ELEZIONI A RAVENNA –28 / Diario elettorale del 4 settembre: tutti presentati, i magnifici 10, le 29 liste e la corsa dei 900 per un posto a Palazzo Merlato

L’ora X era alle 12 di oggi sabato 4 settembre: si è chiusa in quel momento la presentazione dei candidati e delle liste per le elezioni comunali di Ravenna del 3 e 4 ottobre presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Ravenna. E per il momento non ci risultato sorprese clamorose. Tutti i candidati e tutte le liste previste sono state presentate. Quindi stiamo parlando di 10 candidati Sindaco – Michele de Pascale, Filippo Donati, Alvaro Ancisi, Alberto Ancarani, Veronica Verlicchi, Lorenzo Ferri, Gianfranco Santini, Alessandro Bongarzone, Emanuele Panizza e Mauro Bertolino – e di 29 liste per un complesso di circa 900 candidati per il Consiglio comunale, se non di più. Ci vorrà tempo però prima che l’Ufficio Elettorale certifichi la validità di tutte le candidature e di tutte le firme raccolte. Perciò non è ancora detta l’ultima parola. E potrebbe esserci qualche sorpresa post presentazione.

Adesso la palla è nelle mani di chi deve verificare, ma anche nelle mani di chi deve fare la campagna elettorale per conquistare i voti dei cittadini. I giorni di qui al voto non sono poi molti. Appena 4 settimane. Non sarà facile per i candidati e per le liste far capire le proprie rispettive ragioni nell’assembramento di simboli e nella cacofonia di slogan e di proposte. E non sarà facile soprattutto per i cittadini districarsi prima del 3 e 4 ottobre e nel segreto dell’urna, fra un mese, quando più che una scheda si troveranno in mano un “lenzuolo” con 10 nomi e 29 simboli. Ma è la democrazia, bellezza!

Le 29 liste sono queste. Con Michele de Pascale ci sono Pd, Pri, Ravenna Coraggiosa, M5S, Lista de Pascale Sindaco, Ravenna in Campo, Voci Protagoniste, Ambiente e Territorio con Maiolini. Con Alvaro Ancisi abbiamo Lista per Ravenna, Lista del Mare, Il Popolo della Famiglia, Ravenna per i Pensionati, Rinascimento per Ravenna, Animali Amici. Con Veronica Verlicchi abbiamo: La Pigna, Noi per i Lidi, Forese in Comune, Ravenna s’è desta, Italexit. Filippo Donati ha con sé Viva Ravenna, Lega, Fratelli d’Italia. Alberto Ancarani ha Forza Italia e Primavera Ravenna. Gli altri una sola lista. Santini con Potere al Popolo. Ferri con il Partito Comunista. Bongarzone con i Comunisti Uniti. Bertolino con Alleanza di Centro. Panizza con i 3V.

Le donne del Pd per Ravenna

Donne per Ravenna: presentazione delle candidate Pd al Consiglio comunale. Con questo titolo si tiene un incontro lunedì 6 settembre alle ore 18 presso la Rocca Brancaleone di Ravenna, organizzato dal Pd e dalle Democratiche. Partecipano il candidato Sindaco Michele de Pascale, il segretario comunale Pd Marco Frati e Mirella Dalfiume della Conferenza delle Democratiche. Le candidate Pd per il Consiglio comunale sono: Ouidad Bakkali (nella foto), Stefania Beccari, Fiorenza Campidelli, Federica Ceccoli, Federica Del Conte, Alessandra Folli, Maria Cristina Gottarelli, Nadia Graziani, Rita Melandri, Livia Molducci, Federica Moschini, Maria Gloria Natali, Sara Segati, Cinzia Valbonesi, Paola Vannelli e Jelena Zimina.

Domenica si chiude la Festa dell’Unità di Porto Fuori con un ricordo di Fabrizio Matteucci. Termina domenica 5 settembre la Festa dell’Unità di Porto Fuori allestita in via Staggi. Nel corso dell’ultima serata si terrà un incontro per ricordare Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016, scomparso nel febbraio del 2020. Sul palco salirà Piero Fassino insieme ad Alberto Cassani. “Da tempo come Partito Democratico – ha detto il segretario PD Alessandro Barattoni – avevamo nella testa e nel cuore, l’idea di ricordare Fabrizio come uomo politico animato da una forte passione e da un grandissimo impegno. Siamo onorati di poterlo fare domenica alla festa di Porto Fuori. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa serata che sarà sicuramente emozionante e coinvolgente per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere Fabrizio Matteucci.”

