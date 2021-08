ELEZIONI A RAVENNA – 36 / Diario elettorale del 27 agosto: Gallonetto dice “porte spalancate” ma tace su Maiolini, che è deluso ma non lascia il M5S

Marco Maiolini (Consigliere comunale uscente): “malgrado l’esclusione, resto nel Movimento 5 Stelle” – Marco Maiolini, consigliere del Gruppo misto che in questi anni ha portato avanti le battaglie grilline a Ravenna insieme a Silvia Piccinini, capogruppo pentastellata in regione, è stato sconfitto dalla cordata Croatti-Gallonetto. La lista per la quale Maiolini aveva chiesto la certificazione non avrà seguito. Conte ha benedetto la lista di cui Gallonetto sarà capolista. Va precisato che entrambe le cordate puntavano all’accordo con il centrosinistra e Michele de Pascale. Quindi le divisioni fra i due gruppi a Cinque Stelle di Ravenna non erano propriamente di carattere politico. Ieri Maiolini su Facebook aveva detto che non avrebbe votato per chi lo aveva silurato. Avevamo frettolosamente concluso che questo fosse un addio ai Cinque Stelle. Ma così non è, lo precisa lo stesso Maiolini: “Buongiorno Direttore, e grazie per la considerazione. – ci scrive il Consigliere comunale uscente – Tengo a chiarire che malgrado l’esclusione, non mi disiscriverò dal Movimento 5 Stelle, perchè è un progetto che io ho nel cuore. Come Movimento abbiamo sempre detto agli altri di non votare un simbolo, ma i progetti e le persone. Rimango coerente e non mi sento (almeno per ora) di votare chi ha lavorato solo per escludere altri attivisti perchè mi sono stati leali. Chi è stato dentro le dinamiche dell’ attivismo del movimento in questi ultimi 5 anni, sa benissimo che il mio scopo è stato quello di riportare il simbolo alle elezioni, e come vedete, ci sono riuscito. Poi è logico che il simbolo del M5S non deve assolutamente lasciare indietro nessuno, e deve riunire, non dividere. Io credo che il progetto Movimento 5 Stelle sia sempre valido, e che le carenze di regolamento, e le pochezze umane non hanno bandiere. Sono convinto che il Presidente Conte sia stato tenuto all’oscuro di tutta questa manovra, volta a denigrare il faticosissimo lavoro sui temi del territorio, nonchè quello di mediazione con gli altri gruppi, che abbiamo svolto negli anni. Cordiali saluti Marco Maiolini.”

Filippo Donati (candidato Sindaco di Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia): “una città più sicura in nome della legalità e del senso civico” – Filippo Donati, il candidato più accreditato del centrodestra, appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia, ha annunciato per domani sabato 28 agosto una conferenza stampa insieme all’On. Jacopo Morrone della Lega. Intanto su Facebook parla di sicurezza: “Una città più sicura in nome della legalità e del senso civico. Ravenna a portata del cittadino, aperta e ospitale come una città Romagnola deve essere. Ravenna città europea coesa e protagonista di un nuovo sviluppo sociale. Proponiamo l’istituzione del vigile di quartiere per un forte contrasto alla microcriminalità garantendo la tutela della qualità urbana con supporto e ausilio per la sicurezza sociale e il contrasto al degrado locale. Contrasto all’abusivismo con sanzioni per chi danneggia il decoro pubblico. Tolleranza zero verso i campi nomadi abusivi, predisposizione di sistemi elettronici per il monitoraggio nelle aree sosta e controllo degli insediamenti abusivi con immediata rimozione.”

Alberto Ancarani (candidato Sindaco di Forza Italia e Primavera Ravenna) presenta un candidato e annuncia che nominerà un assessore alla prevenzione del degrado – Domani 28 agosto conferenza stampa di presentazione di un candidato nella lista PrimaveRA Ravenna Ancarani Sindaco. Si svolgerà alle 11.30 presso l’hotel Centrale Byron. Saranno presenti il candidato Sindaco Alberto Ancarani, la capolista Roberta Mingozzi e il candidato.

