Ravenna. “Post Merkel”, il 3 settembre presentazione del libro di Gianni Bessi alla libreria Scattisparsi

Venerdì 3 settembre alle ore 18.30, presso la libreria Scattisparsi in via Sant’Agata 8 a Ravenna, il consigliere regionale del PD Gianni Bessi presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Post Merkel. Un vuoto che solo l’Europa può riempire” (Edizioni goWare).

Sarà presente l’autore insieme a Michele de Pascale. Parteciperanno Filippo Onoranti, che ha contribuito al volume con alcuni interventi e Giulio Santagata, ex ministro del governo Prodi.

Post-Merkel è un ritratto della cancelliera eterogeneo e fuori dalla visione stereotipata dei tedeschi rigidi e tetragoni. La tesi che attraversa il libro è che la grandezza della Merkel è stata quella di difendere il concetto del sincretismo tedesco, cioè la capacità di interpretare il proprio popolo e il nostro tempo, scoprendo e costruendo complementarietà solide tra le parti in causa. Gianni Bessi compie un viaggio nello Zeitgeist europeo a partire dall’estate 2020, inizio del semestre di presidenza tedesca dell’UE, per continuare durante la pandemia di Sars-Cov-2. L’autore tocca i luoghi di culto della politica europea, dal Bundestag di Berlino al Quartier Européen di Bruxelles, fino a Palazzo Madama nel momento in cui la cancelliera, dopo quattro mandati, si avvia alla prova più difficile: consegnare la sua eredità politica al giudizio della storia.