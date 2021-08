ELEZIONI A RAVENNA – 35 / Diario elettorale del 28 agosto: la Lega in campo per battere de Pascale. Donati: “È una rivoluzione fatta con il buon senso”

La prima novità del giorno in tema di elezioni amministrative del Comune di Ravenna è che i Verdi non saranno in competizione. L’immagine di copertina tratta dal loro sito internet in questo senso non deve ingannare. Era nell’aria, perché da un lato la costola politica dell’ambientalismo locale ha aderito alla coalizione di Stefano Bonaccini in Regione ma praticamente non ha mai partecipato agli incontri per dare vita alla coalizione di de Pascale e, inoltre, si sapeva che qui l’accordo sarebbe stato più difficile, per via delle molte questioni aperte che vedono su posizioni distanti i Verdi dal Sindaco e da una parte della sua maggioranza (in particolare su attività estrattiva e sul CO2). Inoltre i Verdi a Ravenna sono stati storicamente deboli negli ultimi anni e sono in fase di riorganizzazione. Non sono pronti. E lo certificano loro stessi nella nota che danno alla stampa.

La seconda è che la Lega scende finalmente in campo con tutto il suo peso a fianco di Filippo Donati. Lo fa presso il Comitato elettorale di Donati aperto in Piazza Kennedy, per l’occasione “occupato” dai leghisti, che schierano a fianco dell’on. Jacopo Morrone tutto lo stato maggiore ravennate, con i consiglieri comunali uscenti (non c’era Samantha Gardin), diversi giovani che saranno candidati e Massimiliano Alberghini che sembra una sorta di garante di questo patto Donati-Lega e che si è detto disposto a dare una mano per le elezioni e dopo le elezioni, in caso di vittoria, per il governo della città. Ma l’ex candidato Sindaco del 2016 – prima indipendente, poi entrato nella Lega e successivamente di nuovo diventato indipendente – è fortemente in dubbio se candidarsi o meno per il Consiglio comunale. La Lega lo vorrebbe e glielo sta chiedendo. Lui resiste. La trattativa è aperta.

Alvaro Ancisi e Lista per Ravenna sotto sotto intanto stanno facendo le cose in grande… e fanno tre. È già pronta per essere depositata in Comune, in lizza per le elezioni del prossimo 3-4 ottobre, la lista “Ravenna per i pensionati”, “costituita ex novo in associazione al Polo civico istituito da Lista per Ravenna, per sostenere le fasce della popolazione ravennate della terza età, soprattutto se a basso-medio reddito o afflitte da condizioni di salute precarie, finora sottovalutate o trascurate dalla pubblica amministrazione” si legge in una nota. È la terza lista che si lega a Lista per Ravenna e al progetto di Ancisi, dopo la Lista del Mare e Rinascimento per Ravenna. I 30 candidati della lista sono praticamente tutti pensionati, tutti ex qualcosa (si veda articolo a parte).

La Lega scende in campo per Filippo Donati: “è lui la scelta giusta per battere il centrosinistra” – L’on. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, fa gli onori di casa nella conferenza stampa del Carroccio organizzata nel comitato elettorale di Donati in Piazza Kennedy. Tutti schierati a parlare ci sono otto uomini, nemmeno una donna. E questa cosa non passa inosservata. Ma Morrone assicura che la Lega candiderà diverse donne “perché per noi le donne non sono quote ma un valore aggiunto” si giustifica. Il leader della Lega in Romagna precisa subito che la Lista della Lega non è ancora definita e che è questione di poco, giorni se non ore. Nemmeno la questione del capolista è ancora definita. Non è chiaro nemmeno se tutti i consiglieri uscenti saranno ricandidati perché – dice – alcuni hanno impegni di lavoro che sono troppo importanti per essere conciliati con la presenza in Consiglio comunale. È stato il caso di Samantha Gardin che si è dimessa poco prima della fine della consiliatura. E potrebbe essere il caso di Rolando, come lui stesso ha fatto sapere con una nota qualche giorno fa. Nemmeno sull’arrivo di Salvini a Ravenna c’è una certezza: arriverà, ma è ancora da stabilire quando.

Di una cosa invece Jacopo Morrone è sicuro: stavolta il centrosinistra si può battere “perché noi siamo pieni di entusiasmo e loro no.” Il segretario del Carroccio ringrazia Donati per il suo grande impegno e per il lavoro che sta facendo a partire dal forese e dal centro storico “dimenticati da de Pascale e dalla sua amministrazione”. Poi enuncia per titoli le priorità del programma della Lega: sicurezza, rilancio del forese, viabilità e infrastrutture, rivitalizzazione del centro storico.” È tempo di cambiare, perchè “dopo tanti anni di governo dello stesso partito il sistema è arrugginito, bisogna togliere la ruggine” e poi aggiunge una puntura di spillo al Pri: “Questo governo locale ha scontentato tanti, anche nella maggioranza” e cita il Pri come partito pieno di mal di pancia. Lo stesso argomento era saltato fuori due mesi fa con il lancio della candidatura di Donati.