“Il degrado di varie zone del comune è uno dei talloni d’Achille delle giunte che si sono succedute negli ultimi anni. Ovviamente sul concetto di degrado bisogna intendersi: vi è un degrado che nasce dalla mancanza di sicurezza e un degrado che nasce dall’incuria e dal disinteresse degli organi preposti. Una delle principali criticità che hanno reso difficile, nel tempo, prevenire i vari tipi di degrado è la separazione delle competenze tra vari assessorati: quello alla sicurezza, quello all’ambiente, quello ai lavori pubblici, che spesso non si parlano tra loro e finiscono per non saper rispondere all’esigenza di prevenzione – o ripristino – del degrado in questo o quell’altro territorio. Vi sarà dunque una specifica delega dedicata a un assessore che, sulla base delle segnalazioni, si coordinerà con il Nucleo Antidegrado della Polizia Locale creato ad hoc – e costituito da unità scelte e formate per la sostenibilità del ruolo – e si recherà nelle aree in cui vengono dichiarate situazioni di degrado, premendo successivamente sugli assessori competenti affinchè i fenomeni vengano riportati alla normalità. Dalla mancanza di pulizia del fogliame, al ripristino di arredi urbani non più consoni o deturpati, alle segnalazioni di bivacchi che si fanno quotidiani, alle zone della città usate come latrine, ai lidi, che non devono perdere l’attenzione dell’amministrazione nei mesi in cui la stagione turistica è più bassa, alle aree verdi delle frazioni, che dopo le inaugurazioni vengono lasciate al buon cuore dei comitati cittadini locali. Per tutto questo serve un controllo e un coordinamento che fino ad oggi è mancato e che la delega alla prevenzione del degrado potrà finalmente portare a soluzione, unendo forze politiche e tecniche per un miglioramento del benessere collettivo.” Questa la proposta di Alberto Ancarani per l’sitituzione di un assessorato per la prevenzione del degrado.

Partito Repubblicano Italiano: “serve un consigliere delegato al mosaico” – Nel “Giovedì dell’Edera” dedicato alla difesa del mosaico, al maestro Rocchi e al ricordo di Pietro Barberini – a San Michele ieri 26 agosto – ci sono stati diversi interventi, a partire da Elena Pagani e Rita Servadei (candidate indipendenti per il PRI), Marcello Landi, Marco Bravura, Paola Babini, con la presenza di Valentino Montanari, Anna Spizuoco e Paola Miccoli e l’intervento conclusivo del capolista dell’Edera e vicesindaco Eugenio Fusignani. Giannantonio Mingozzi ha ricordato con commozione l’amico Barberini a tre anni dalla scomparsa “che continua con noi la strada repubblicana del partito di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini e ci aiuta nell’impegno elettorale con i suoi scritti e le sue idee; in questa sala ricordiamo anche gli artisti di San Michele Romano Ballestrazzi e Archildo Babini, marinaio patriota e con Rocchi partigiano dell14a compagnia, tutti ferventi repubblicani e mazziniani”. Marcello Landi, che ha sottolineato come sia ancora scarsa l’attenzione che si dedica alle scuole di mosaico sempre più confinate, ha illustrato poi le motivazioni della petizione al Comune per intitolare ad Antonio Rocchi il vicolo dove ha sempre abitato. Fusignani, capolista, ha ricordato infine l’impegno mantenuto dal PRI per una sede in centro città dell’Accademia “e faremo di tutto affinchè si ufficializzi l’insegnamentio del mosaico al Liceo Artistico e per un coordinamento vero tra le realtà di mosaico a Ravenna e per la tutela del patrimonio delle scuole artistiche; per questo, ha concluso Fusignani, proponiamo l’istituzione del Consigliere Delegato al mosaico con piena facoltà e risorse per sostenere scuole, promozione e competenze della più conosciuta arte ravennate nel mondo”.

