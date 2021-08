Rosanna Biondi (ex Lega) Capolista di “Rinascimento per Ravenna” a fianco di Alvaro Ancisi e Lista per Ravenna

Piano piano prende forma anche il mosaico di Alvaro Ancisi e Lista per Ravenna per le amministrative del 3 e 4 ottobre. E alla fine della fiera si saprà anche chi è il candidato Sindaco, ma solo alla fine, per non far venire meno l’effetto sorpresa. Anche se le possibilità che non sia lo stesso Alvaro Ancisi sono ridotte al lumicino. Dopo la rediviva Lista del Mare ora scende in campo “Rinascimento per Ravenna” che ha come capolista Rosanna Biondi ex consigliera comunale della Lega prima delle dimissioni a poca distanza dalla scadenza del suo mandato. La Biondi è alla guida di una compagine di 31 candidati, in gran parte provenienti dal mondo della cultura.

Nella presentazione della lista si legge: “I valori della civiltà sono valori patrimoniali, vanno indicizzati come valori economici. Ciò vuol dire che con la cultura si mangia. La parola ‘politica’ viene da ‘polis’: fare bella una città, governare bene una città sono atti politici; quindi parlare della bellezza vuol dire fare politica. Parlare delle città italiane, una più bella dell’altra, vuol dire fare politica”. Queste parole, scritte da Vittorio Sgarbi nella sua introduzione all’opera “Rinascimento”, si applicano per intero e forse di più alla nostra città, tra le più ricche di bellezza, in Italia e nel mondo, a cominciare dagli otto monumenti patrimonio Unesco dell’Umanità. Bellezza tuttavia scarsamente messa a frutto, quando non maltrattata. A queste “linee guida” si ispira la lista “Rinascimento per Ravenna”, che si presenta alle prossime elezioni comunali all’interno del Polo civico istituito da Lista per Ravenna, assumendo l’impegno di promuovere e valorizzare quanto meritano la storia e l’immenso capitale artistico e culturale di Ravenna. L’immagine di Dante nel proprio logo esprime la figura rappresentativa di questo capitale ed insieme quanto Ravenna abbia trascurato, in quest’ultimo mezzo secolo della sua storia, perfino in occasione del settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta, di manifestarsi e proporsi al mondo come città dantesca per diritto e per eccellenza, testimone della sua profonda eredità culturale.”

Il richiamo a Vittorio Sgarbi non deve ingannare. Il noto critico d’arte, in un primo tempo tirato in ballo da più parti, alla fine si è tenuto alla larga dalla competizione elettorale ravennate e nessuno ha potuto fregiarsi del suo endorsement.

I CANDIDATI DELLA LISTA “RINASCIMENTO PER RAVENNA”

Rosanna Biondi , capolista, consigliera comunale dal 2016 al 2020

, capolista, consigliera comunale dal 2016 al 2020 Daniele Bassi , collezionista d’arte, calciatore non professionista

, collezionista d’arte, calciatore non professionista Paolo Bassi , attore in due compagnie teatrali della Romagna

, attore in due compagnie teatrali della Romagna Cristiano Bacchi , architetto e scenografo

, architetto e scenografo Giulio Bazzocchi , già attivo in vari sport agonistici

, già attivo in vari sport agonistici Piero Blosi , esperto in collezionismo d’arte

, esperto in collezionismo d’arte Francesca Caprarulo , mosaicista

, mosaicista Sonia Caria , già assistente amministrativa nelle scuole statali

, già assistente amministrativa nelle scuole statali Vera Caroli , pittrice

, pittrice Nerio Casali , maestro di arte contemporanea, già assistente di Mario Schifano

, maestro di arte contemporanea, già assistente di Mario Schifano Maria Grazia Ciucci , cultrice di storia dell’arte

, cultrice di storia dell’arte Maria Grazia Cortesi , già insegnante nella scuola primaria

, già insegnante nella scuola primaria Francesca Fabbri , creatrice di opere d’arte che abbinano spesso il mosaico con la scultura, titolare di “Studio Akomena, spazio mosaico di eccellenza a Ravenna”

, creatrice di opere d’arte che abbinano spesso il mosaico con la scultura, titolare di “Studio Akomena, spazio mosaico di eccellenza a Ravenna” Gilda Falletti , studi classici, laureata in scienze politiche

, studi classici, laureata in scienze politiche Valentina Garavini , già insegnante di scuola primaria, formatrice del metodo Erickson MAB, facilitatore dell’apprendimento scolastico

