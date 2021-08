ELEZIONI A RAVENNA – 34 / Diario elettorale del 29 agosto: Ravenna Coraggiosa fa la festa a Marina di Ravenna, Ciro Di Maio (Arcigay) sta con Voci Protagoniste e de Pascale

Ravenna Coraggiosa fa la sua festa a Marina di Ravenna per lanciare la campagna elettorale – Il diario elettorale di oggi racconta che Ravenna Coraggiosa – la lista di sinistra che appoggia Michele de Pascale – dal 2 al 6 settembre organizza la FESTA A MARINA (la festa tradizionalmente allestita da Articolo 1). La festa si tiene nello spazio della ex Casa del Popolo in via dei Mille a Marina con alcuni ospiti importanti: da Vasco Errani a Pierluigi Bersani passando per Cecilia Guerra, Arturo Scotto e Federico Fornaro. Vediamo il programma. Giovedì 2 settembre, serata di apertura della festa, con un intervento del senatore LeU Vasco Errani (21.15). Prima dell’intervista a Errani, ci sarà la presentazione della lista di Ravenna Coraggiosa per le comunali (20.45). Venerdì 3 settembre dibattito alle ore 21,00 su “È il momento del coraggio! Il contrasto alle disuguaglianze, la parità di genere, il PNRR” con Maria Cecilia Guerra (Sottosegretaria – Ministero dell’Economia e delle Finanze), Federico Alessandro Amico (Consigliere Regionale Emilia-Romagna Coraggiosa), Raffaele Vicidomini (Segretario Confederale Provinciale CGIL Ravenna). Coordina Maura Masotti (tavolo Welfare generativo, contrasto alle disuguaglianze e lotta alle povertà- Ravenna Coraggiosa).

Sabato 4 settembre alle ore 21,00 dibattito su “È il momento del coraggio! Nel segno di Gino Strada: per un mondo solidale, per un’Europa più democratica” con Arturo Scotto (coordinatore nazionale Articolo Uno), Francesca Mazzotti (responsabile Amnesty Emilia-Romagna). Coordina Luca Cortesi (tavolo Diritti, lotta alle discriminazioni – Ravenna Coraggiosa). Domenica 5 settembre dibattito alle ore 21,00: “È il momento del coraggio! Presentazione del libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum” con l’autore On. Federico Fornaro (Capogruppo LeU alla Camera dei deputati), Laura Orlandini (ricercatrice presso l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna), Cecilia Regard (presidente Sez. Luigi Fuschini Anpi Ravenna). Coordina Andrea Baravelli (Professore di storia contemporanea). Lunedì 6 settembre alle ore 21,00: Chiara Geloni intervista l’On. Pierluigi Bersani (Presidente Articolo Uno). Per stare insieme in piena sicurezza sarà obbligatorio il Green Pass per entrare: lo facciamo per le cittadine e i cittadini che vorranno passare e per le volontarie e i volontari che ci metteranno tutta la loro passione. Per info e prenotazione posti dibattito 392.7939304 (Mariella).

Ciro Di Maio, Presidente Arcigay Ravenna, si candida con Voci Protagoniste per Michele de Pascale Sindaco: “per una Ravenna più equa ed inclusiva” – Ciro Di Maio, 36 anni, attivista per i diritti delle persone LGBT+, è Presidente del comitato locale Arcigay. Attualmente è impegnato nella progettazione di uno sportello antidiscriminazione LGBT+ a Ravenna. “Gli anni di lavoro per le persone più fragili allo sportello del patronato in zona Gulli e la militanza in Arcigay – dice – mi hanno dimostrato che ci sono tante istanze a cui ancora nessunə dà voce. Equità per persone LGBT+, famiglie omogenitoriali, giovani ed in età avanzata e le loro famiglie, sono le mie priorità.” Ciro Di Maio si occuperà di questi temi candidandosi “con la lista Voci Protagoniste per una Ravenna più equa ed inclusiva”.