Maria De Lorenzo (portavoce di +Europa Ravenna) si candida per la lista Voci Protagoniste: “voglio portare le mie idee per una città a misura di giovani” – “La mia scelta di candidarmi con i ragazzi e le ragazze della lista Voci Protagoniste, a sostegno di Michele de Pascale, è scaturita in questi ultimi giorni ma per me è molto sentita perché ho trovato in questa lista un grandissimo progetto in cui sento di poter portare le mie idee per una città a misura di giovani. Ho pochi punti, ma a cui credo tanto, che porterò all’interno della lista.” Così Maria De Lorenzo, portavoce di+Europa che a Ravenna aveva dato vita al progetto FutuRa per presentarsi alle elezioni, poi non andato in porto.

“Il mio intento più grande è quello di far avvicinare i giovani, non solo quelli in età di voto, alla politica cittadina intesa come protagonismo e interesse verso il proprio futuro. I temi che affronterò partono dall’Università, dalla parità di genere e dal rispetto di ogni minoranza; sono punti cardine che voglio mettere al centro della mia campagna elettorale, con proposte che nelle prossime settimane cercherò di articolare al meglio. Il primo punto è però per me già chiaro: moltissimi ragazzi ravennati richiedono più orientamento locale, sulle facoltà universitarie e sui percorsi formativi possibili, con politiche attive che accompagnino questi percorsi e li colleghino alla realtà lavorativa. In questo senso è importante soprattutto la creazione locale di progetti europei che consentano ai giovani di dialogare con il mondo; inoltre occorre sensibilizzare di più la città su quelli già esistenti, che molti non conoscono. I ragazzi d’oggi vogliono viaggiare, imparare e crescere, in un quadro europeo ma anche in rapporto con le realtà produttive locali più moderne e innovative. Il secondo punto fermo si collega ad un’idea di base che è quella della società aperta con opportunità per tutti. Faccio parte di diverse associazioni di volontariato che lavorano anche con minoranze o con le comunità straniere, vorrei portare avanti progetti di sensibilizzazione rivolti ad adulti e istituzioni, a partire dalle scuole, per rendere pratica e accolta, anche dai giovani, l’idea della costruzione di una comunità ravennate aperta, basata su diritti e doveri, sicura e coesa” conclude De Lorenzo.

Lorenzo Ferri (candidato Sindaco PC): “oil & gas, il PRI sempre dalla parte del grande capitale” – “L’ex premier Giuseppe Conte è avvertito, Mingozzi ed i Repubblicani di Ravenna sono stati chiari : “Difenderemo sempre l’Oil&Gas!” PRI e PD sono una garanzia per le classi capitaliste romagnole, loro sono “senza se e sanza ma” dalla lora parte! L’ipocrisia del Partito Democratico nei confronti del finto antifascismo (il Sindaco un giorno autorizza i fascisti a commemorare il gerarca Muti, il giorno dopo si presenta commosso a commemorare i partigiani uccisi proprio dalla Brigata Ettore Muti!), del finto pacifismo (20 miliardi di Euro all’anno alla NATO), della Sanità pubblica (37 Miliardi di Euro di tagli alla Sanità pubblica in meno di 10 anni!) sono ormai note, oltre che vergognose. A questo si aggiunge il singolare comportamento del Partito Repubblicano (il partito del vice sindaco “per grazia divina” qui a Ravenna) che ricorda da sempre con affetto Anita Garibaldi, un’eroina proletaria ed amica dei popoli oppressi di tutto il mondo, ma che scatta subito sull’attenti non appena sia necessario difendere gli interessi proprio di quelle élite di potere che Anita combatteva. Tra il popolo e il capitale, il PRI è certo: dalla parte del capitale, sempre.” Così Lorenzo Ferri candidato del PC.