, già insegnante di scuola primaria, formatrice del metodo Erickson MAB, facilitatore dell’apprendimento scolastico Anna Maria Grandi , esperta del controllo di qualità nella sperimentazione delle energie rinnovabili

, esperta del controllo di qualità nella sperimentazione delle energie rinnovabili Liliana Hasingler , già docente di Storia dell’Arte, con studi compiuti presso l’Accademia di Brera

, già docente di Storia dell’Arte, con studi compiuti presso l’Accademia di Brera Francesca Maggiore , imprenditrice nell’industria della moda

, imprenditrice nell’industria della moda Gerardo Magi , cultore della medicina tradizionale orientale

, cultore della medicina tradizionale orientale Luigi Maldini , medico anestesista

, medico anestesista Roberto Masotti , educatore professionale

, educatore professionale Cinzia Montanari , esperta di emato-oncologia

, esperta di emato-oncologia Francisco Javier Ortega Maldonado , docente di lingua spagnola

, docente di lingua spagnola Franco Perfetti , docente e già direttore dell’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi di Ravenna

, docente e già direttore dell’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi di Ravenna Ermanno Piccinini , produttore e negoziante di cornici ed altri materiali per pittori a Ravenna

, produttore e negoziante di cornici ed altri materiali per pittori a Ravenna Liborio Puglisi , mosaicista, titolare di Artemosaico a Ravenna

, mosaicista, titolare di Artemosaico a Ravenna Alessandra Salzano , Area Retail Manager

, Area Retail Manager Gabriella Sarti , esperta di assistenza agli anziani

, esperta di assistenza agli anziani Sergio Tomasello , cultore del disegno meccanico

, cultore del disegno meccanico Guglielmo Zainaghi , autore di pubblicazioni di vario genere letterario

, autore di pubblicazioni di vario genere letterario Zhanna (Natalia) Lebedeva, docente di lingua russa.

IL PROGRAMMA

Il programma si compone di una premessa e dei cinque capitoli “Istituzioni e associazioni”, “La Soprintendenza”, “Un politecnico delle arti”, “Ravenna, capitale del mosaico”, “Università della cultura”. Ecco alcune proposte significative:

ristrutturare da capo a fondo il sistema delle molte istituzioni e formazioni culturali della nostra città, anche di grande prestigio, in larga parte facenti capo al Comune di Ravenna, che spesso non dialogano, quando non sono addirittura in conflitto, portandole a organicità e sincronia;

rivedere il quadro delle convenzioni con il vasto mondo dell’associazionismo culturale, allo scopo di rafforzare o di includervi le offerte che ne sono degne, rompendo i circoli chiusi che ne privilegiano altre meno meritorie, non disperdendo le risorse in troppi rivoli secchi;

rafforzare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, comprendente le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, oggi totalmente insufficiente a tutelare anche solo l’immenso patrimonio di Ravenna, chiedendo al ministero di istituirne una sola per la nostra provincia;

sottoporre a profonda revisione la Carta delle potenzialità archeologiche, una sorta di piano regolatore degli scavi nel territorio del Comune di Ravenna, asservita com’è a consentire nuove cementificazioni di terreno vergine per moltiplicare all’infinito i lotti residenziali e i centri commerciali già sovrabbondanti;

costituire un vero Politecnico delle Arti, comprensivo dell’Accademia di Belle Arti e Istituto Verdi, realizzando un unico prestigioso edificio che consenta loro di abbandonare le due vecchie sedi attuali, inadeguate e dispersive;

valorizzare la scuola ravennate di mosaico, che è stata alquanto dispersa, capace di offrire al mondo, in esclusiva, la possibilità di imparare l’arte musiva attraverso diverse e articolate strutture formative;

sostenere la Biennale Mosaico Ravenna e l’Associazione Internazionale Mosaicisti contemporanei perché dispieghino a favore della nostra città tutte le loro potenzialità; istituire un assessorato delegato al mosaico, adeguatamente strutturato alla funzione;

restaurare il pregevole Palazzo ex Anagrafe, per destinarlo a biblioteca universitaria, tutt’oggi inadeguata e insufficiente, e a luogo di incontro e di socializzazione per docenti e studenti, ancora inesistente;

realizzare, perché manca totalmente da trent’anni, una struttura di accoglienza della popolazione universitaria, composta di studentato, mensa e foresteria, ma non certo nei locali dell’Isola di San Giovanni, ex uffici comunali, dislocati sulla stazione ferroviaria.

IL PROGRAMMA COMPLETO “RINASCIMENTO PER RAVENNA” PROGRAMMA DELLA LISTA ‘RINASCIMENTO PER RAVENNA’