveva presentato una sua lista a Cinque Stelle ma la proposta non è stata evidentemente accolta): “Grazie Silvia (Piccinini, ndr), purtroppo c’è stato un corto circuito nell’inclusione che Conte vorrebbe fosse il fondamento del nuovo corso. Sicuramente lui non ha ricevuto le notizie giuste. Almeno abbiamo ancora portavoce come te!” Più sotto Maiolini risponde amaro a un estimatore che gli scrive dicendo che malgrado tutto lui voterà Cinque Stelle: “Caro… quindi ti tocca votare qualcun altro, visto che il volo del Movimento 5 Stelle si è frantumato contro la ricerca di qualche poltrona per qualche disoccupato, avallato da qualcuno che come dice Beppe, alla fine del mandato non sarà degno di essere chiamato onorevole.”

In un altro commento su Facebook sul gruppo Sei di Ravenna se 2.0 Maiolini dà l’addio al M5S scrivendo: “Direi che anche il mio voto l’hanno perso. Posso capire tutto, ma la mancanza di rispetto per le persone che hanno lavorato con me, portando avanti i temi del M5S, e dandomi una mano in questi duri 5 anni non è assolutamente perdonabile. Potevano lasciarmi fuori, ma almeno considerare loro, sarebbe stato d’uopo. Senza rancore, hanno fatto la loro scelta, in bocca al lupo a tutti, ma la prima cosa è il rispetto per chi lavora gratis per la propria città.”

Intanto Veronica Verlicchi (candidato Sindaco della Pigna) insiste per proporre duelli rusticani a Michele de Pascale e su Facebook scrive “Ci riproviamo: domani 27 agosto ore 11 in via Corrado Ricci (presso la sede elettorale del Sindaco uscente Pd).” Un’altra sfida un po’ puerile all’OK Corral destinata ad andare deserta, per un’altra fotografia di rito, a uso e consumo dei social e della campagna elettorale. Sia il Sindaco sia Ancarani hanno già ribadito che prima di fare incontri di qualsiasi tipo fra 10 candidati, occorre che gli stessi candidati stabiliscano le regole del confronto fra tutti gli sfidanti. Proprio come si fa quando c’è un torneo di calcio. Se no c’è il rischio che qualcuno mandi la palla in tribuna o la butti in caciara. Infatti, è finita male anche la vicenda di ORA x Ravenna che pensava di fare un incontro a 10 da tenere in due ore… dando più o meno una manciata di minuti a tutti per parlare. La domanda è d’obbligo: a che servono confronti fatti così, in fin dei conti?

Uno dei fenomeni più interessanti sul piano politico e psicologico di queste elezioni a Ravenna – anche se sul piano elettorale interessa una parte molto piccola ormai dell’elettorato – è il comportamento dei partiti della sinistra estrema. Raccolgono da diversi anni pochi voti, eppure non riescono nelle occasioni che contano a mettersi d’accordo nemmeno fra loro e non sono in grado di unire le loro forze. Per cui nella cabina elettorale il 3 e 4 ottobre i cittadini ravennati troveranno sulla scheda i Comunisti Uniti (candidato Alessandro Bongarzone), il PC (candidato Lorenzo Ferri) e Potere al Popolo (candidato Gianfranco Santini). Le possibilità che eleggano un consigliere così in ordine sparso sono quasi nulle. Eppure ogni giorno attaccano su vari argomenti e hanno individuato due avversari prediletti: il Pd e Michele de Pascale. E la competizione fra le tre componenti di quest’area è diventata quella a chi la spara più grossa contro il Pd e contro de Pascale. Gli altri quasi non esistono. Mentre la destra evidentemente non preoccupa l’estrema sinistra. In questo esercizio – stile terza internazionale, quando imperava la teoria staliniana del socialfascismo – si distingue in particolare il giovane candidato del PC Lorenzo Ferri, che da giorni, a testa bassa, accusa de Pascale di ogni nefandezza, in un crescendo wagneriano.

Lorenzo Ferri (candidato Sindaco del Partito Comunista): “le forze liberiste del M5S sono costola del PD, è la peggiore destra mascherata” – “Ieri l’ex premier Giuseppe Conte ha benedetto l’accordo fra un pezzo di quello che rimane dei Cinque Stelle di Ravenna ed il PD di De Pascale. Nessuno scandalo – scrive Lorenzo Ferri in una nota – da tempo il PC aveva denunciato l’assuefazione alle forze liberiste del M5S, oggi costola del PD – ma cogliamo l’occasione per ricordare ai tanti ravennati che una volta votavano PCI ed ora, invece, votano per il PD e per de Pascale almeno tre buoni motivi per non votare per un partito che appartiene ad una delle fazioni della destra liberista. Il PD di de Pascale appoggia la NATO e l’Alleanza Atlantica, responsabile della tragedia afghana e di tante altre inutili, sanguinosissime e costosissime guerre in giro per il mondo; il PD di de Pascale parla di antifascismo ma vota la risoluzione UE che paragona il nazismo al comunismo, non risponde alle richieste per intitolare un luogo pubblico della città ad un’eroina della seconda guerra mondiale e non si reca al cimitero di Ravenna per contestare i neofascisti che omaggiano Muti e la Decima MAS; il PD di de Pascale è legato ai poteri della finanza mondiale, a Confindustria e al grande capitale, specializzati nello sfruttamento, nelle delocalizzazioni e nel tagliare il costo del lavoro ed i diritti dei lavoratori… A Ravenna, infatti, i comunisti votano per Lorenzo Ferri e non per l’ipocrisia, il falso buonismo ed il perbenismo di maniera del PD.”

