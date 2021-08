ELEZIONI A RAVENNA – 33 / Diario elettorale del 30 agosto: Marco Di Maio (Italia Viva) con de Pascale. Pri su ciclabile Ra-Bo: niente scherzi, deve passare da San Michele e Godo

Michele de Pascale, candidato Sindaco del centrosinistra, incassa oggi anche l’appoggio del deputato romagnolo di Italia Viva Marco Di Maio, che assicura il suo sostegno in particolare a Roberto Fagnani e alla sua lista Ravenna in Campo. Il Pri intanto mette le mani avanti sulla ciclabile Ravenna-Bologna e dice che deve passare da San Michele e Godo, altri percorsi (per esempio San Pancrazio) non sono ricevibili. Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia interviene su bagnini, torrette e salvataggi in mare proprio ora che la stagione è quasi finita. La Pigna e Popolo della Famiglia invece prevedono disastri: la prima per via dell’alleanza fra de Pascale e i Cinque Stelle, il secondo perché Arcigay appoggia il candidato del centrosinistra.

Marco Di Maio con De Pascale e Fagnani: “Porto, oil&gas, imprese, sport, famiglie: insieme per il futuro di Ravenna e della Romagna” – “Ravenna in questi cinque anni ha iniziato un processo di trasformazione e sviluppo di cui Michele De Pascale è stato regista e protagonista, ma che è stato reso possibile dal lavoro di tanti, a partire dai suoi collaboratori in giunta. Per questo oggi e nelle prossime settimane sono qui assieme a lui, a Roberto Fagnani, per sostenere la rielezione di Michele e l’elezione di Roberto Fagnani in consiglio. Entrambi godono del pieno e totale sostegno di Italia Viva e degli elettori dell’area moderata che non si riconoscono nei partiti tradizionali”. Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio, questa mattina a Ravenna nella sede del Comitato elettorale di Michele De Pascale, che ha incontrato assieme a Roberto Fagnani, promotore e capolista della lista “Ravenna in campo”.

“Le elezioni a Ravenna riguardano non solo i cittadini di questo comune, ma in termini più ampi la Romagna – afferma ancora Marco Di Maio -; ci convince la visione di città e di territorio che de Pascale ha portato avanti in questi anni, sapendo collaborare con le altre città e anche andando oltre le appartenenze politiche quando necessario. Il contributo che porteremo alla sua sfida non sarà elettorale ma anche operativo e di supporto, come abbiamo fatto in questi anni di leale e reciproca collaborazione, su tanti temi che riguardano la città: lo sviluppo del porto, gli investimenti sui collegamenti viari, la difesa del comparto oil&gas, il sostegno ai servizi educativi e alle famiglie, l’attenzione alle imprese e al mondo dello sport”.

Fusignani e Mingozzi (Pri) sulla ciclabile che collega Ravenna e Bologna: “non facciamo scherzi, deve passare da Russi, Godo, San Michele e Fornace Zarattini” – Il protocollo d’intesa siglato da pochi giorni tra le istituzioni di Bologna e Ravenna per la realizzazione della “ciclovia” di 84 km che colleghi i due capoluoghi è “un primo passo verso una ciclabile al servizio di turismo ed escursionismo in bici, ma anche di esigenze locali che non vanno sottovalutate né disattese”. Lo affermano Eugenio Fusignani e Giannantonio Mingozzi candidati del PRI alle comunali, che ieri hanno percorso il tratto della via “Manzona e Fosso Oche” che collega San Michele a Fornace Zarattini, assieme a Giampiero Raffi proprietario delle aree agricole prospicienti, Massimo Cimatti segretario del circolo Saffi e Giampiero Vallone presidente del Comitato per San Michele. Il capolista del PRI e vicesindaco Fusignani e Mingozzi hanno assicurato che “al tavolo di coordinamento interprovinciale che coordinerà Comuni ed enti interessati per l’individuazione del percorso difenderemo il collegamento diretto con Ravenna attraverso Russi, Godo, San Michele e Fornace Zarattini, dal momento che alcune bozze del tracciato prevedono anche l’alternativa che da Russi indirizza il percorso verso San Pancrazio e quindi la periferia di Ravenna. Alcuni tratti della ciclabile, affermano gli esponenti del PRI sono da costruire ex-novo e, con tutto il rispetto per San Pancrazio, il tratto tra Russi e Ravenna sarà molto utile anche per i rischi che oggi si corrono transitando sulla Faentina e quindi completando quella ciclabile che da Fornace già oggi conduce al centro di Ravenna”. Nella foto Cimatti, Mingozzi, Fusignani, Raffi e Vallone.

