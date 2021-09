ELEZIONI A RAVENNA –25 / Diario elettorale del 7 settembre: la carica delle 8 liste e dei 223 candidati per Michele de Pascale, 119 donne e 104 uomini

Cominciamo oggi a vedere tutti i candidati Sindaco e tutti i candidati per il Consiglio comunale che corrono a sostegno del loro candidato. Apriamo con Michele de Pascale, Sindaco uscente e candidato Sindaco del centrosinistra, l’uomo da battere.

Michele de Pascale uomo da battere: coalizione larga, 8 liste e 223 candidati

Il centrosinistra unito allargato ai Cinque Stelle si presenta con ben 8 liste a sostegno del Sindaco e con 223 candidati per il consiglio comunale, con una maggioranza di donne: 119 candidate e 104 candidati. Michele de Pascale punta a vincere al primo turno e ad evitare le complicazioni del ballottaggio. Ma non sarà un’operazione facile. In base agli equilibri politici nazionali parrebbe quasi impossibile, ma nelle elezioni amministrative pesano altri fattori e in primo luogo conta il valore dei candidati messi in campo. A volte lo scostamento fra voto nazionale e voto locale può essere anche di molti punti nella stessa tornata elettorale. Dalla sua de Pascale ha una coalizione molto larga che stavolta comprende anche i Cinque Stelle. Le elezioni di Faenza di un anno fa con la stessa formula hanno detto bene al centrosinistra.

Il confronto con il 2016 del resto è difficilmente proponibile. Il centrodestra allora presentava solo due candidati. Ora ce ne sono cinque. Allora non c’erano i pentastellati ma si presentò CambieRà che raccolse il 13% dei voti. Quanto valgano oggi i Cinque Stelle è difficile da dire. Anche se in soccorso di de Pascale è arrivato pure il “dissidente” Maiolini con la sua lista.

Rispetto a 5 anni fa il Sindaco ha una spina assai meno dolorosa a sinistra, perché non c’è più Ravenna in Comune, un progetto ambizioso di riunificazione di forze in chiave anti-Pd. Oggi una parte di quelle forze è rientrata nella sua coalizione. Ed è un chiaro successo politico. Le forze più radicali e irriducibili si sono divise in tre piccole liste di estrema sinistra che non hanno certo l’appeal di Ravenna in Comune.

Michele de Pascale dunque è il candidato favorito a diventare Sindaco già al primo turno o – mal che vada per lui – al ballottaggio e oggi 7 settembre c’era in agenda la presentazione del programma e della sua coalizione alle 18.30 in Piazza John Fitzgerald Kennedy. L’incontro però è stato annullato per un lutto improvviso che ha colpito la famiglia del Sindaco Michele de Pascale.

I 32 candidati del “Partito Democratico”: 16 donne e 16 uomini

Fabio Bazzocchi, capolista (nella foto)

(nella foto) Ouidad Bakkali

Idio Baldrati

Stefania Beccari

Igor Bombardi

Fiorenza Campidelli

Gianmarco Buzzi

Federica Ceccoli

Massimo Cameliani

Federica Del Conte

Michele Casadio

Alessandra Folli

Giacomo Costantini

Maria Cristina Gottarelli

Rudy Gatta

Nadia Graziani

Renald Haxhibeku

Rita Melandri

Igor Lelli

Livia Molducci

Alberto Marchesani

Federica Moschini

Lorenzo Margotti

Maria Gloria Natali

Marco Montanari

Sara Segati

Fabrizio Rusticali

Cinzia Valbonesi

Mohamed Amine Souli

Paola Vannelli

Marco Turroni

Jelena Zimina

I 31 candidati di “Ravenna Coraggiosa”: 17 donne e 14 uomini

Gianandrea Baroncini detto Giangi, capolista (nella foto)

