ELEZIONI A RAVENNA –26 / Diario elettorale del 6 settembre: tutti ammessi gli 11 aspiranti Sindaco e le 30 liste. I 32 candidati della Lega e i 23 del M5S

Una volta il primo simbolo in alto a sinistra sulla scheda elettorale era sempre quello dei comunisti, e il PCI si organizzava per fare in modo che fosse così ad ogni elezioni, appostandosi giorni prima davanti all’Ufficio Elettorale. Erano altri tempi, quando i partiti erano popolari e le elezioni più sentite del campionato mondiale di calcio. Oggi il PCI non c’è nemmeno più e in cambio abbiamo tre formazioni che si richiamano al comunismo e se ne vorrebbero spartire l’eredità politico-elettorale. Quale simbolo troveremo perciò in alto a sinistra – in apertura – della scheda elettorale per le amministrative di Ravenna del 3 e 4 ottobre? Il simbolo dei no vax, cioè quello dei 3V accanto al nome di Emanuele Panizza. Mala tempora currunt.

Le posizioni sulla scheda elettorale

Tutti gli 11 candidati e tutte le 30 liste presentate entro le ore 12 di sabato 4 settembre all’Ufficio elettorale del Comune di Ravenna sono stati ammessi al voto e ieri domenica 5 settembre si è volta l’estrazione a sorte per l’assegnazione della posizione sulla scheda elettorale. Adesso si fa così, come per una qualsiasi lotteria. Ecco dunque le posizioni a partire dal 1° posto in alto a sinistra.

1 – Emanuele Panizza candidato Sindaco, la lista che lo sostiene è 3V Verità Libertà.

2 – Filippo Donati candidato Sindaco, le 3 liste che lo sostengono sono in questo ordine: Fratelli d’Italia, Viva Ravenna, Lega.

3 – Michele de Pascale candidato Sindaco, le 8 liste che lo sostengono sono in questo ordine: Pri, M5S, Ravenna in Campo, Lista de Pascale Sindaco, Pd, Ambiente e Territorio per Maiolini, Ravenna Coraggiosa, Voci Protagoniste.

4 – Alessandro Bongarzone candidato Sindaco, la lista che lo sostiene è quella dei Comunisti Uniti.

5 – Alvaro Ancisi candidato Sindaco, le 6 liste che lo sostengono sono così ordinate: Lista del Mare, Rinascimento per Ravenna, Ravenna per i Pensionati, Lista per Ravenna, Animali Amici, Il Popolo della Famiglia.

6 – Matteo Rossini candidato Sindaco, la lista che lo sostiene è Riconquistare l’Italia.

7 – Alberto Ancarani candidato Sindaco, con due liste che lo sostengono: Primavera Ravenna, Forza Italia.

8 – Lorenzo Ferri candidato Sindaco, la lista che lo sostiene è quella del Partito Comunista.

9 – Veronica Verlicchi candidata Sindaco, le 5 liste che lo sostengono sono in questo ordine: Forese in Comune, Noi per i Lidi, Ravenna s’é desta, Italexit, La Pigna.

10 – Mauro Bertolino candidato Sindaco, la lista che lo appoggia è Alleanza di Centro.

11 – Gianfranco Santini candidato a Sindaco, la sua lista è Potere al Popolo.

Resta da definire la dimensione e la conformazione di una scheda elettorale così affollata di nomi e simboli. Ricordiamo poi che accanto a ogni simbolo ci sono anche due righe, dove il cittadino può esprimere la propria preferenza per un candidato di sesso maschile e per uno di sesso femminile (fra i candidati presentati dalla lista con quel simbolo). Se uno dà la preferenza a due donne o a due uomini, la seconda preferenza non è considerata valida.

Michele de Pascale presenta il suo programma e la coalizione

Martedì 7 settembre alle 18.30 in Piazza John Fitzgerald Kennedy Michele de Pascale, candidato Sindaco del centrosinistra, presenta il programma elettorale e la coalizione a sostegno della sua candidatura a Sindaco per Ravenna 2021.

I 32 candidati della Lega

La Lega di Ravenna presenta 32 candidati per il Consiglio comunale e appoggia il candidato Sindaco Filippo Donati. Capolista è Nicola Pompignoli, capogruppo uscente in Consiglio comunale. Fra i 32 c’è anche Gianfilippo Nicola Rolando, consigliere uscente, al centro spesso di polemiche, che aveva in un primo tempo annunciato che non si sarebbe candidato.

Pompignoli Nicola , capolista (nella foto)

, capolista (nella foto) Ballardini Livia

Barbieri Claudia

Basileo Alessandro

Berardi Manuela

Bonomo Sabrina

Buongiovanni Fabio

Cacciatore Luca

Canè Mattia

Cimatti Fiorino

Cortesi Siboni Stefano

Dazzi Giovanna

Di Cioccio Claudio

Emiliani Gianluca

Ercolani Giacomo

Greco Anna Adele

Guglione Luciano

Maranini Katiuscia

Marcon Luciano

Marin Elena

Montalti Monia

Morrone Luisa Antonietta

Paganelli Francesca

Palmieri Cristiano

Pini Alessandro

Rolando Gianfilippo Nicola

Rosetti Luca

Sangiorgi Enrico

Savoia Luca

Sbrendola Maria Clara

Stefanella Massimo

Valentini Emanuele

I 23 candidati della lista del M5S, capolista Igor Gallonetto

La lista dei candidati del Movimento 5 Stelle (2050), per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Ravenna è composta da 23 candidati. Capolista è Igor Gallonetto. Ecco la comunicazione ufficiale dei pentastellati. “Coerenti alle regole di trasparenza, tutte le nostre candidate e candidati rispondono inequivocabilmente ai requisiti vincolanti, a cui da sempre deve corrispondere chiunque si presenti come possibile rappresentante e portavoce del Movimento a tutti i livelli, nelle amministrazioni pubbliche. È come sempre, quindi, un obbligo, oltre che a un dovere, non aver nessun carico pendente, nessuna condanna penale, nessuna tessera di partito. Nessuna candidatura in altre forze politiche prima del 2009, nessun legame con “poteri forti” del territorio. Questi principi sono e rimarranno sempre un punto fermo, imprescindibili per chiunque intenda rappresentare il Movimento 5 Stelle sul territorio. La lista M5S è rappresentata da 10 donne e 13 uomini, provenienti dal nostro comune, senza tralasciare risorse importanti del forese e dei nostri lidi. Abbiamo inoltre ritenuto indispensabile valutare contributi di esperienze diverse; dalle libere professioni ai piccoli imprenditori, dai lavoratori dipendenti a quelli autonomi, dai giovani ai pensionati. Una eterogenea rappresentanza di cittadine e cittadini, che si riconoscono nei principi del Movimento 5 Stelle e che vogliono portare, dopo 5 anni di assenza, il proprio contributo, consapevoli del fatto che il cambiamento della propria città, cominci dal lavoro di ognuno.” La lista Cinque Stelle: GALLONETTO IGOR (nella foto)

(nella foto) SCHIANO GIANCARLO

RUFFILI VALENTINA

TARRONI CRISTINA ROSA

LENZI ENRICO PIETRO

ALBERTI LICIA

NANNI SANDRO

GEMINIANI FAUSTO

ZALTRON MORGANA

ANDOLINA GABRIELE

GAIANI LINA

MAZZUCCHI PATRIZIA

MARTELLI FABRIZIO

LISCIA SIMONE

LAZZARINI FABIO

PARENTE ANTONIO

LONARDO CRISTIANA

RUGGIERO FRANCA

CONTI IVANOE

PRESTI PAOLA CATERINA

ZOFFOLI CHRISTIAN

GAROFANO VALERIO

BOTRUGNO EMANUELA Alvaro Ancisi sullo scempio di Santa Croce

Alvaro Ancisi candidato Sindaco di Lista per Ravenna e altre 5 liste collegate, interviene con un’interrogazione al Sindaco sul degrado nell’area archeologica della basilica di Santa Croce nei pressi di San Vitale. “In questi giorni, a seguito di alcuni semplici acquazzoni, ciò che vedono dall’esterno i molti turisti che, visitando San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, non mancano di osservare e fotografare Santa Croce, posta lì a lato, è il triste spettacolo di un edificio affondato in uno stagno putrescente. Sul posto c’è una pompa che, quando funziona regolarmente, mantiene la chiesa sollevata dall’acqua, ma che evidentemente appare bloccata. Di qui le domande che pongo al sindaco: se a conoscenza di questa situazione disdicevole per il buon nome di Ravenna turistica e se intende attivare i propri uffici affinché, confrontandosi con la Soprintendenza Archeologia, si possa rapidamente risolvere.”

Le donne del Pd per Ravenna

Donne per Ravenna: presentazione delle candidate Pd al Consiglio comunale. Con questo titolo si tiene un incontro oggi lunedì 6 settembre alle ore 18 presso la Rocca Brancaleone di Ravenna, organizzato dal Pd e dalle Democratiche. Partecipano il candidato Sindaco Michele de Pascale, il segretario comunale Pd Marco Frati e Mirella Dalfiume della Conferenza delle Democratiche. Le candidate Pd per il Consiglio comunale sono: Ouidad Bakkali (nella foto), Stefania Beccari, Fiorenza Campidelli, Federica Ceccoli, Federica Del Conte, Alessandra Folli, Maria Cristina Gottarelli, Nadia Graziani, Rita Melandri, Livia Molducci, Federica Moschini, Maria Gloria Natali, Sara Segati, Cinzia Valbonesi, Paola Vannelli e Jelena Zimina.

Fiorenza Campidelli sul Quartiere San Giuseppe: “Sì alla circonvallazione ma meglio a nord del quartiere”. “Il Quartiere San Giuseppe, noto anche come Villaggio Anic, negli ultimi vent’anni ha conseguito una forte espansione urbana. Di fatto il villaggio e il Quartiere Chiavica si sono fusi in una unica area che ha collegato il Villaggio alla Darsena di città. L’espansione del villaggio, si è concentrata quindi nella zona a sud. Il PUA approvato dalla Giunta comunale di Ravenna nel 2019, prevedeva, per il quartiere San Giuseppe alcuni grandi progetti di urbanizzazione: il comparto Agraria prevalentemente residenziale, una struttura sanitaria-assistenziale per anziani e un grande parco sportivo polivalente a servizio non solo del quartiere ma di tutta la città. Contemporaneamente si decise il completamento della circonvallazione nord, con il terzo stralcio, dalla rotonda Svezia a via Romea Nord, chiudendo l’anello extra urbano resosi necessario per spostare il traffico dal centro urbano. La circonvallazione nord doveva servire a sgravare la città dal traffico di attraversamento da via San Gaetanino, via Maggiore, via Zalamella. Di fatto in tutti questi anni, mancando l’ultimo stralcio, il traffico si è riversato su via Mattei, dividendo il quartiere in due… Recentemente è stato approvato il progetto dello stralcio “CoS2Romea Nord” e questo comporta la realizzazione anche del terzo stralcio della circonvallazione. Considerando che il quartiere, in questi vent’anni, si è sviluppato proprio nell’area sud, penso che nel prossimo PUG si debba fare tutto quanto possibile per spostare la realizzazione della nuova circonvallazione a nord del quartiere e fuori dal centro abitato, rendendola più utile ai residenti e alla complessiva circolazione di Ravenna. Se sarò rieletta Consigliere comunale, mi batterò perchè questo avvenga.” Così Fiorenza Campidelli (nella foto) candidata del Partito Democratico per il Consiglio comunale.

Il Pri vuole “la sanità dei diritti e dei doveri”

“Repubblicani: la sanità dei diritti e dei doveri”. È questo il titolo dell’incontro elettorale che ha organizzato il Pri di Ravenna per oggi lunedì 6 settembre, alle ore 17.30, al Caffè Corte Cavour di via Cavour 51 a Ravenna. L’incontro sarà introdotto da Alberto Gamberini della segreteria comunale PRI. Intervengono: Michele de Pascale Sindaco e candidato Sindaco; Paolo Palmarini Segretario generale UIL FPL Emilia-Romagna e Segretario Confederale UIL Ravenna con delega alla sanità; il dott. Stefano Falcinelli presidente Ordine dei Medici; il dott. Mauro Marabini direttore Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità a Ravenna di Ausl Romagna. Partecipano: Melissa Mercuriali psicologa Ausl e candidata PRI; Alessandra Cusumano farmacista e candidata PRI: Rita Trevisi crocerossina e candidata PRI; Giannantonio Mingozzi candidato PRI; Guido Camprini candidato PRI. Conclusioni di Eugenio Fusignani segretario provinciale PRI e capolista dell’Edera alle comunali.

Casa della salute ed esigenze dei cittadini. Sarà questo il tema del quale si parlerà nell’appuntamento settimanale – domani martedì 7 settembre – con i cittadini e le cittadine ne “I martedì di Castiglione”. Eugenio Fusignani, vicesindaco e capolista del PRI Ravenna per le amministrative del 3 e 4 ottobre incontra i cittadini e gli imprenditori ogni martedì alle ore 10.00, al circolo Endas Mazzini di Castiglione di Ravenna in via Zattoni 38.

Pierluigi Bersani a Marina di Ravenna per “Coraggiosa”

Ultima serata oggi, lunedì 6 settembre, per la Festa a Marina di Ravenna Coraggiosa, nel giardino della Casa del Popolo Articolo Uno, in viale dei Mille 13. Stasera alle 21, Chiara Geloni intervisterà l’On. Pierluigi Bersani Presidente di Articolo Uno. Per partecipare è obbligatorio il Green Pass. Per informazioni e prenotazione dei posti per il dibattito, 392 7939304 (Mariella).

Ferri e il PC dicono no al Green Pass come strumento di controllo sociale

Lorenzo Ferri candidato Sindaco del PC sostiene che “nessun lavoratore deve perdere il posto di lavoro o lo stipendio per la mancanza di Green Pass, che oltre ad essere uno strumento di controllo sociale, diventa anche una scusa per licenziare.” Per Ferri il Green Pass “va a coprire l’effetto di anni di tagli, privatizzazioni e privazioni di diritti sociali in Italia e anche in Emilia Romagna”. Dopo avere attaccato Bonaccini e de Pascale per le loro scelte “in favore della sanità privata”, Ferri e il PC propongono: “Il rafforzamento della sanità pubblica, con aperture di tanti ospedali territoriali chiusi negli ultimi anni e nuove aperture per una sanità capillare e di prossimità. La formazione e assunzione di dottori, infermieri e tutto il personale sanitario che serve al nostro popolo. Evitare le classi pollaio aumentando il numero di aule, di insegnanti e di personale. Evitare il sovraffollamento del trasporto pubblico locale, aumentando i mezzi, le corse e il personale. Togliere il brevetto sui vaccini, investire per le produzioni mediche in Italia in regime pubblico. Riconoscere anche i vaccini cinese, cubano e russo.”

Santini (PaP): caporalato la schiavitù del XXI secolo

Gianfranco Santini candidato Sindaco di Potere al Popolo denuncia il caporalato e il supersfruttamento del lavoro come “la schiavitù del XXI secolo, una vergogna per una società che si definisce moderna, evoluta, civile e progredita… Agricoltura, servizi, logistica, agrindustria sono solo la solita punta dell’iceberg di un sommerso che vogliono far diventare normalità… Noi non possiamo accettare e tollerare tutto questo, come affermiamo sempre, non ci fermeremo né smetteremo mai di denunciarlo. Ci batteremo sempre contro una società in cui esista il caporalato, simbolo del liberismo estremo che vuole solo il massimo profitto contro la dignità umana e del lavoro. E ci chiediamo, sentendo molti candidati e liste denunciare indignati solo buche e rotonde stradali da mettere in sicurezza (problemi sicuramente da risolvere): pensiamo anche di volare un po’ più in alto nel dibattito?”

Gli altri candidati

Gianluigi Paragone a Ravenna presenta la lista di Italexit. Oggi lunedì 6 settembre alle ore 15:30 il Senatore Gianluigi Paragone sarà al Millelire in Piazza Kennedy, per la conferenza

stampa della presentazione della lista dei candidati di Italexit per Veronica Verlicchi.



Marcello Faustino, candidato consigliere comunale per Fratelli d’Italia, sul Parco della Pace. “Il Parco della Pace: fontana tombata, cartelli per terra, piazzetta in mosaico calpestabile completamente dissestata, giostrine danneggiate con formiche, casetta in legno della manutenzione divenuta “armadio” dei senza tetto che la notte dimorano nel parco! Questa la situazione a fine lavori comunali che avrebbero dovuto riqualificarlo e farlo tornare agli antichi fasti. Per il momento non entro nel merito delle responsabilità pubbliche, ma auspico che al più presto chi di dovere metta riparo a questa situazione di grave degrado.”

Marianna Baroncini, candidata consigliere comunale per Fratelli d’Italia, sul degrado a Ravenna. “Che dire di Ravenna? Lavorando ogni giorno a Ravenna e parlando con la gente esistono problematiche importanti che vengono ignorate e quindi non risolte. Vi illustro esempi concreti: 1) marciapiedi nei paesi limitrofi (forese) dove l’erba li ricopre diventando un pericolo soprattutto per persone anziane. Non esiste manutenzione da tempo e il problema sussiste; 2) parcheggi: quasi nessuno rispetta le regole, molti degli automobilisti si trovano macchine parcheggiate una dietro l’altra sui marciapiedi ostacolando sia gli altri autoveicoli che i pedoni, che devono cambiare direzione passando addirittura in mezzo alla strada; 3) via Triste e via Tommaso Gulli dove gli extracomunitari hanno preso possesso della zona; 4) legalità e sicurezza: spacciatori e delinquenti addirittura in pieno giorno di fronte a carabinieri e polizia i quali si trovano inermi a questa situazione pur sapendo cosa stanno facendo perché se li arrestano il giorno dopo sono già fuori.”