Alberto Ferrero (portavoce provinciale di Fratelli d’Italia): “attenzione a torrette e bagnini di salvataggio, non devono essere troppo distanti” – “Attore fondamentale per la sicurezza di chi d’estate fa il bagno al mare è il bagnino di salvataggio… Per sorvegliare ed intervenire rapidamente è fondamentale che il tratto di mare affidato ad ogni bagnino abbia una larghezza limitata, altrimenti diventa quasi impossibile riuscire ad avvistare un bagnante in difficoltà se distante centinaia di metri. Per questo motivo l’ordinanza regionale impone che la distanza fra una torretta e l’altra non superi i 150 metri con alcune deroghe fino ad un massimo di 200 metri. Purtroppo, come spesso avviene, utilizzando astuzie consentite dalla legge, non sempre questa distanza è rispettata. Infatti i 150 o i 200 metri riguardano le spiagge attrezzate, ma come sappiamo, non tutte le spiagge hanno stabilimenti, esistono anche le spiagge libere, le quali sono spesso molto frequentate. Così se si aggiungono anche loro, la distanza fra le torrette aumenta notevolmente. Infatti parrebbe che dal 1° settembre, le torrette nelle spiagge libere più importanti e quelle aggiunte su richiesta della Capitaneria di Porto, vengano dismesse dal Comune. Il servizio di salvataggio, non può riguardare solo chi frequenta gli stabilimenti balneari, ma deve essere valido per tutti. Non vorrei che per risparmiare qualche denaro si facesse economia su servizi fondamentali che possono fare la differenza.” Così Alberto Ferrero Portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

Paola Pantoli (Capolista La Pigna) e Graziano De Gianni (Capolista Italexit): “de Pascale con i Cinque Stelle: più poltrone, più povertà, nessun sviluppo” – L’alleanza de Pascale – 5 stelle è l’evidente frutto della sua disperazione politica… il candidato del Pd, pur di tenersi stretta la poltrona di Sindaco di Ravenna, non si fa alcuno scrupolo ad allearsi con il Movimento 5 Stelle mettendo così definitivamente all’angolo l’area moderata della sua alleanza. Un’alleanza, è bene evidenziarlo, al cui interno c’è tutto e il contrario di tutto… il problema, però, per noi Ravennati è che nella malaugurata ipotesi di vittoria di de Pascale, la nostra città resterà per altri 5 anni ingessata proprio a causa di un governo locale formato da soggetti incapaci di trovare una linea comune sui grandi temi che interessano Ravenna. Ravenna Coraggiosa e Movimento 5 stelle rappresentano la certezza del no allo sviluppo economico di Ravenna, del forese e dei lidi. Sono forze anti impresa e anti lavoro che privilegiano l’assistenzialismo statale e comunale.” Così Paola Pantoli Capolista della Pigna e Graziano De Gianni Capolista Italexit, in una nota congiunta.

Mirko De Carli (Popolo della Famiglia): – Mirko De Carli del Popolo della Famiglia sostiene che “le dichiarazioni del presidente dell’arcigay, Ciro Di Maio, dimostrano ancora una volta l’incoerenza della coalizione a sostegno di Michele de Pascale che, per tenere insieme tutti, non costruisce una piattaforma programmatica chiara e coerente sui valori di fondo che animano il suo impegno e la sua proposta di governo per la città. È chiaro che in questo modo sarà difficile governare tutelando le istanze, soprattutto di quella parte moderata cattolica che spesso viene tirata per la “giacchetta” dentro la coalizione di de Pascale. Per quanto riguarda i tanti che sono rimasti amareggiati dalla candidatura di un esponente lgbt nel fronte de Pascale proponiamo la nostra coalizione civico popolare che vede impegnato il Popolo della Famiglia, assieme ad altre liste civiche capitanate da Lista per Ravenna di Alvaro Ancisi.”

PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO