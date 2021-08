ELEZIONI A RAVENNA – 35 / Diario elettorale del 28 agosto: i Verdi non sono ancora pronti e non si presentano alle elezioni del 3 e 4 ottobre

La novità del giorno in tema di elezioni amministrative del Comune di Ravenna è che i Verdi non saranno in competizione. L’immagine di copertina tratta dal loro sito internet in questo senso non deve ingannare. Era nell’aria, perché da un lato la costola politica dell’ambientalismo locale ha aderito alla coalizione di Stefano Bonaccini in Regione ma praticamente non ha mai partecipato agli incontri per dare vita alla coalizione di de Pascale e, inoltre, si sapeva che qui l’accordo sarebbe stato più difficile, per via delle molte questioni aperte che vedono su posizioni distanti i Verdi dal Sindaco e da una parte della sua maggioranza (in particolare su attività estrattiva e sul CO2). Inoltre i Verdi a Ravenna sono stati storicamente deboli negli ultimi anni e sono in fase di riorganizzazione. Non sono pronti. E lo certificano loro stessi nella nota che danno alla stampa.

Verdi / Europa Verde Ravenna: “i tempi non sono ancora maturi per la presentazione di una lista” – “Le elezioni amministrative del Comune di Ravenna si stanno avvicinando e fervono i preparativi per la presentazione delle liste. I Verdi di Ravenna avevano aderito alla scorsa tornata elettorale al progetto di Ravenna in Comune che riuscì a portare nel 2016 la propria rappresentanza nel Consiglio comunale di Ravenna e a essere protagonista di numerose battaglie sul territorio. Negli ultimi mesi da un lato è terminato il percorso di Ravenna in Comune, che comunque riteniamo positivo e dall’altro è partita la ricostruzione del gruppo dei Verdi, oggi Europa Verde, di Ravenna. I tempi, tuttavia, non sono ancora maturi per la presentazione di una lista, malgrado i temi non mancherebbero, a partire dalla questione energetica e dal progetto per il mega impianto di stoccaggio della CO2 proposto da ENI e sostenuto prima dal Governo Conte e per il quale l’attuale Governo sta cercando il modo di trovare dei finanziamenti. Progetto che ci vede fermamente contrari, in quanto crediamo che non si possa pensare alla transizione energetica senza abbandonare le fonti fossili e ogni investimento in tal senso sia controproducente. Comunichiamo, quindi, che non sarà presente una lista di Europa Verde Ravenna alle prossime elezioni comunali, ma la nostra presenza sarà comunque attiva, nei prossimi mesi, come nei prossimi anni, in favore di una conversione ecologica del territorio che, con un occhio ai grandi temi globali, avanzi proposte attuabili localmente.” Così la nota di Verdi / Europa Verde Ravenna.

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna): basta piccioni, ratti e zanzare nella zona ex Amga, si intervenga – Alvaro Ancisi (LpRa) raccoglie le lamentele di alcuni abitanti di via Venezia di questo tenore: “Abbiamo un grosso problema con i piccioni che hanno colonizzato l’area ex Amga. Vanno nelle grondaie e nei balconi facendo danni con il guano e sporcando ovunque. Siamo letteralmente invasi. È necessario fare un intervento di bonifica perché sono animali che portano anche malattie. Il nostro problema è che i piccioni vanno sul tetto nelle grondaie, dove non si arriva e non si può pulire. Sui balconi alcuni hanno messo quegli aghi che servono per impedire che si appoggino. Se guarda il condominio che fa angolo in via di Roma dove c’è la farmacia Dradi, nei balconi hanno messo dei palloni, dei nastri colorati, ecc., per non farli appoggiare. Sporcano tantissimo e rovinano tutto. Pensi che sporcizia in pieno centro storico. Succede solo a Ravenna. Una boscaglia incolta e piena di animali. Degrado allo stato puro”.

Scrive di suo Ancisi in una nota che invia alle autorità competenti: “Vent’anni abbandonati a se stessi, senza alcuna cura né manutenzione, con aperture alle finestre, gli edifici ex AMGA hanno inevitabilmente rappresentato una dimora ideale perché i piccioni vi installassero una colonia, invadendo lì intorno col loro guano una vasta area edificata del centro storico. I danni non coinvolgono solo edifici, balconi o monumenti imbrattati e rovinati coi loro escrementi, ma anche le persone, perché i loro escrementi contengono agenti infettivi, come funghi, batteri o virus, che quando si seccano si espandono nell’aria sotto forma di polvere. Entrano così nelle case, nelle scuole o nei ristoranti a contatto con prodotti alimentari, o direttamente nei corpi umani. Inoltre, portano attaccati alle loro piume acari, pulci o zecche, che infestano soprattutto le zone dove sono presenti i nidi, come i sottotetti e i balconi. Sono state calcolate in circa 60 le malattie che i piccioni possono trasmettere all’uomo, coinvolgendo i sistemi respiratorio o nervoso o immunitario o gastroenterico. La Regione Emilia-Romagna ha adottato e finanziato, a norma della legge nazionale n. 157 del 1992, un piano di controllo del colombo o piccione di-città per il quinquennio 2018-2022, che interessa “anche siti inclusi in ambiti urbani quali quelli industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali, dove sia accertato un nocumento di natura igienico-sanitaria e/o economico ascrivibile alla concentrazione dei volatili”, come sicuramente è la zona ex AMGA in questione. In ossequio al piano stesso, “la limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani è in capo alle competenti Amministrazioni comunali”. L’attuazione del piano richiede nell’ordine la realizzazione di monitoraggi standardizzati, l’applicazione di metodi ecologici volti a ridurre le risorse alimentari e i siti di nidificazione dei piccioni, l’installazione alle finestre di reti di maglia e materiale adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali onde impedire la posa dei volatili, la somministrazione ai piccioni di farmaci sterilizzanti, ecc., affiancati da azioni incruente di cattura con esca alimentare.”

“Il Comune di Ravenna ha affidato, da luglio 2012 a giugno 2027, ogni servizio di disinfestazione, alla società Azimut di Ravenna, che possiede al 60%. Stupisce pertanto che a tutt’oggi non l’abbia incaricata di intervenire per disinfestare l’area urbana in questione dai piccioni. L’incarico andrebbe esteso alla disinfestazione dai ratti, che sono proliferati a dismisura in questi luoghi, in conseguenza del ventennale degrado dell’ex AMGA. Altrettanto per le zanzare ed altri insetti, che trovano fertilità altissima di riproduzione ed espansione negli spazi in cui si accumula l’acqua in assenza di qualsiasi manutenzione. La violazione di una serie di norme imposte da regolamenti comunali e ordinanze del sindaco in ragione dei suddetti poliformi stati di degrado, richiederebbe l’intervento della Polizia locale. Azimut e Polizia locale di Ravenna sono dunque messe in copia, insieme al servizio comunale per l’ Ambiente, nella presente istanza, indirizzata al sindaco di Ravenna ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 241 del 1990 e 328 del codice penale, affinché provveda ad attivare opportunamente, ai fini di quanto sopra esposto, in primis per la tutela della salute pubblica, le proprie competenze e responsabilità.” Così conclude Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna.

