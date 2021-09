ELEZIONI A RAVENNA –27 / Diario elettorale del 5 settembre: Matteo Rossini, l’ultimo carneade è l’11° candidato Sindaco, la sorpresa dell’ultima ora

“In un comunicato stampa a nome di Chiara Francesconi rileviamo che, nella proposta elettorale a difesa della Biennale del Mosaico e della filiera musicale, la consigliera del PRI ripete larga parte del programma della lista civica RINASCIMENTO PER RAVENNA, collegata col Polo civico che ha come candidato a sindaco Ancisi, programma che avevamo presentato ufficialmente la settimana scorsa, pubblicato dagli organi di informazione. Per quel che riguarda la filiera musicale, il decreto 328 del 2018 prevede un percorso pubblico di studi obbligatorio assolutamente insufficiente per mantenere in vita i nostri storici conservatori, quale a Ravenna l’Istituto Verdi, non garantisce lo studio della musica a tutti indistintamente e, in ultima analisi, orienta verso il sistema privato a scapito di quello pubblico. Se non si interverrà al più presto modificandolo, aumenterà ulteriormente il già pesante calo di iscrizioni. Quanto alla Biennale del Mosaico, non si capisce perché sia stata saltata quest’anno, con grave danno per la città e per la partecipazione degli artisti, compresa la moltitudine dei mosaicisti contemporanei stranieri dell’associazione internazionale AIMC. Chiara Francesconi avrebbe potuto contribuire a realizzare le sue proposte nel corso della sua militanza all’interno dell’amministrazione comunale, essendo il PRI parte da un quarto di secolo del governo di sinistra di Ravenna.” Così Rosanna Biondi e Franco Perfetti candidati di Rinascimento per Ravenna a sostegno di Ancisi in replica a Chiara Francesconi (Pri).

Santini (Potere al Popolo) su Lido di Dante che affonda

“Lido di Dante è famosa per il primato di subsidenza locale, cioè il lento abbassamento del suolo, che fino al 1999 era quantificabile in 12mm/anno mentre negli anni successivi, dal 1999 al 2015, si è passati alla media di 19 mm/anno. Come mai questo incremento ? Nel 1998 c’è stata la riperforazione del pozzo Angela Angelina, in concessione Eni, che opera a soli 2 km dalle spiagge di Lido di Dante. – si legge nella nota di Potere al Popolo, candidato Sindaco Gianfranco Santini – Vogliamo ricordare che a sud del lido si trova l’importante RISERVA NATURALE STATALE DUNA COSTIERA RAVENNATE E FOCE TORRENTE BEVANO, zona SIC-ZPS che fa parte del Parco del Delta del Po. Ricordiamo che il ripascimento delle spiagge costa milioni di euro mentre gli introiti dalle royalties pagate dal concessionario sono poca cosa. Complessivamente quindi la collettività, cioè noi cittadini, spende molto di più rispetto agli introiti ottenuti dalle tanto sbandierate e considerate necessarie estrazioni di gas. La soluzione definitiva per ENI, ma anche per tutto l’arco neo liberista presente in Comune dal PD-PRI alla Lega, da Forza Italia alle destre, è continuare a estrarre combustibili fossili e negarne il nesso con la subsidenza, incolpando di questa solo il peso degli immobili.”

“Certo che questo aspetto non è trascurabile, e non è dunque accettabile una nuova lottizzazione a Lido di Dante con i record di subsidenza presenti, ma è incredibile il ‘negazionismo’ dei fautori del fossile a oltranza sugli effetti delle estrazioni sulla subsidenza. Per cercare di rallentare la subsidenza naturale, visto il minor apporto fluviale di sedimenti per via dell’ attività antropica (vedi dighe e chiuse varie), è quindi necessaria la chiusura anticipata del punto di estrazione “Angela Angelina” (la cui proroga fu addirittura anticipata un anno prima della scadenza dei primi 10 anni!) e smetterla col consumo di suolo e con lottizzazioni varie. Valorizziamo invece la splendida oasi naturale di Foce Bevano, non come intende qualcuno aprendola a una fruizione senza regole e a nuove lottizzazioni, bensì facendone davvero un’oasi protetta con regole chiare di accesso, privilegiando dunque la tutela dell’ambiente che sta ricucendo lentamente le cicatrici lasciate dall’incendio del 2012 nella Pineta Ramazzotti.” Così Gianfranco Santini candidato sindaco per Potere al Popolo.

Verlicchi presenta 3 candidati civici, il 15 settembre tutti gli altri

Ieri mattina al MilleLire di Piazza Kennedy, la Candidata a Sindaco Veronica Verlicchi ha presentato 3 dei candidati al Consiglio comunale per le liste civiche che sostengono la sua candidatura. I tre candidati sono Pier Paolo Morelli (La Pigna), Mario Barbieri (Noi per i Lidi) e Alessandro Conti (La Pigna). Il prossimo 15 settembre saranno invece presentati tutti gli altri candidati delle 5 liste che compongono l’Alleanza Civica per Ravenna.