PD Conselice: “Afghanistan, non spegniamo i riflettori”

“Ad una settimana dall’ultimo ponte aereo con Kabul – scrivono dal PD Conselice – è il momento di ragionare su cosa succede adesso, su cosa si può fare perché l’unica certezza è che nessuno si può illudere di lasciarsi alle spalle quanto è accaduto. Nell’immediato abbiamo visto da una parte un’azione ammirevole di Farnesina e Difesa assieme per aiutare nell’emergenza e farlo nel miglior modo possibile, ma da ora occorre iniziare a lavorare con le organizzazioni internazionali sapendo che rimarranno nel paese e sapendo che dovremo organizzare con le loro le modalità per fare uscire dal paese coloro che lo vorranno: ed è necessaria una risposta europea anche in termini di accoglienza”.

“Siamo impegnati, come Partito Democratico – avanzano – con i nostri sindaci della Bassa Romagna e con tutti i cittadini che in queste settimane si sono resi disponibili per favorire un’accoglienza diffusa e organizzata. Il gruppo di maggioranza “OLTRE! CON PAOLA PULA SINDACO” ha presentato nei giorni scorsi un Ordine del Giorno su questi temi per chiedere alle istituzioni italiane ed europee di portare avanti tutte le azioni necessarie a non abbandonare quelle donne e quel popolo a cui per vent’anni abbiamo detto che era possibile una vita diversa”.