“Siamo al fianco di Donati, è la scelta giusta, lo vediamo dal riscontro positivo che abbiamo fra la gente” dice Morrone, che poi continua: “Donati sarà in grado di unire tutti quelli che vogliono cambiare, al ballottaggio. Lì la scelta sarà chiara “fra il ravennate Donati e il cervese de Pascale” calca la mano Morrone, tornando a un tema caro al centrodestra nella campagna elettorale del 2016.

Ma nell’agosto del 2021 sono più d’uno i temi ripresi da Morrone, Alberghini e Donati già sentiti nella primavera di cinque anni fa. Alberghini insiste sul fatto che questa volta Donati può riuscire laddove lui è arrivato solo a un passo dalla vittoria. Poi fa due proposte per aiutare i ceti economici più in difficoltà e promuovere nuova imprenditorialità: eliminare la parte comunale dell’IMU e supportare le imprese nella ricerca dei contributi europei. Dopo Alberghini parlano altri: tutti denunciano elementi di degrado, abbandono, insicurezza, incapacità di governare, la necessità di superare l’isolamento di Ravenna.

Filippo Donati ringrazia “fraternamente” lo staff della Lega che “è sempre stato al mio fianco in tutti i giri elettorali che ho fatto sul territorio” e mette in rilievo sia la necessità di ascoltare la gente (quelli che governano oggi, dice, non ascoltano) sia la necessità di risolvere piccoli e grandi problemi che vengono sollevati da anni ma nessuno ci mette mano: “come piste ciclabili che finiscono nel nulla o fermate dell’autobus senza pensiline”. Dice che ha cominciato dal forese perché il centro storico lo conosce praticamente come le sue tasche e promette che con lui “il centro storico tornerà a una vita nuova, come quella di 15 o 20 anni fa”, glissando sul fatto che 15 o 20 anni fa governavano quelli che governano anche oggi.

Ripete ciò che aveva detto nei giorni scorsi: la zona della stazione “non è un bel biglietto da visita per i turisti e va rimessa in civiltà” perciò verrà il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri a spiegare a Ravenna come lui ha risanato la situazione della stazione della sua città. Sul programma Donati dice che è quasi pronto, sarà un bel programma ma “non prometteremo cose che non si possono promettere, come un albergo a cinque stelle nel Palazzo della Provincia” e qui la stoccata al suo avversario de Pascale è chiara e pungente. La nostra “è una rivoluzione fatta con il buon senso” dice in chiusura il candidato Sindaco, sottolineando che a proposito di dialogo con le altre liste e i candidati che si oppongono a de Pascale il confronto questa volta – e non a caso – non è aspro e litigioso come nel 2016. Insomma, c’è fiducia, l’idea che stavolta Donati possa riuscire dove Alberghini ha fallito.

Nel 2016 però il candidato di centrodestra era unico – Alberghini, appunto – e restava fuori dai giochi solo Maurizio Bucci della Pigna. Questa volta i candidati del centrodestra e moderati potrebbero essere addirittura cinque (Donati, Ancarani, Verlicchi, Ancisi e Bertolino) e non sarà facile convogliare tutti i voti al ballottaggio sul meglio piazzato. Donati conta sul principio del presentarsi divisi al 1° turno per colpire uniti al 2°, ma l’unione al ballottaggio per lui e Morrone non sarà una passeggiata. Né con Ancarani, né con Verlicchi, né con Ancisi: perché qualche conto in sospeso per come sono andate le cose in questo 2021 probabilmente c’è.

Presentata la candidatura di Matteo Manca in PrimaveRA Ravenna a sostegno di Alberto Ancarani Sindaco – Si è svolta stamani presso una sala dell’Hotel Centrale Byron di Ravenna la presentazione di uno dei candidati della lista PrimaveRA Ravenna. Erano presenti Alberto Ancarani, candidato Sindaco della coalizione Forza Italia-PrimaveRA Ravenna, Roberta Mingozzi, capolista di PrimaveRA Ravenna e Matteo Manca. Nel corso della conferenza stampa Ancarani ha ribadito il senso della coalizione tra la lista azzurra e quella capeggiata da Mingozzi nella direzione: “la candidatura Ancarani non è solo quella di Forza Italia ma quella di chi crede in un centrodestra concreto, moderato e competente”. Ha preso la parola la capolista Roberta Mingozzi che ha ribadito le caratteristiche della lista che verrà comunicata nella sua interezza a ridosso della scadenza dei termini per la presentazione: “La lista è un mix di chi fa politica sul territorio da tempo e di chi vi si approccia per la prima volta.”