PC e Lorenzi Ferri annunciano poi che sabato 28 agosto alle ore 15 nella cornice del piccolo anfiteatro situato nell’area verde fra via Otello e via della Lirica, Lorenzo Ferri candidato sindaco per il Partito Comunista presenterà il programma elettorale, con questi punti principali: “Violazione del patto di stabilità del Comune; Redistribuzione progressiva del reddito, attraverso modifica della aliquote comunali per finanziare l’azione politica del Comune, improntata sul bene collettivo, sostegno a chi è rimasto indietro ed aiuti per le piccole attività commerciali ed artigianali duramente colpite dai lockdown; Una vera riqualificazione della Darsena, tramite l’esproprio costituzionale (articolo 42) delle aree e degli edifici in stato di abbandono, per ridare l’area in mano ai cittadini del quartiere; Potenziamento della sanità pubblica e forte contrasto alle attività sanitarie private di qualsiasi tipo; Lotta alle cooperative che sfruttano i lavoratori e si sostituiscono al servizio pubblico; Internalizzazione dei servizi pubblici, negli anni privatizzati selvaggiamente dalle giunte PD; Aumento dei controlli sui luoghi di lavoro per il contrasto agli “omicidi” dei lavoratori; Rilancio dello sport popolare per favorire la diffusa e gratuita pratica sportiva, con un focus particolare sui giovani e giovanissimi.” In caso di pioggia l’evento si terrà in Piazza del Popolo, sotto la scalinata del Comune.

Gianfranco Santini (candidato Sindaco di Potere al Popolo) sui rifiuti: “questa non si può chiamare raccolta porta a porta” – “Come Potere al Popolo ci battiamo per un altro modello di sviluppo che preveda una vera attenzione/riduzione della produzione di rifiuti e un sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti più efficace di quello attuato a Ravenna. Qui si è passati infatti da una raccolta con i cassonetti in strada ad una raccolta con i cassonetti in strada più la raccolta porta a porta solo di organico e indifferenziato. Questa non si può chiamare raccolta porta a porta.” Così Gianfranco Santini di Potere al Popolo che si sofferma sull’annuncio della nascita di Hea, la nuova società Eni – Hera: “Abbiamo letto che verrà realizzata una piattaforma in grado di gestire fino a 60 mila tonnellate di rifiuti speciali all’anno di cui al massimo 45.000 t/anno di rifiuti pericolosi, rifiuti prodotti dalle attività ambientali e dalle attività produttive, comprese quelle del territorio, in un’ottica circolare e in linea con le direttive europee del “Pacchetto Economia Circolare” recepite dall’Italia nel scorso. Ma questo cosa significa che verrà smaltito anche del materiale prodotto all’esterno del polo produttivo ravennate? Ci chiediamo quanti mezzi pesanti verranno utilizzati per il trasporto? Vogliamo ricordare a tutti però che per ‘Economia Circolare’ non si intende far ‘circolare’ i rifiuti su gomma per mezza Italia per portarli a Ravenna!”

Samantha Mirri (candidata con Alleanza di Centro per Ravenna Bertolino Sindaco): “nulla è stato fatto per migliorare la sicurezza degli abitanti di Borgo Masotti” – “Ben 15 anni fa ovvero nel 2006 i residenti di Borgo Masotti, frazione di Mezzano, si attivarono per chiedere provvedimenti atti a diminuire la velocità di percorrenza dei mezzi che transitano su via dello Zuccherificio; altresì fu chiesto il prolungamento della pista ciclabile esistente coprendo anche il tratto che va dal passaggio a livello fino a Borgo Masotti, La risposta del Comune fu negativa perché la strada risultava provinciale. Nel 2013 fu inoltrata altra richiesta formale al Sindaco e al Presidente della provincia da parte di 107 firmatari. Ad oggi, passati 15 anni dalla prima richiesta, ancora nulla di concreto è stato fatto per migliorare la sicurezza degli abitanti di Borgo Masotti, che pur essendo costretti a transitare su una strada provinciale sono comunque cittadini del comune di Ravenna, il quale comune avrebbe dovuto interfacciarsi con forza con la provincia per trovare una soluzione.” Così Samantha Mirri candidata con Alleanza di Centro per Ravenna Bertolino Sindaco.

