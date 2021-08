“Ravenna per i Pensionati”: la corsa elettorale a fianco di Ancisi e LpRa della lista degli ex, che vuole rivalutare e sostenere la terza età

Uno, due e tre. È pronta per essere depositata in Comune, in lizza per le elezioni del prossimo 3-4 ottobre, la lista “Ravenna per i pensionati”, “costituita ex novo in associazione al Polo civico istituito da Lista per Ravenna, per sostenere le fasce della popolazione ravennate della terza età, soprattutto se a basso-medio reddito o afflitte da condizioni di salute precarie, finora sottovalutate o trascurate dalla pubblica amministrazione” si legge in una nota. È la terza lista che si lega a Lista per Ravenna e al progetto di Ancisi, dopo la Lista del Mare e Rinascimento per Ravenna. I 30 candidati della lista sono “pensionati delle più varie estrazioni e attività lavorative impegnati attivamente, nel limite della loro condizioni, a supporto delle proprie famiglie e/o di chi, nella comunità locale, ha più bisogno di aiuto o di conforto.”

LA LISTA “RAVENNA PER I PENSIONATI”

Paolo Poggi , capolista, ex autista ATM e membro della segreteria FTI/CISL di Ravenna, nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Maria Gabriella Ancisi, ex cuoca

Antonio Andrini, ex impiegato bancario

Paolo Rodolfo Balzani, geometra

Luigi Berti, ex assicuratore

Eleonora Bilotti, ex insegnante di scuola primaria

Claudio Bizzarri, ex operatore geofisico

Maria Rosa Camporesi, ex impiegata in azienda privata

Giovanni Carnicella, ex carabiniere e guardia giurata

Ornella Emiliani, ex parrucchiera

Umberto Fabbri, ex project manager in attività di servizio alle università italiane

Luigi Ghirelli, ex operatore nell'igiene ambientale

Goffredo Marconi, ex dipendente nel petrolchimico

Marisa Gualtierotti, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato

Carmine Luciani, ex mulettista nel petrolchimico

Giuseppe Magi, ex operatore nel petrolchimico

Rosalia Mazzesi, geometra

Giovanni Montanari, ex impiegato nel settore della logistica

Rosina Nicolucci, ex operatrice nell'igiene ambientale

Gianfranco Orioli, ex impiegato nel petrolchimico

Costante Pasi, ex socio della Compagnia Portuale

Arturo Plata, ex dirigente nel settore petrolifero

Guglielmina Quadraro, ex programmatrice informatica nel settore automobilistico

Anna Maria Ricotta, ex ragioniera presso un'agenzia viaggi

Giampaolo Rossi, ex funzionario nel settore oleario

Rocco Gaetano Savarino, ex magazziniere in ospedale

Enzo Spadoni, ex operaio nel settore meccanico

Roberto Zanini, ex operaio carrozziere nel settore automobilistico

Marina Mambelli, ex vivaista

Mirella Mazzavillani, ex parrucchiera

IL PROGRAMMA IN SINTESI

Il programma di “Ravenna per i pensionati” (allegato) si basa sull’esito di una ricerca che definisce lo stato attuale della senilità ravennate. “Oggi a Ravenna gli ultrasessantenni sono dunque 50.608, addirittura il 32,4 % di tutta la cittadinanza, e gli ultrasettantacinquenni 21.362, pari al 13,7%. Questo fenomeno si pone drammaticamente nella nostra città perché su 74.718 famiglie che la compongono, 24.730 (una su tre) sono composte esclusivamente da ultrasessantenni, mentre in 14.721 di queste vive un anziano solo e in 9.709 due. Cifre che impongono una profonda rivisitazione del sistema di governo delle politiche sociali e sanitarie a favore di una più forte tutela e sostegno della terza età, destinando maggiori misure e risorse per prevenire e fronteggiate l’insorgere delle malattie croniche e della perdita di autosufficienza. – si legge – L’attuale sistema pensionistico ha mandato a casa persone ancora efficienti, in grado di svolgere bene il proprio servizio, specialmente nella sanità, penalizzando particolarmente le donne. Occorre perciò allargare la platea dei lavori gravosi e usuranti e favorire maggiormente le donne, che spesso si dedicano alla cura dei familiari anziani senza che questo incida sui contributi previdenziali versati. Fondamentali sono la difesa del potere di acquisto delle pensioni e la divisione tra assistenza e previdenza, commistione anomala tutta italiana, ma soprattutto una vera riforma fiscale che faccia pagare le tasse non più spremendo oltre misura i pensionati e i lavoratori.”

“L’aumento degli anziani affetti da disturbi sempre più gravi impongono alle famiglie difficoltà di gestione che non possono essere ignorate dai servizi. Il ricorso ormai obbligato al badantato è gravato da interrogativi numerosi, che non possono trovare risposta all’interno delle singole famiglie. Bisogna dunque potenziare il sistema dell’assistenza domiciliare integrata, con azioni diversificate e servizi più flessibili, affinché l’anziano parzialmente non autosufficiente resti all’interno del proprio nucleo. – si legge ancora – Evitare l’ospedalizzazione e prediligere interventi sul territorio mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno economico, sociale e motivazionale dell’anziano e della sua famiglia nel contesto di vita. Questa è la sfida a cui non possono sottrarsi le istituzioni pubbliche territoriali. Ciò richiede una rete integrata dei servizi socio-sanitari con l’interazione di diverse figure professionali (medico, assistente sociale, infermiere professionale, fisioterapista, ecc.), obiettivo clamorosamente mancato dalle Case della Salute. Gli intasamenti dei Pronto Soccorso ospedalieri (a Ravenna 100 mila accessi l’anno), ne sono la tragica conseguenza. L’assenza di un reparto di geriatria nell’Ospedale civile di Ravenna è una lacuna inspiegabile. Gli anziani inseriti in strutture residenziali o semi-residenziali, affetti spesso da disturbi del comportamento, presentano carichi assistenziali e sanitari sempre più elevati. Bisogna potenziare la rete pubblica di questi servizi, differenziata secondo il grado di non autosufficienza dei pazienti e dei disturbi nella personalità e nei comportamenti, scongiurando con ciò il fenomeno delle famiglie lasciate a se stesse, obbligate per risparmiare a parcheggiare i loro anziani in strutture private inadeguate e inospitali, se non peggio, oltretutto scarsamente vigilate e controllate. Punto di partenza deve essere l’aumento della percentuale di posti residenziali pubblici per anziani non autosufficienti, che a Ravenna è lontana dal parametro fissato dalla Regione pari al 3% dei cittadini ultrasettantacinquenni.”

Le proposte particolari sono: “avviare un percorso per il riconoscimento di Ravenna città amica della demenza, perché se ne riconoscano i primi segni e tutta la comunità sia ben disposta a farsene carico; sperimentare, in analogia con le famiglie che accolgono minori sostenute con un contributo pubblico, forme di accoglienza di adulti soli e fragili nelle famiglie di neopensionati, anche in questo caso per evitarne il ricovero in strutture residenziali; promuovere progetti di cittadinanza attiva per la cura della città e della comunità da parte dei cittadini pensionati, sia singoli che associati.”