Poi ha parlato Matteo Manca, della cui candidatura Ancarani si è detto particolarmente orgoglioso. Matteo Manca è nato a Ravenna 31 anni fa, attivo sin durante gli anni dell’Università (Giurisprudenza) nel mondo del volontariato ed associazionismo cattolico e del terzo settore in generale; in particolare all’interno della Parrocchia di San Rocco, dove, “oltre a guidare e animare i gruppi giovanili, Grest e campi scuola, è stato impegnato nel servizio d’accoglienza presso il dormitorio e la mensa di fraternità”. Accompagnata a quest’attività vi è stata “un’attenzione inclusiva al mondo dello sport, soprattutto nella pallacanestro, cercando tramite il Centro Sportivo Italiano, di cui è attualmente vicepresidente, di creare momenti di gioco per gruppi eterogenei o, comunque sia, non idonei per l’attività federale, di modo da dare un’opportunità a tutti e non escludere nessuno.” Attualmente insegnante di scuola secondaria di primo grado, Manca svolge anche l’ufficio di amministratore di sostegno su nomina del Giudice Tutelare del Tribunale di Ravenna.

Verdi / Europa Verde Ravenna: “i tempi non sono ancora maturi per la presentazione di una lista” – “Le elezioni amministrative del Comune di Ravenna si stanno avvicinando e fervono i preparativi per la presentazione delle liste. I Verdi di Ravenna avevano aderito alla scorsa tornata elettorale al progetto di Ravenna in Comune che riuscì a portare nel 2016 la propria rappresentanza nel Consiglio comunale di Ravenna e a essere protagonista di numerose battaglie sul territorio. Negli ultimi mesi da un lato è terminato il percorso di Ravenna in Comune, che comunque riteniamo positivo e dall’altro è partita la ricostruzione del gruppo dei Verdi, oggi Europa Verde, di Ravenna. I tempi, tuttavia, non sono ancora maturi per la presentazione di una lista, malgrado i temi non mancherebbero, a partire dalla questione energetica e dal progetto per il mega impianto di stoccaggio della CO2 proposto da ENI e sostenuto prima dal Governo Conte e per il quale l’attuale Governo sta cercando il modo di trovare dei finanziamenti. Progetto che ci vede fermamente contrari, in quanto crediamo che non si possa pensare alla transizione energetica senza abbandonare le fonti fossili e ogni investimento in tal senso sia controproducente. Comunichiamo, quindi, che non sarà presente una lista di Europa Verde Ravenna alle prossime elezioni comunali, ma la nostra presenza sarà comunque attiva, nei prossimi mesi, come nei prossimi anni, in favore di una conversione ecologica del territorio che, con un occhio ai grandi temi globali, avanzi proposte attuabili localmente.” Così la nota di Verdi / Europa Verde Ravenna.

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna): basta piccioni, ratti e zanzare nella zona ex Amga, si intervenga – Alvaro Ancisi (LpRa) raccoglie le lamentele di alcuni abitanti di via Venezia di questo tenore: “Abbiamo un grosso problema con i piccioni che hanno colonizzato l’area ex Amga. Vanno nelle grondaie e nei balconi facendo danni con il guano e sporcando ovunque. Siamo letteralmente invasi. È necessario fare un intervento di bonifica perché sono animali che portano anche malattie. Il nostro problema è che i piccioni vanno sul tetto nelle grondaie, dove non si arriva e non si può pulire. Sui balconi alcuni hanno messo quegli aghi che servono per impedire che si appoggino. Se guarda il condominio che fa angolo in via di Roma dove c’è la farmacia Dradi, nei balconi hanno messo dei palloni, dei nastri colorati, ecc., per non farli appoggiare. Sporcano tantissimo e rovinano tutto. Pensi che sporcizia in pieno centro storico. Succede solo a Ravenna. Una boscaglia incolta e piena di animali. Degrado allo stato puro”.

