Ravenna, non c’è la festa provinciale ma sul territorio tante le Feste dell’Unità organizzate dal Pd

Il Pd di Ravenna ha rinunciato ad organizzare anche quest’anno la Festa provinciale dell’Unità per via della pandemia ma anche per l’impossibilità di utilizzare l’area del Pala De André dove a fine mese si svolgerà il MED ex OMC. Ma in provincia sono parecchie le feste organizzate dai democratici, sempre nel rispetto delle norme anti-covid vigenti, assicurano da via della Lirica.

LE FESTE DELLA SETTIMANA

CAMERLONA dal 26 al 28 agosto nell’Area pizzeria Luna Rossa, via Reale 44

Venerdì 27 agosto – Cena con menù di pesce e coro “a voj cantè neca mé”

Sabato 28 agosto – Cena romagnola e spettacolo musicale

Info e prenotazioni 333.5780581

ANITA di ARGENTA dal 27 al 29 agosto nel Parco di via Valle Umana 11

Specialità gastronomiche: primi di pesce e carne, anguilla ai ferri, fritto misto di pesce, grigliata di pesce

ALFONSINE dal 27 al 30 agosto nel Campo sportivo Bendazzi, via degli Orti

Cena con menù fisso

Tutte le sere intervento politico e musica da piano bar

Info e prenotazioni 331.4110034

GRANAROLO DI FAENZA il 28 e 29 agosto nella Casa del Popolo, piazza Donati 7

Ristorante con specialità di pesce e di carne

Info e prenotazioni Mauro 349.3142243.

GIOVECCA DI LUGO il 28 e 29 agosto nell’Area Casa del Popolo

Menù romagnolo

Sabato 28 agosto – Marco Gavioli

Domenica 29 agosto – Renato Tabarroni

Domenica lo stand è aperto anche a mezzogiorno.

Info e prenotazioni 335.8223569

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO, il 29 agosto al Circolo PD Villanova, via Superiore 183

Assaggi di Festa dell’Unità

Pranzo ore 12:15. Menù: tagliolini alla marinara, spiedini di gamberi e insalatina, macedonia di frutta, vino, acqua e caffè.

Info e prenotazioni 339.893761

PORTO FUORI dal 30 agosto al 6 settembre in Via Staggi 4

Martedì 31 agosto – Gruppo Spettacolo Club Maurys

Mercoledì 1 settembre – “Dialogo sul futuro della Città” Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e Alessandro Barattoni, segretario provinciale Pd Ravenna

Giovedì 2 settembre – “Dal PNRR Opportunità e sfide per Ravenna per l’italia” Elisabetta Gualmini, parlamentare europea e Marco Frati, segretario comunale Pd

Venerdì 3 settembre – “Lavoro, porto, infrastrutture al centro della ripartenza” Andrea Corsini, assessore regionale Emilia-Romagna e Marinella Melandri, segretaria Cgil Ravenna

Sabato 4 settembre – Gruppo Spettacolo Club Maurys

Domenica 5 settembre – “Ricordando Fabrizio Dal PCI alle prossime elezioni” Piero Fassino, deputato Pd

Lunedì 6 settembre – Lombardi e la sua Chitarra Pianobar

Info e prenotazioni 393.5800677

SAN PIETRO IN CAMPIANO, il 3 settembre nell’Area Casa del Popolo, via del Sale 81

Pizza, cappelletti, tagliatelle, strozzapreti, patatine fritte dalle ore 19.30

Serata riservata ai soci su prenotazione 320.6952587

FOSSO GHIAIA il 3, 4, 5, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 settembre nella Casa del Popolo, via Romea Sud 423/a

Specialità gastronomiche: cappelletti al ragù, tagliatelle alla lepre, somarello in salmì, stinco alla veneta.

Domenica 5, 19 e 26 settembre si pranza anche a mezzogiorno.

Tutte le sere intrattenimento musicale

Info e prenotazioni 380.7695825