(nella foto) Teodorica Angelozzi

Michele Babini

Gianluca Balzani

Giulia Bratta

Emanuela Casadio

Luca Cortesi

Roberto Dradi

Domenico Esposito

Juri Fabbri

Adele Fiorani

Luana Gasparini

Francesca Impellizzeri

Luca Mandorlini

Vittorio Martini

Marco Merli

Erika Minnetti

Alexandru Toma Mohanu detto Tony

Giulia Nuti

Carla Olivieri

Laura Randi

Rebecca Ricci

Giovanni Rocchi

Cesare Salti

Alessandra Serafini

Emanuela Serri

Nicola Staloni

Natascia Tronconi

Maria Rosaria Valente

Ombretta Ventimiglia

Federica Francesca Vicari

I 32 candidati del “Partito Repubblicano Italiano”: 21 donne e 11 uomini

Eugenio Fusignani, capolista (nella foto)

(nella foto) Chiara Francesconi

Andrea Vasi

Guido Camprini

Giannantonio Mingozzi

Laura Agrioli

Franco Albertini

Riccardo Antimi

Federica Arfelli

Claudio Balella

Cesare Cervellati

Alessandra Cusumano

Antonio Foschini

Edera Fusconi

Margherita Guglielmino

Paolo Guerra

Silveria Lameri detta Silvia

Eugenia Lombardi

Cristina Malucelli

Mara Mantovani

Patrizia Masetti

Valeria Masperi Ridolfi

Enrico Melandri

Melissa Mercuriali

Rita Monti

Elena Pagani

Irene Pilato

Maura Roncaglia

Paola Rossi

Sabina Scaioli

Maria Rita Servadei detta Rita

Rita Trevisi

I 23 candidati del “Movimento 5 Stelle”: 10 donne e 13 uomini

Igor Gallonetto, capolista (nella foto)

(nella foto) Giancarlo Schiano

Valentina Ruffili

Cristina Rosa Tarroni

Enrico Pietro Lenzi

Licia Alberti

Sandro Nanni

Fausto Geminiani

Morgana Zaltron

Gabriele Andolina

Lina Gaiani

Patrizia Mazzucchi

Fabrizio Martelli

Simone Liscia

Fabio Lazzarini

Antonio Parente

Cristiana Lonardo

Franca Ruggiero

Ivanoe Conti

Paola Caterina Presti

Christian Zoffoli

Valerio Garofano

Emanuela Botrugno

I 32 candidati della lista “de Pascale Sindaco”: 17 donne e 15 uomini

Daniele Perini, capolista (nella foto)

(nella foto) Alessandro Bondi

Elena Bosi

Davide Buonocore

Vanni Casadei Baldelli

Catia Cellarosi

Adriana Chirico

Serena Ciribolla

Carlotta Comandini

Federico Damassa

Giampiero De Martinis

Ricky De Zordo

Mamadou Diagne

Gianluca Farfaneti

Deda Fiorini

Cesare Flamigni

Fortunata Franchi

Federico Fronzoni

Glenda La Corte

Carlo Mazzini

Silvia Pagliai

Marianna Pampanin

Aurelio Penserino

Giuseppe Pizzola

Annagiulia Randi

Riccarda Suprani

Serena Tarlazzi

Eleonora Tazzari

Chiara Tramonti

Alice Treossi

Salvatore Voce

Claudia Zama

I 26 candidati di “Ravenna in Campo”: 13 donne e 13 uomini

Roberto Giovanni Fagnani , capolista (nella foto)

(nella foto) Salvatore Amato

Stefano Bellomi

Gianluca Benzoni

Federico Bernardi

Andrea Bilotto

Antonio Caracci

Roberto Catalano

Maria Giulia Cicognani

Dominique De Bartolo

Anna Dubbini detta Anna Taj Tazzari

Maria Chiara Duranti

Simona Guandalini

Simona Guarini

Antonio Lazzari detto Tonino

Amilcar Luciani

Chiara Maccagni

Luciano Andres Medina

Raoul Minzoni

Barbara Monti

Consuelo Rossini

Emanuela Scammacca

Mery Sciacchitano

Silvia Sirri

Antonia Valletta

Alessandro Veridiani

I 25 candidati di “Ambiente e Territorio con Maiolini”: 12 donne e 13 uomini

Marco Maiolini, capolista (nella foto)

