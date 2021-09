ELEZIONI A RAVENNA –31 / Diario elettorale del 1° settembre: con Ancisi 10 in corsa per Palazzo Merlato, il Pd punta sul porto green, Coraggiosa fa la festa, IdV va con Fagnani

Il fatto del giorno è la discesa in campo del decimo candidato Sindaco. E non ci sono sorprese: è proprio lui, Alvaro Ancisi, che ha voluto un po’ giocare all’effetto suspance dichiarandosi per ultimo. Mentre altri sbraitavano, litigavano o si agitavano per puerili duelli nelle piazze o nei comitati elettorali, Alvaro Ancisi si è tenuto alla larga da quello che con un certo sussiego definisce “circo” per dedicarsi a tessere la sua tela politica. O il suo mosaico, se preferite. E alla fine le sei tessere sono andate tutte al loro posto. L’ultima tessera, quella più pregiata, naturalmente è Lista per Ravenna, attorno a cui tutto ruota, presentata oggi (si veda il pezzo a parte). Nel 2016 era stato Alvaro Ancisi insieme a Gianluca Pini della Lega il regista di tutta la campagna del centrodestra anti de Pascale, che faceva perno sulla figura di Alberghini. L’operazione non andò a segno per un soffio. Stavolta la grande alleanza è naufragata sui litigi, gli sgarbi e le incomprensioni fra gli alleati. Così lui ha deciso di ballare da solo. Ma in buona compagnia. Ha messo in campo altre cinque liste oltre alla sua (la Lista del Mare, quella di Ravenna per i Pensionati, Rinascimento per Ravenna, Animali Amici e Il Popolo della Famiglia). L’obiettivo è di tornare ai fasti del 2011 quando ebbe oltre il 10% dei voti. Non sarà facile, ma ci prova. E al ballottaggio tutti dovranno fare i conti anche con lui, in un modo o nell’altro. I suoi voti – molti dei quali strettamente legati alle indicazioni dello stesso Ancisi – avranno un peso. E non si dia per scontato che sono voti di centrodestra, perché lui non vuole essere incasellato in questa maniera. La sua è un’opposizione moderata e civica, con un forte timbro cattolico, ma non di centrodestra, dice. Che cosa vorrà dire in un eventuale ballottaggio, lo vedremo.

Intanto il Pd tiene la festa a Porto Fuori che sarà occasione per incontri politici. Questa sera alle ore 21.00, è previsto il dialogo sul futuro della città con Michele de Pascale, candidato Sindaco del centrosinistra e Alessandro Barattoni, Segretario provinciale del PD di Ravenna. Ravenna Coraggiosa la sua festa la fa a Marina di Ravenna, anche qui con tanti incontri, a partire dal primo con Vasco Errani, domani sera 2 settembre.

Partito Democratico: lavoro, sviluppo, opportunità in un porto green – Ecco alcune indicazioni di programma del Pd Ravenna sulla pagina Facebook: “Le parole chiave saranno Green Port e potenziamento dell’infrastruttura portuale: impegnarci per sviluppare ed integrare l’ecosistema porto-città, migliorare la mobilità in chiave green, proporre politiche energetiche sostenibili e riqualificare efficientemente gli edifici e le infrastrutture portuali sarà il nostro obiettivo. Sosteniamo il proseguimento dei progetti condivisi per il porto. I fondali saranno portati a -14,50 metri e oltre 6km di banchine verranno costruite. Un cambiamento questo che avrà un grosso impatto positivo sull’incremento dei posti di lavoro e sulle importazioni ed esportazioni. Le nuove rotte porteranno alla crescita di tutti i settori occupazionali e all’apertura di nuovi mercati, che saranno fondamentali per poter esportare le nostre fantastiche eccellenze territoriali, sopratutto nel settore agroalimentare . Crediamo che l’azione dell’amministrazione comunale debba fare quanto possibile per promuovere la tutela e la sicurezza dei lavoratori. Nei prossimi cinque anni il Comune dovrà continuare a promuovere le aziende che operano sul territorio creando occupazione di qualità, facendo formazione, investendo sulla sicurezza , sviluppando socialità e rispettando le regole.”