Scrive di suo Ancisi in una nota che invia alle autorità competenti: “Vent’anni abbandonati a se stessi, senza alcuna cura né manutenzione, con aperture alle finestre, gli edifici ex AMGA hanno inevitabilmente rappresentato una dimora ideale perché i piccioni vi installassero una colonia, invadendo lì intorno col loro guano una vasta area edificata del centro storico. I danni non coinvolgono solo edifici, balconi o monumenti imbrattati e rovinati coi loro escrementi, ma anche le persone, perché i loro escrementi contengono agenti infettivi, come funghi, batteri o virus, che quando si seccano si espandono nell’aria sotto forma di polvere. Entrano così nelle case, nelle scuole o nei ristoranti a contatto con prodotti alimentari, o direttamente nei corpi umani. Inoltre, portano attaccati alle loro piume acari, pulci o zecche, che infestano soprattutto le zone dove sono presenti i nidi, come i sottotetti e i balconi. Sono state calcolate in circa 60 le malattie che i piccioni possono trasmettere all’uomo, coinvolgendo i sistemi respiratorio o nervoso o immunitario o gastroenterico. La Regione Emilia-Romagna ha adottato e finanziato, a norma della legge nazionale n. 157 del 1992, un piano di controllo del colombo o piccione di-città per il quinquennio 2018-2022, che interessa “anche siti inclusi in ambiti urbani quali quelli industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali, dove sia accertato un nocumento di natura igienico-sanitaria e/o economico ascrivibile alla concentrazione dei volatili”, come sicuramente è la zona ex AMGA in questione. In ossequio al piano stesso, “la limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani è in capo alle competenti Amministrazioni comunali”. L’attuazione del piano richiede nell’ordine la realizzazione di monitoraggi standardizzati, l’applicazione di metodi ecologici volti a ridurre le risorse alimentari e i siti di nidificazione dei piccioni, l’installazione alle finestre di reti di maglia e materiale adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali onde impedire la posa dei volatili, la somministrazione ai piccioni di farmaci sterilizzanti, ecc., affiancati da azioni incruente di cattura con esca alimentare.”

“Il Comune di Ravenna ha affidato, da luglio 2012 a giugno 2027, ogni servizio di disinfestazione, alla società Azimut di Ravenna, che possiede al 60%. Stupisce pertanto che a tutt’oggi non l’abbia incaricata di intervenire per disinfestare l’area urbana in questione dai piccioni. L’incarico andrebbe esteso alla disinfestazione dai ratti, che sono proliferati a dismisura in questi luoghi, in conseguenza del ventennale degrado dell’ex AMGA. Altrettanto per le zanzare ed altri insetti, che trovano fertilità altissima di riproduzione ed espansione negli spazi in cui si accumula l’acqua in assenza di qualsiasi manutenzione. La violazione di una serie di norme imposte da regolamenti comunali e ordinanze del sindaco in ragione dei suddetti poliformi stati di degrado, richiederebbe l’intervento della Polizia locale. Azimut e Polizia locale di Ravenna sono dunque messe in copia, insieme al servizio comunale per l’ Ambiente, nella presente istanza, indirizzata al sindaco di Ravenna ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 241 del 1990 e 328 del codice penale, affinché provveda ad attivare opportunamente, ai fini di quanto sopra esposto, in primis per la tutela della salute pubblica, le proprie competenze e responsabilità.” Così conclude Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna.

Il Partito Repubblicano Italiano raccoglie le firme per presentare la lista e Chiara Francesconi apre il suo punto d’incontro – Il Pri di Ravenna è intento nella raccolta delle firme per la sua lista. Tutti i giorni di mercato inoltre il capolista, Eugenio Fusignani e gli altri candidati dell’Edera incontrano i cittadini. La candidata Pri Chiara Francesconi fa sapere di avere aperto il punto di incontro “PraticaMente Ravenna” in Borgo San Rocco al 55 di via Castel San Pietro.

“Fin dal mattino di venerdì, quando alle 18,00 era previsto il taglio del nastro con gli interventi di Stefano Ravaglia, responsabile del comitato elettorale, di Guido Camprini, in rappresentanza della reggenza del PRI ravennate e la chiusura della candidata, gli esercenti di via Castel San Pietro hanno voluto far sentire la propria vicinanza, donando piante e contribuendo all’aperitivo che ha chiuso l’appuntamento. Chiara Francesconi ha voluto questo presidio che resterà aperto fino a metà ottobre per incontrare e ascoltare i cittadini, così com’è stato durante tutta la propria consiliatura da capogruppo del Partito Repubblicano, un contatto che potrà avvenire anche tramite le pagine social: Facebook, Instagram e Telegram e attraverso il sito www.francesconichiara.it da ieri on line. Durante il proprio intervento, Chiara Francesconi ha richiamato la propria azione in Consiglio ispirata ai valori mazziniani e repubblicani e ha chiesto ai cittadini di frequentare il proprio punto informativo anche per consultare i libri di Mazzini o della vecchia Ravenna che saranno a disposizione.” Così in un comunicato stampa della stessa candidata.

PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO