ELEZIONI A RAVENNA –30 / Diario elettorale del 2 settembre: anche la lista di Maiolini in campo con de Pascale, e fanno 29 liste sulla carta

La notizia del giorno – annunciata da un post su Facebook – è che anche Marco Maiolini farà la sua lista “per non disperdere l’importante lavoro svolto nei mesi scorsi nel dialogo con il centrosinistra” ci dice. Tagliato fuori dai Cinque Stelle, che con la benedizione di Conte hanno certificato il gruppo di Igor Gallonetto, Maiolini ha deciso di essere comunque della partita.

Cinque anni fa s’imbarcò con la lista civica CambieRà, stavolta per non essere ancora una volta escluso dai meccanismi interni dei pentastellati, Maiolini fa la sua lista “Ambiente e Territorio con Maiolini”. Anche il suo gruppo sta nella coalizione di centrosinistra e appoggia Michele de Pascale. “Ma l’ho già detto al candidato Sindaco e lo ripeto qui – ci dice Maiolini al telefono – non voglio fare polemiche. Non dirò nulla che vada contro Gallonetto e i Cinque Stelle.” Aggiunge: “Io ero disponibile, e gliel’ho fatto sapere, a lavorare insieme dopo che Conte li aveva certificati, ma nessuno mi ha cercato o chiamato. Hanno deciso di fare per conto loro. Va bene così. Adesso io vado per la mia strada e insieme alle persone con cui ho lavorato per mesi facciamo questa lista.” Teme di poter essere espulso dal movimento? Gli chiediamo. “Nell’animo io sono e resto Cinque Stelle. Non so come faranno ad espellermi, no so nemmeno se in effetti mi considerano uno dei loro. Per me l’importante è portare avanti le cose in cui credo e per cui mi sono sempre battuto.”

Con quella di Marco Maiolini siamo a quota 29 liste sulla scheda elettorale a fronte di 10 candidati Sindaco per circa o forse oltre 900 candidati per un posto fra i 32 seggi in Consiglio comunale. Più liste e candidati che a Roma. La scheda su cui i ravennati saranno chiamati a votare per Sindaco e composizione dell’assemblea di Palazzo Merlato sarà senza precedenti, praticamente un lenzuolo.

Nella prova muscolare del liste schierate come carrarmatini del Risiko vince Michele de Pascale con il centrosinistra allargato, che mette in campo ben 8 liste: PD, PRI, M5S, Ravenna Coraggiosa, Ravenna in Campo, Lista Civica de Pascale Sindaco, Voci Protagoniste e Ambiente e Territorio con Maiolini. Segue Alvaro Ancisi che mette insieme 6 liste: Lista per Ravenna, Lista del Mare, Ravenna per i Pensionati, Rinascimento per Ravenna, Animali Amici e Il Popolo della Famiglia. A ruota Veronica Verlicchi che schiera cinque piccoli carri armati: La Pigna, Ravenna s’é desta, Forese in Comune, Noi per i Lidi e Italexit.

Filippo Donati si accontenta di tre liste: Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia. Alberto Ancarani di due: Forza Italia e Primavera Ravenna. Poi ci sono altri cinque candidati con una sola lista: Gianfranco Santini (Potere al Popolo), Lorenzo Ferri (PC), Alessandro Bongarzone (Comunisti Uniti), Mauro Bertolino (Alleanza di Centro) ed Emanuele Panizza (3V).

Questo schieramento di liste è stato da più parti raccontato come “impegno civico”, “partecipazione”, “attivismo”, “protagonismo”: tutto in chiave positiva. Noi, come abbiamo già detto, ci permettiamo di dissentire. Accanto a una genuina voglia di esserci e di dare un contributo serio per la città – ed è il caso di Marco Maiolini, per esempio – c’é purtroppo molta voglia di futile protagonismo fine a se stesso, che sfocia nel narcisismo. E non poca furbizia politica. Moltiplicando le liste e i candidati si spera di raggranellare qualche voto in più per andare al ballottaggio o vincere. Con buona pace però spesso della chiarezza dei programmi, dei progetti e delle idee. Di questo finora, in effetti, s’è visto e ascoltato ben poco.

Basti pensare che in queste settimane di campagna elettorale abbiamo sentito soprattutto proliferare gli assessorati o i delegati a qualcosa: chi propone quello al mosaico, chi quello alla prevenzione del degrado, chi quello al forese e chi più ne ha più ne metta. Noi crediamo che tutto questo sia sintomo di una politica locale confusa, ammaccata, frammentata e incapace di indicare chiaramente ai cittadini due o tre progetti di città alternativi fra loro, fra cui scegliere. In questo senso, la parte di responsabilità maggiore spetta al centrodestra e al campo moderato dello schieramento diviso in ben 5 gruppi. Ma nemmeno nella sinistra estrema scherzano: qui troviamo ben tre candidati che in qualche modo si dicono comunisti e che si dividono una torta politica ormai ridotta al lumicino.

Fin qui quello che appare sulla carta. In realtà i giochi stanno per concludersi. Alle ore 12 del 4 settembre calerà il sipario sulla presentazione dei candidati e delle liste e sapremo se davvero tutti ce l’hanno fatta oppure se l’elenco dei pretendenti si sfoltirà. Se sarà così, noi non ci stracceremo le vesti.

La Lista di Marco Maiolini con Michele de Pascale

“Carissimi, in queste ore concitate volevo prendermi un minuto per ringraziarvi personalmente per l’ondata di solidarietà che ho ricevuto in questi ultimi giorni. – scrive Marco Maiolini su Facebook – Ho avuto l’occasione di parlare con voi, e sapete quanto per me sia importante il dialogo e confronto. È per questo che ho deciso di andare avanti per portare anche nei prossimi anni in consiglio comunale i valori imprescindibili che mi hanno guidato in questi anni tra cui l’ambiente, il consumo di suolo zero, e la mobilità sostenibile, partecipando alle prossime elezioni con la lista “Territorio e Ambiente con Maiolini” nella coalizione che sostiene il candidato Sindaco Michele de Pascale. Per andare avanti in questo progetto abbiamo però bisogno dell’aiuto e della firma di tutti voi. Ecco dove potete trovarci in questi giorni per firmare: dalle 10 alle 18 presso la sede del comitato elettorale de Pascale se non riuscite a passare ma siete comunque disponibili a firmare segnalatemelo e vi contatto per passare a recuperarla.”

Ma ecco la lista:

Marco Maiolini , capolista

, capolista Valerio Calistri

Dante Marangoni

Angelo Coffa

Gianni Pardini

Ghofrane Souli

Vittorio Foschini

Gabriella Anconelli

Monica Martini

Marian Manea

Roberto Emiliani

Matilde Pirazzini

Giuseppe Colarossi

Carla Indirana Pithon

Cristina Bondi

Bruno Pirazzini

Giovanna Pandozi

Leonardo Lazarini

Piera Pedezzi

Celeste Pirazzini

Graziella Mattioli

Sabina Cortini

Marco Funicola

Santos Andrade

Annarita Di Martino