Ravenna Coraggiosa: da giovedì 2 settembre cinque serate di Festa a Marina di Ravenna, fra gli ospiti, Vasco Errani e Pierluigi Bersani – Inizia domani sera, giovedì 2 settembre, la “Festa a Marina” per Ravenna Coraggiosa: cinque serate di dibattiti e incontri politici a cui si abbinano serate gastronomiche a tema per un’occasione conviviale aperta a tutta la cittadinanza. Il giardino della Casa del Popolo Articolo Uno, in viale dei Mille 13 a Marina di Ravenna, aprirà i battenti ogni sera alle 19: a livello gastronomico, la proposta di domani è la “serata romagnola” (cappelletti, castrato, salsiccia…). L’appuntamento politico per la serata d’esordio è invece l’intervista al Senatore Vasco Errani: prima della quale, verso le 20, ci sarà anche una presentazione di tutte le candidate e i candidati di Ravenna Coraggiosa al Consiglio comunale. Per partecipare è obbligatorio il Green Pass per entrare. Per informazioni e prenotazione dei posti per il dibattito, 392 7939304 (Mariella).

Venerdì 3 settembre, tema della serata sarà “Il contrasto alle disuguaglianze, la parità di genere, il PNRR”: ne parleranno Maria Cecilia Guerra (Sottosegretaria – Ministero dell’Economia e delle Finanze), Federico Alessandro Amico (Consigliere Regionale Emilia-Romagna Coraggiosa) e Raffaele Vicidomini (Segretario Confederale Provinciale CGIL Ravenna). Coordina Maura Masotti (del tavolo Welfare generativo, contrasto alle disuguaglianze e lotta alle povertà di Ravenna Coraggiosa) Sabato 4 settembre sarà “Nel segno di Gino strada: per un mondo solidale, per un’Europa più democratica”: dibattito con Arturo Scotto (coordinatore nazionale di Articolo Uno) e Francesca Mazzotti (responsabile di Amnesty Emilia-Romagna). Coordina Luca Cortesi (del tavolo Diritti, lotta alle discriminazioni di Ravenna Coraggiosa) Domenica 5 settembre, presentazione del libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum” con l’autore, On. Federico Fornaro (Capogruppo LEU alla Camera dei Deputati), accompagnato da Laura Orlandini (ricercatrice presso l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna) e Cecilia Regard (presidente Sez. Luigi Fuschini Anpi Ravenna).

Coordina Andrea Baravelli (Professore di storia contemporanea). La chiusura è per lunedì 6 settembre, sempre alle 21: quando Chiara Geloni intervisterà l’On. Pierluigi Bersani (Presidente di Articolo Uno).

“Un’occasione vera di incontro e di discussione che apre la fase finale della campagna elettorale – dichiara Gianandrea Baroncini, capolista di Ravenna Coraggiosa -: stiamo insieme perché condividiamo i valori di giustizia sociale, di promozione delle politiche di genere, di difesa dei diritti civili e l’impegno per realizzare la transizione ecologica; e abbiamo scelto di presentarci alla città seguendo il principio prima le idee, poi le persone. In questi giorni iniziamo il lavoro di presenza, ascolto e dialogo con il territorio grazie ai nostri candidati, attivisti, volontarie e volontari. Siamo pronti a fare la nostra parte per rafforzare il centrosinistra, qui e nel Paese, e per costruire il cambiamento necessario per una Ravenna giusta, solidale e sostenibile, all’altezza delle nuove sfide, del contrasto alle disuguaglianze economiche, sociali e di genere senza perdere di vista l’attualità e quello che succede in Italia e nel mondo”.