Maiolini ce l’ha fatta e a sorpresa spunta Raffaella Sutter accanto a lui

Marco Maiolini annuncia di avere depositato con successo la sua lista in appoggio a Michele de Pascale. “Raffaella Sutter, delegata della lista “AMBIENTE E TERRITORIO con MAIOLINI” ha depositato la documentazione per l’ammissione alla competizione elettorale” questo l’annuncio dello stesso Maiolini, che allega una foto. E questa è una vera sorpresa. Raffaella Sutter è stata la candidata Sindaca per Ravenna in Comune 5 anni fa e poi aveva dato le dimissioni per lasciare il suo posto a Palazzo Merlato a Massimo Manzoli. I due, Sutter e Manzoli, sono stati l’anima di Ravenna in Comune in questi anni, prima che quella esperienza di fatto si squagliasse con una diaspora che ha visto le varie componenti prendere ognuna una strada diversa dall’altra. Al punto che Sutter e Manzoli insieme alla maggioranza del direttivo di Ravenna in Comune hanno preso atto che non ci fossero più le condizioni per partecipare alla competizione elettorale e presentare una lista. Ora Sutter si fa supporter “tecnica, non politica” (precisa lo stesso Maiolini) della lista di Maiolini che cinque anni fa era con CambieRà, ma che in questa occasione ha cercato di ricostruire la presenza dei Cinque Stelle in Consiglio comunale. “Ambiente e Territorio con Maiolini” è il nome della lista che ha preso corpo dopo la bocciatura dei Cinque Stelle, che con Giuseppe Conte hanno puntato tutto sul gruppo di Igor Gallonetto, lasciando da parte lo stesso Maiolini.

Il Pri vuole “la sanità dei diritti e dei doveri”

“Repubblicani: la sanità dei diritti e dei doveri”. È questo il titolo dell’incontro elettorale che ha organizzato il Pri di Ravenna per lunedì 6 settembre, alle ore 17.30, al Caffè Corte Cavour di via Cavour 51 a Ravenna. L’incontro sarà introdotto da Alberto Gamberini della segreteria comunale PRI. Intervengono: Michele de Pascale Sindaco e candidato Sindaco; Paolo Palmarini Segretario generale UIL FPL Emilia-Romagna e Segretario Confederale UIL Ravenna con delega alla sanità; il dott. Stefano Falcinelli presidente Ordine dei Medici; il dott. Mauro Marabini direttore Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità a Ravenna di Ausl Romagna. Partecipano: Melissa Mercuriali psicologa Ausl e candidata PRI; Alessandra Cusumano farmacista e candidata PRI: Rita Trevisi crocerossina e candidata PRI; Giannantonio Mingozzi candidato PRI; Guido Camprini candidato PRI. Conclusioni di Eugenio Fusignani segretario provinciale PRI e capolista dell’Edera alle comunali.

“Negli ultimi 20 anni il Servizio Sanitario Nazionale è stato palesemente sottofinanziato e si è retto su un precario equilibrio che da circa un anno mostra palesemente la necessità, anche nel nostro territorio, di una netta inversione di rotta”, così Eugenio Fusignani, capolista del Pri e vicesindaco repubblicano. “Le direttrici – prosegue Fusignani – sulle quali investire possono sostanzialmente essere riassunte in: dotazioni organiche, valorizzazione professionale, programmazione universitaria; potenziamento e riorganizzazione della medicina territoriale; investimenti strutturali e tecnologici; miglioramento dell’integrazione socio sanitaria. Per i medici e per molte professioni sanitarie non è stato programmato e preparato quel ricambio generazionale che è ormai diventato una questione di grande criticità sia per i concorsi Pubblici che in molti casi non soddisfano le carenze delle diverse discipline e/o professioni necessari al normale turn over e alla necessità di potenziamento di reparti e servizi sia per la mancanza sempre più diffusa di medici di medicina generale, soprattutto in aree periferiche inoltre i giovani medici, come più in generale infermieri e tutte le professioni sanitarie, vivono gravi difficoltà a livello contrattuale e assicurativo derivanti dal blocco dei rinnovi dei contratti che si è protratto per dieci anni dal 2009 al 2018”.

Nel futuro immediato si dovrà lavorare secondo il PRI di Ravenna su alcuni asset: le case della salute – ne sono previste due nuove sul territorio ravennate –, e una maggior attenzione alle esigenze di anziani, giovani, donne e cittadini in genere. “Abbiamo letto appelli – prosegue e conclude Fusignani – ad avere maggiore attenzione per gli anziani, tema fondamentale, almeno quanto l’attenzione per le politiche alla salute e per le politiche giovanili. Occorrerà, la pandemia ce l’ha insegnato, essere sempre più vicini ai cittadini per dare risposta concreta alle esigenze dei territori. Come repubblicani ci siamo per migliorare i servizi esistenti e progettarne dei nuovi, ovviamente al fianco dei cittadini, delle cittadine e del mondo della sanità che ha dimostrato in questi anni quanto è fondamentale per tutti noi”.

La Festa a Marina di Ravenna Coraggiosa, stasera Scotto lunedì chiude Bersani

Ultime tre serate, oggi, domani e lunedì 6 settembre, per la Festa a Marina di Ravenna Coraggiosa, nel giardino della Casa del Popolo Articolo Uno, in viale dei Mille 13. La festa giunge alla terza serata oggi, sabato 4 settembre, e alle 21 propone incontro su “Nel segno di Gino Strada: per un mondo solidale, per un’Europa più democratica”: dibattito con Arturo Scotto coordinatore nazionale di Articolo Uno e Francesca Mazzotti responsabile di Amnesty Emilia-Romagna. Coordina Luca Cortesi del tavolo Diritti, lotta alle discriminazioni di Ravenna Coraggiosa.

Il dibattito politico, domani 5 settembre alle 21, vedrà la presentazione del libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum” con l’autore, On. Federico Fornaro Capogruppo LeU alla Camera dei Deputati, accompagnato da Laura Orlandini ricercatrice presso l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e Cecilia Regard Presidente Sez. Luigi Fuschini Anpi Ravenna. Coordina Andrea Baravelli storico. La chiusura è per lunedì 6 settembre, sempre alle 21, quando Chiara Geloni intervisterà l’On. Pierluigi Bersani Presidente di Articolo Uno. Per partecipare è obbligatorio il Green Pass. Per informazioni e prenotazione dei posti per il dibattito, 392 7939304 (Mariella).

Quattro in campo per Ravenna in Campo

Emanuela Scammacca, Luciano Medina, Antonella Valletta e Chiara Maccagni si candidano con Ravenna in Campo. Ravenna in Campo completa la lista dei candidati con 4 nuovi nomi che si aggiungono alla squadra portando in dote un importante bagaglio di esperienze e progetti. Emanuela Scammacca, Ravennate d’adozione ed insegnante nella scuola primaria, ha fatto esperienza nel sindacato di categoria dove ha affrontato molti problemi legati al precariato, ed è adesso impegnata nell’assistenza ai diversamente abili sia nel campo della scuola che della cultura in genere. Luciano Medina, giovane Ravennate originario del Venezuela, avvocato di professione specializzato nel settore immobiliare. Intende concentrarsi sul settore turistico e promuovere Ravenna nei mercati del turismo internazionale.

Antonella Valletta, professionista nel campo della cura del benessere della persona, specialista di Ayurvedica. Gestisce un Bed and Breakfast ed è appassionata di natura. Chiara Maccagni, Giovane insegnante di origini lombarde trapiantata da anni ad Alfonsine, lavora nella scuola primaria e si è specializzata nel campo della Multimedialità ed Animazione Digitale. Ha gestito progetti in rete con altre scuole sul territorio nazionale ed intende impegnarsi nel campo dell’insegnamento a sostegno di docenti e famiglie per investire sul nostro futuro.

​Roberto Fagnani in qualità di coordinatore di Ravenna in Campo esprime il benvenuto ai nuovi candidati e dichiara: “Ravenna In Campo ha costituito una squadra unica per competenze e uniformità di intenti. Portiamo un ampio repertorio di idee ed esperienze, sotto il comune denominatore della moderazione e dell’impegno concreto mentendoci distanti da ideologie precostituite. Assieme ai nostri candidati possiamo proporre un percorso di crescita, sviluppo e inclusione che segnerà il futuro della città negli anni a venire.”