(nella foto) Valerio Calistri

Dante Marangoni

Angelo Coffa

Gianni Pardini

Ghofrane Souli

Vittorio Foschini

Gabriella Anconelli

Monica Martini

Marian Manea

Roberto Emiliani

Matilde Pirazzini

Giuseppe Colarossi

Carla Indirana Pithon

Cristina Bondi

Bruno Pirazzini

Giovanna Pandozi

Leonardo Lazarini

Piera Pedezzi

Celeste Pirazzini

Graziella Mattioli

Sabina Cortini

Marco Funicola

Santos Andrade

Annarita Di Martino

I 22 candidati di “Voci Protagoniste”: 13 donne e 9 uomini

Ilario Jacopo Salvemini, capolista (nella foto)

(nella foto) Letizia Belli

Ciro Di Maio

Greta Trifirò

Francesco Miserocchi

Asia Masoli

Francesco Vuocolo

Paola Macculi

Francesco Pio Marasco

Ginevra Gennari

Lorenzo Pizzi

Annasara Sorrentino

Davide Amadori

Giada Bona

Francesco Fonso

Beatrice Cortesi

Gennaro Murgo

Alessia Fiacco

Anna Comandini

Goncalves Catarina Ferreira

Maria De Lorenzo

Rossella Martines

Alla Rocca Brancaleone incontro di Ravenna Coraggiosa con Elly Schlein

Si è appena chiusa la Festa a Marina con la serata finale con Pierluigi Bersani e Ravenna Coraggiosa propone un nuovo appuntamento centrale della sua campagna elettorale. Domani sera, mercoledì 8 settembre, alle 20.45, la cornice della Rocca Brancaleone ospita l’evento “Idee Coraggiose per una visione di città”, che prevede l’incontro con Elly Schlein: vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e ispiratrice di Emilia-Romagna Coraggiosa, la formazione nata a livello regionale per sostenere la candidatura di Bonaccini nelle elezioni di fine 2019, e che dopo il successo ottenuto in quella consultazione è stata di esempio per la nascita di analoghe liste anche a livello locale. “Ravenna Coraggiosa: di sinistra, ecologista e femminista” mette nel suo simbolo tre parole importanti.

“Domani sera, insieme ad Elly Schlein presenteremo la nostra visione, le nostre idee e i nostri valori – dichiarano dal Coordinamento di Ravenna Coraggiosa – e lo faremo dialogando con un gruppo di ragazze e ragazzi “coraggiosi”: saranno cioè le giovani attiviste e i giovani attivisti, candidate e candidati nella lista ravennate a fare domande e valutazioni sulla situazione attuale – a livello locale, regionale e nazionale – e sui temi più caldi della campagna elettorale in corso”.

Gli altri candidati

Paragone (Italexit) contro tutti. Il leader di Italexit Gianluigi Paragone ieri era a Ravenna per sostenere la sua lista ravennate e la candidata Sindaco Veronica Verlicchi. Nel corso di un incontro Paragone ha attaccato sia la destra che la sinistra “che reggono insieme il sistema”. Ha fatto muro contro Filippo Donati perché non sarebbe altro che “un pezzo del gioco del candidato del centrosinistra”. Paragone ha ribadito anche la sua nota contrarietà al Green Pass che ha definito “una vigliaccata del governo Draghi per arrivare al vaccino di stato”.

Ferri (PC) contro l’ipocrisia dei partiti liberali sulle donne afghane. “Totale disprezzo e totale disgusto per come è stata gestita e per come viene attualmente portata avanti la vicenda afghana. Ipocrisia, false verità, un buonismo irritante, lacrime di coccodrillo, uno schifo. Il partito di de Pascale, il Partito Democratico, ha una grande responsabilità morale al pari delle destre liberiste e populiste e della vergognosa ed impresentabile “sinistra” radical chic, che tanto parla dei diritti delle donne per poi appoggiare i loro carnefici. – sono queste le parole che usa Lorenzo Ferri candidato Sindaco del PC – E le donne afghane? Se agli USA e all’occidente fosse interessato il loro destino non avrebbero mai permesso che questo sventurato paese soffrisse la tragedia di una guerra trentennale e mai avrebbero stretto dei rapporti di amicizia e collaborazione con i paesi del Golfo; dove i diritti delle donne sono inesistenti come nell’Afghanistan dei Talebani, con la sola differenza che nei paesi del Golfo le prigioni, dove vengono rinchiuse le donne, sono prigioni costruite con tanti soldi.”

Maiolini (Ambiente e Territorio) sul Festival di Musica d’Organo. “Ravenna può e deve valorizzare le proprie eccellenze in campo culturale, dando la giusta attenzione a quegli eventi che da tempo hanno raggiunto ormai una connotazione internazionale. Tra queste c’è sicuramente il Festival di musica d’organo della Basilica di San Vitale. In questi giorni abbiamo letto delle difficoltà denunciate dai vertici dell’associazione che l’organizza e per questo vogliamo dare la nostra immediata disponibilità ad incontrarli per poter approfondire questo tema”. È quanto fa sapere Marco Maiolini, consigliere comunale uscente e candidato nella lista Ambiente e Territorio per le prossime elezioni comunali di Ravenna. “Investire nel campo della cultura per Ravenna deve essere una delle priorità della prossima amministrazione comunale, proprio per rimarcare ancor di più il ruolo che la nostra città deve avere su questo piano. Ecco perché crediamo che il confronto con le associazioni e le realtà che portano avanti con successo iniziative come il Festival di musica d’organo non debbano mancare. Per questo ribadisco la nostra disponibilità ad incontrarli a breve proprio per cercare di approfondire le criticità evidenziate in queste settimane” conclude Marco Maiolini.

Melandri (PD) sul Pronto Soccorso a Ravenna. Rita Melandri è candidata nella lista del Partito Democratico per le elezioni comunali. Ha 51 anni, è infermiera bedmanager presso l’ospedale di Ravenna dove lavora da oltre 30 anni. Il suo lavoro unisce competenze cliniche e logistiche per la gestione dei posti letto in ospedale, programmando gli spostamenti del paziente, dal ricovero alla dimissione.

“La cosa più significativa è stato sicuramente l’aumento di circa il 20% degli accessi all’anno al Pronto Soccorso sino ad arrivare agli attuali 100.000. Sono anche cambiate le caratteristiche dei pazienti che vi accedono. Abbiamo dovuto compiere interventi urgenti per aumentare la capacità ricettiva e la sicurezza del Pronto Soccorso e riorganizzare gli spazi interni per separare i percorsi di basso, medio o alto rischio Covid. Sono stati fatti significativi lavori di ristrutturazione presso l’ex reparto di rianimazione e quello di osservazione breve intensiva che sono adiacenti al Pronto Soccorso. Questi hanno portato alla creazione di 24 posti letto per i pazienti in attesa di essere inviati nel reparto appropriato o per quelli dimessi che sono in attesa di essere trasferiti presso il proprio domicilio o in altre strutture del territorio. Perciò è fondamentale il continuo rapporto fra l’ospedale e i servizi sociali del territorio per la gestione e la presa in carico di pazienti che necessitano di trasferimento in una struttura residenziale o di assistenza domiciliare integrata.” Melandri continua: “C’è un progetto di ampliamento degli spazi del Pronto Soccorso e del reparto di rianimazione. Si tratta dell’implementazione di circa 800 mq per i tre principali flussi di accesso: i pazienti Covid e in generale con malattie infettive; i pazienti con patologie di alta o media intensità; i pazienti con patologie di bassa intensità o con traumi ortopedici. È previsto l’ingrandimento della zona dedicata alla diagnostica. Credo che, oltre alle modifiche strutturali sarebbe necessaria un’educazione sanitaria alla popolazione. Circa il 60% degli accessi al Pronto Soccorso sono codici bianchi o verdi, ovvero di persone che non si trovano in una situazione critica e non hanno bisogno di cure urgenti. È necessario che la comunità sia adeguatamente informata dei percorsi degli specialisti ambulatoriali e dell’opportunità inoltre di potersi affidare ai medici della continuità assistenziale e ai medici di medicina generale.”