Chiara Francesconi (candidata Pri) propone il rilancio della Biennale del Mosaico e un assessorato dedicato – Il consolidamento e il rilancio della Biennale del Mosaico, oltre che una figura incaricata di coordinare il mondo dell’arte musiva, e non solo. Queste alcune fra le più interessanti proposte emerse nel corso del pomeriggio ricco di spunti e idee organizzato ieri (31 agosto) alla Cà de Ven di Ravenna dallo staff di Chiara Francesconi, candidata alle prossime amministrative del Comune di Ravenna per il PRI in programma il 3 e 4 ottobre 2021. Una serie di forum, pensati per questa campagna elettorale, che serviranno a stimolare confronti costruttivi e opinioni in ogni ambito della collettività. “Non a caso – ha sottolineato la stessa Chiara Francesconi in apertura di dibattito – ho voluto aprire queste iniziative su alcuni fondamentali temi della nostra città come Musica e Mosaico, Cultura e Formazione. Una delle ragioni che mi ha più spinto a ricandidarmi è stata proprio quella di volere continuare fermamente il lavoro di consigliera per mettere a sistema e svilupparel’ambito culturale e quello formativo attraverso due nostre eccellenze riconosciute a livello internazionale: quella della musica e quella dell’arte del mosaico, in una logica di filiera e di continua integrazione e di reciproca crescita fra istituzioni culturali e scuole”. “Negli ambiti dove le filiere sono strutturate e attive – ha detto ancora Chiara Francesconi – tutto funziona meglio. A Ravenna c’è la necessità di inserire in un contesto più organico eccellenze come il Ravenna Festival ed il mosaico in genere, con i suoi artisti contemporanei. Dobbiamo puntare sempre più su sinergie in grado di far emergere le enormi potenzialità delle quali disponiamo. Manca poi un anello della catena: a Ravenna manca il Liceo Musicale. Nell’ambito del mosaico abbiamo un Liceo, ma non un riconoscimento del Settore Disciplinare Mosaico a livello del MUR. Ci impegneremo per colmare queste lacune, ma le necessità sono anche altre. Perché nella filiera non basta avere le scuole o le strutture. Bisogna avere anche teste pensanti per offrire ai nostri giovani possibilità di lavoro e di realizzazione”. “Il mondo della cultura è fatto di passioni forti – ha evidenziato Michele de Pascale intervenendo – e andrà tenuto in considerazione, così come il tema delle istituzioni di formazione. Nel prossimo mandato si dovrà fare un salto di qualità e far sì che la Biennale del Mosaico diventi un momento permanente, di rete e di coordinamento di tutte le ricchezze e le pluralità del mosaico della nostra città. Questo vale anche per quanto riguarda la riorganizzazione e la valorizzazione del nostro patrimonio musivo, così come per la capacità di dialogare con tutto il mondo internazionale del mosaico, che vede Ravenna come punto di riferimento importante. Un luogo preposto al coordinamento di tutte le attività riferite al mondo del mosaico contemporaneo della città è uno dei punti qualificanti per i prossimi cinque anni di mandato”. Giannantonio Mingozzi (candidato Pri) visita il Gruppo Vitiello: “i nuovi investimenti danno fiducia a Ravenna” – “Mi fa piacere che la famiglia Vitiello abbia deciso nuovi e considerevoli investimenti ricettivi e di qualità sia ampliando l’Hotel Bezzi nell’omonimo palazzo di via di Roma che realizzando un wellness residence nell’ex sede dell’Archivio di Stato oggi proprietà della famiglia”, afferma Giannantonio Mingozzi, candidato dell’Edera alle comunali. “Il pensiero va al capostipite dei Vitiello, l’indimenticabile Eduardo, che da Napoli decise di insediare a Ravenna parte delle attività portuali del gruppo, con Sers e via via nuove acquisizioni che nel tempo hanno accompagnato lo sviluppo del porto di Ravenna e che oggi si diversificano – sottolinea Mingozzi – nel comparto alberghiero di alto livello. Un progetto coraggioso che va a merito della fiducia che i Vitiello dimostrano per la nostra città e le sue prospettive di crescita nell’augurio che trovino soddisfazione e motivo di orgoglio sia nella redditività imprenditoriale dei nuovi insediamenti che nella crescita di competitività dei servizi offerti a quel turismo che sempre di più ci annovera tra le città più apprezzate di tutto il mondo”. Il Pri incontra operatori portuali: “apprezziamo i grandi progetti ma affrontiamo anche il quotidiano” – Si è svolto ieri pomeriggio, nella sede di Via Trieste, l’incontro dei candidati del PRI con l’Associazione Agenti Spedizionieri ARSI e i doganalisti dell’ADER: con il capolista dell’Edera e vicesindaco Eugenio Fusignani e i candidati Giannantonio Mingozzi e Cesare Cervellati si sono confrontati Danilo Belletti, presidente degli spedizionieri, Alessandra Riparbelli presidente doganalisti, presenti anche Federico Di Tommaso e Marco Battaglia. Mingozzi ha illustrato le priorità programmatiche del PRI sul porto “a partire dalla esigenza che le merci possano contare su nuove strade e ferrovie che ci colleghino con il nordeuropa, la necessità di una seconda via di accesso al porto e dello stesso bypass da sempre evocato, strutture per i reefer e i prodotti che necessitano di impianti refrigerati, la difesa dell’oil&gas e dell’offshore perchè strettamente collegati con il futuro del porto, elettrificazione delle banchine e tempi di realizzazione del nuovo Hub portuale”. Belletti e Riparbelli , apprezzando la volontà degli esponenti del PRI di rappresentare le istanze delle rispettive associazioni, hanno richiamato l’attenzione “in un momento di crescita delle merci e della movimentazione portuale che richiederà anche nuova forza lavoro, sulla necessità di impegnarsi tutti sugli stessi obiettivi, facendo gruppo e muovendosi all’unisono per raggiungere al più presto la nuova dimensione del porto ma prestando attenzione anche alle esigenze quotidiane ed alle innumerevoli necessità che ogni terminalista ed operatore deve risolvere”. Concludendo l’incontro Fusignani ha sottolineato come “l’impegno verso il nostro scalo sia sempre stato per il PRI, che ne ha la delega, una opportunità di crescita per tutta l’economia ravennate e ci fa piacere che l’avvio dei lavori per nuovi fondali, gli investimenti sulla logistica, il nuovo impianto per il trattamento dell’escavo, la frequenza delle crociere che scelgono Ravenna, rendono il nostro scalo sempre più competitivo ed in grado di fornire nuove opportunità di lavoro e di benessere per le famiglie e le nuove generazioni.”

