Filippo Donati: 27 candidati “espressione della società civile, sana, motivata non ideologicamente ma idealmente” per rinnovare Ravenna

Soddisfazione in casa VIVA RAVENNA, da parte del candidato Sindaco Filippo Donati, per la composizione della lista civica che lo candida, definita nelle ultime ore. “Ventisette candidati – dice Donati – avendo preannunciato che non avremmo cercato candidature-riempitivo ma solo persone effettivamente desiderose e pronte a impegnarsi. Il numero dispari ci impedisce per un solo punto di raggiungere la parità di uomini e donne che ci eravamo prefissi, con 14 candidati e 13 candidate. Siamo soddisfatti per la composizione, con persone che hanno alle spalle una competenza professionale, impegno civile, giovani, esponenti rappresentativi del mondo dei diversamente abili, della società multietnica. Soprattutto, come caratteristica distintiva della nostra lista, sono espressione della società civile, sana, motivata non ideologicamente ma idealmente ad imprimere un rinnovamento della società ravennate e il suo progresso, nell’ottica della buona amministrazione, del buon senso, del migliore impiego delle risorse, della ricerca delle soluzioni, del rilancio di una società partecipata”.

Filippo Donati è appoggiato anche da Lega e Fratelli d’Italia ed in caso di ballottaggio è il candidato più accreditato del centrodestra a contendere la poltrona di primo cittadino a Michele de Pascale.

LISTA CANDIDATI DI VIVA RAVENNA

1. Grandi Nicola – capolista

2. Porzio Monica Filomena – capolista donne

3. Amadesi Paola

4. Bellagamba Michele

5. Biasi Luigi

6. Bomarsi Camillo detto Mimo

7. Borghesi Giulia

8. Chirico Giovanni

9. Ciotti Carla

10. Corbari Giovanni

11. Donati Giacomo

12. Greco Zeru Giorgia

13. Masotti Ermes

14. Mazzoni Vivian

15. Medoni Rossella

16. Neri Gian Battista

17. Pirazzini Stefania

18. Roffi Andrea

19. Rosetti Andrea

20. Salzano Lucio

21. Sciarra Rosa Maria

22. Signorelli Oliviero Manuele Valerio

23. Terroni Raffaella

24. Tizzone Paola

25. Trcic Admira

26. Utili Martin detto Marvin

27. Zanotti Daniela