Nella foto, Maccagni, Medina e Valletta

La ricetta economica di Ferri e del PC per l’Irpef comunale

Conferenza stampa di Lorenzo Ferri (candidato Sindaco PC) su violazione patto di stabilità e rimodulazione aliquote comunali. Il programma del Partito Comunista (PC) è chiaro, dice Ferri: “Per modellare una Ravenna solidale, equa e giusta servono fondi da destinare al potenzialmente del pubblico ed evitare che tutto venga esternalizzato o privatizzato. La nostra prima proposta è quella di creare una commissione che possa fotografare la situazione finanziaria del Comune e suggerire le scelte più idonee per poter non rispettare quel Patto di Stabilità voluto dai banchieri delle UE e votato da tutti i governi che fino ad oggi si sono inginocchiati senza vergogna di fronte ai poteri della finanza e delle multinazionali. Questa sottomissione accettata e voluta fortemente dal Partito Democratico, impedisce ai comuni di utilizzare eventuali avanzi positivi del bilancio. L’obiettivo è molto chiaro, privatizzare ed esternalizzare i servizi, la scuola, la sanità, i trasporti, verde pubblico, cultura, oggi in mano a cooperative o società private. Tutto questo è cosa buona e giusta per la destra liberale e neoliberista alla quale appartiene anche il PD. Noi vogliamo, invece, utilizzare tutti i fondi comunali possibili per riportare ogni servizio pubblico a capo di un’amministrazione efficiente e vicina al cittadino.”

Altro caposaldo del programma comunista è “la rimodulazione delle aliquote IRPEF comunali. Attualmente la differenza fra chi ha e chi ha poco oppure non ha per nulla è assai minima. Si tenga presente che il reddito medio ravennate del 2019 è di 21.369 euro in chiara decrescita. Attualmente le tasse comunali prevedono le seguenti aliquote: da 0-15.000 = 0.55%; da 25.000 a 28.000 = 0.57%; da 28.000 a 55.000 = 0.59%; da 55.000 a 75.000 = 0.75%; oltre i 75.000 = 0.80%. Noi proponiamo questa riforma delle aliquote comunali: da 0 a 32.000 = 0.20%; da 32.000 a 55.000 = 1%; da 55.000 a 75.000 = 2%; da 75.000 a 95.000 = 3%; da 95.000 a 115.000 = 5%; da 115.000 a 200.000 = 10%; oltre i 200.000 = 15%. Se si vuole ricostruire un’amministrazione pubblica che sia in grado di erogare tutti i servizi con serietà e competenza non si possono non modificare le aliquote delle tasse comunali.” Così Lorenzo Ferri (nella foto).

Potere al Popolo con l’Afghanistan

Potere al Popolo ha partecipato all’iniziativa della Casa delle Donne di Ravenna. “Ci sembrava doveroso essere presenti all’iniziativa da loro organizzata insieme ad altre associazioni “Con le donne e la resistenza Afghane”. Le forze occidentali in Afghanistan se ne sono andate, precipitosamente, dopo 20 anni. Gli USA in realtà avevano già chiuso un accordo coi talebani per riconsegnargli il paese, ma questi ultimi hanno preferito accelerare per accreditarsi come vincitori. In 20 giorni hanno concluso la guerra ventennale e hanno rifondato l’Emirato. La sconfitta è innegabile. Noi non abbiamo mai creduto alla favola dell’esportazione della democrazia. Non ci sorprende, quindi, la vittoria dei talebani, finanziati fin dalle loro origini dalla CIA, con cui gli USA fino alla fine hanno cercato un accordo. Ma anche volendo credere alla storia della guerra al terrorismo, per la difesa dei diritti umani, USA e alleanza NATO ne escono con le ossa rotte. Dietro le ammissioni formali di responsabilità, però, non c’è nulla. Non ci sono ripensamenti critici sul passato né sul presente; non c’è nessuna revisione dell’idea di imporre la democrazia con le bombe. Biden ha dichiarato, sfacciatamente, che l’obiettivo è raggiunto. Se l’Afghanistan non è una nazione il problema è degli afghani. Macron ha detto che il problema, oggi, sono i flussi migratori. Ciò significa che non ha nessuna intenzione di accogliere i profughi. Noi non staremo a guardare con le mani in mano… Noi vogliamo un altro mondo, non possiamo fidarci di chi ci comanda nemmeno un giorno di più.” Così Gianfranco Santini candidato Sindaco per Potere al Popolo.