L’Italia dei Valori aderisce alla lista “Ravenna in Campo” con il proprio esponente Antonio Caracci – L’Italia dei Valori, rappresentata da Antonio Melandri, Segretario provinciale e da Davide Zagonara, Coordinatore regionale, vuole continuare a sostenere, come i cinque anni precedenti, Michele de Pascale Sindaco di Ravenna, perché ne ha “apprezzato il lavoro svolto per rendere Ravenna una città sempre migliore e al passo coi tempi. Un Sindaco che abbina esperienza amministrativa con una visione innovativa, capace di portare ulteriore rinnovamento e riqualificazione alla città.” Italia dei Valori per poter dare un fattivo contributo a tale progetto, candida un suo esponente – Antonio Caracci – nella lista “Ravenna In Campo” coordinata da Roberto Fagnani. Caracci è docente e libero professionista, ex consigliere territoriale a San Pietro in Vincoli dove è attualmente residente.

Antonio Lazzari (candidato Ravenna in Campo): “un tavolo per la transizione ecologica in agricoltura” – Per Antonio Lazzari di Ravenna in Campo che appoggia Michele de Pascale “l’agricoltura rappresenta uno dei punti chiave dell’economia moderna e dello sviluppo sostenibile verso cui dobbiamo tendere ma mancano soluzioni che possano aiutare gli agricoltori del nostro territorio a progredire in questa direzione. Un comune esteso come quello di Ravenna può mettere al centro del suo sviluppo economico la transizione ecologica del settore agrario e quindi propongo che la prossima amministrazione apra un tavolo di discussione sulla sostenibilità del nostro territorio nel campo dell’Agricoltura. Un tavolo che metta al centro il ruolo dei marchi territoriali di prodotto e una loro reale e proficua promozione con serie e strutturate campagne di marketing che mettano al centro le peculiarità della nostra agricoltura.”

