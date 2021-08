Torna la Festa dell’Unità a Porto Fuori: una settimana tra politica e cappelletti, guardando alle elezioni di ottobre

Dal 30 agosto al 6 settembre torna la Festa dell’Unità a Porto Fuori nell’area di via Staggi 4, al centro del paese. La situazione sanitaria è la stessa dell’anno scorso ma nel 2021 c’è un po’ più di ottimismo.

Sarà anche la Festa delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale ravennate e del sindaco, quindi una festa più politica del solito e lo si vede dal numero delle iniziative messe in cantiere.

Naturalmente saranno adottate tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei visitatore e dei volontari che per ben otto serate daranno vita a questo tradizionale avvenimento. Per accedere alle serate è obbligatorio il Green Pass.

Se la politica avrà un’importanza preminente non da meno sarà il tempo dedicato alla cura ed alla qualità dei piatti del ristorante, cappelletti di Porto Fuori in prima linea. Ci saranno poi intrattenimento e musica un po’ per tutti i gusti come sempre, anche se un po’ ridotti di numero.

“Quello che non è cambiato col tempo, invece, è la nostra voglia di accoglienza per il gusto di stare assieme tipico della romagnolità che ci distingue da sempre – spiegano gli organizzatori della festa -, ed è con questo spirito che aspettiamo fiduciosi quanti vorranno passare una serata in amicizia e serenità”.