Veronica Verlicchi (candidata a Sindaco di Ravenna della Pigna) incontra lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani su Dante – Domani giovedì 2 settembre alle ore 18.30 presso l’Osteria Passatelli di via Ponte Marino 19 il giornalista Lorenzo Priviato del Resto del Carlino, in veste di moderatore, introdurrà Marcello Veneziani nella presentazione del suo libro “Dante Nostro Padre. Il pensatore visionario che fondò l’Italia” e Veronica Verlicchi per un saluto e una breve introduzione. L’iniziativa è realizzata dalla Lista Civica La Pigna nell’anno del Settimo Centenario della morte di Dante Alighieri. L’evento è ad invito per permettere il rispetto delle norme vigenti in materia di Covid. Per prenotazioni chiamare il numero 347 8381223 a cui seguirà conferma da parte della segreteria organizzativa a seconda delle disponibilità.

Italexit condanna gli atti vandalici contro gli hub vaccinali – “Alcuni giorni fa i centri vaccinali ravennati sono stati insensatamente danneggiati da alcuni vandali che ne hanno imbrattato le strutture. Italexit, che fin da subito ha chiarito la propria posizione riguardo la vaccinazione contro il Covid, sostenendo la libertà di scelta, si dissocia assolutamente da tali gesta che non fanno altro che screditare chi invece sostiene le proprie idee in maniera del tutto pacifica.” Così Italexit Ravenna che sostiene Verlicchi e annuncia di avere “contattato telefonicamente la responsabile del servizio Ausl Romagna, dipartimento di Ravenna, offrendo il nostro aiuto per il ripristino delle strutture vandalizzate.”

Gianfranco Santini (candidato Sindaco di Potere al Popolo) contro “l’autonomia differenziata di Bonaccini e de Pascale” – Gianfranco Santini e Potere al Popolo condannano “qualsiasi forma di autonomia differenziata, denunciando il carattere di secessione camuffata, destinata a produrre diseguaglianze, squilibri tra Nord e Sud, privatizzazioni dei servizi, conflittualità tra stato e regioni, sottolineando le responsabilità delle forze politiche che la sostengono.”

L’autonomia regionale è stata prima proposta dai governatori leghisti di Veneto e Lombardia, poi anche dal governatore dell’Emilia Romagna. “Bonaccini, per differenziarsi dai leghisti, presenta la sua richiesta come meno ampia (delle 23 materie previste dalla Costituzione il Veneto ne chiede 23, la Lombardia 20, l’Emilia Romagna 15) e, come dice, ragionevole e solidale; una priorità da realizzare il prima possibile. In realtà questa richiesta temperata e bonaria, non è “cosa buona e giusta” come la si vuole passare, ma, nella sostanza, ha le stesse caratteristiche delle altre: una secessione dei ricchi che fa di Bonaccini il miglior alleato di Fontana e Zaia… Michele de Pascale, nuovo presidente dell’UPI (Unione delle province d’Italia) conferma le posizioni di Bonaccini con qualche piccolo distinguo: “Sull’autonomia differenziata non c’è da parte delle Province una posizione negativa anche se c’è qualche preoccupazione, perché sia chiaro che maggiore autonomia non deve trasformarsi in egoismo territoriale, perché l’Italia non può crescere se non c’è unità. Potere al Popolo in alternativa propone una redistribuzione della ricchezza dall’alto verso il basso, un arresto delle esternalizzazioni e delle privatizzazioni, un grande piano di sanità, scuola, trasporti pubblici e non un paese spaccato tra ricchi e poveri. Fermiamo la secessione dei ricchi!” conclude Gianfranco Santini candidato Sindaco per Potere al Popolo.

PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO