POLITICA ELEZIONI A RAVENNA –24 / Diario elettorale dell’8 settembre: tre liste e 91 candidati per Donati, l’avversario più temibile per de Pascale

Se il candidato Sindaco del centrosinistra Michele de Pascale è l’uomo da battere, il suo avversario più accreditato è Filippo Donati, noto albergatore cittadino, che guida una coalizione di tre liste, la sua (Viva Ravenna) e quelle di Lega e Fratelli d’Italia. Se si andrà al ballottaggio, allora Donati è quello che ha di gran lunga più possibilità di arrivarci insieme a de Pascale. Se non altro perché le due liste maggiori che lo sostengono nelle regionali del 2020 sfiorarono a Ravenna quasi il 40% dei voti: la Lega si attestò al 29,8%, Fratelli d’Italia al 9%. Da allora sono passati circa 18 mesi e nell’ottovolante della politica italiana la Lega è scesa mentre è andato su il partito della Meloni, ma il bacino è sempre quello. Certo, nelle elezioni amministrative, come tutti sanno, le dinamiche sono diverse sia dalle elezioni regionali sia, a maggior ragione, rispetto alle politiche. Ma, insomma, Donati sulla carta ha buone probabilità di andare al ballottaggio. E allora tutto può succedere.

Naturalmente non sarà facile per lui mettere insieme i cocci (e gli elettori) di un centrodestra frammentato in diversi tronconi. E la teoria che spesso lo stesso Donati ha tirato in ballo (marciare divisi al primo turno per colpire uniti al secondo turno) non è detto che funzioni. Lui ha cercato di polemizzare meno che si poteva con gli altri competitori della sua stessa area, per non avvelenare i pozzi. Ha subito attacchi (il più feroce da parte di Ancarani, con l’accusa di essere un uomo del sistema Pd in cerca di poltrone), qualche volta ha risposto, ma più spesso si può dire che abbia porto l’altra guancia. E ha imposto alla sua coalizione una linea anche più soft del solito nei confronti dello stesso centrosinistra, senza (finora) attacchi a testa bassa e anche senza slogan del tipo “liberiamo Ravenna”, che in una città come la nostra apparirebbero del tutto fuori luogo. D’altra parte, lo aveva detto fin dall’inizio: se il candidato sono io, il linguaggio lo scelgo io. Ed è stato un linguaggio finora misurato. Anche se al centrosinistra Donati non le ha mandate a dire, sia sullo stato di abbandono in cui secondo lui versa il forese, sia per lo stato di degrado in cui sarebbe il centro storico.

Se la pacatezza di Donati pagherà lo sapremo solo il 3 e 4 ottobre. O forse solo 15 giorni dopo. Resta comunque un’osservazione generale: l’opposizione appariva più grintosa, agguerrita e convinta delle proprie possibilità cinque anni fa. Stavolta, sarà perché è divisa, sarà perché troppi parlano di ballottaggio e qualcuno a sproposito, sarà che le certezze sono poche per tutti, ma l’opposizione sembra più titubante e fino ad oggi i due partiti sulla carta più agguerriti, Lega e Fratelli d’Italia, si sono mossi piuttosto sottotraccia. Probabilmente quanto arriveranno i big cambierà tutto. Ma l’unico certo per ora è Ignazio Larussa, annunciato da Fratelli d’Italia per il 18 settembre.

Tre liste e 91 candidati in campo per Donati

I 32 CANDIDATI DELLA LEGA: 12 donne e 20 uomini

Nicola Pompignoli, capolista (nella foto)

Livia Ballardini

Claudia Barbieri

Alessandro Basileo

Manuela Berardi

Sabrina Bonomo

Fabio Buongiovanni

Luca Cacciatore

Mattia Canè

Fiorino Cimatti

Stefano Cortesi Siboni

Giovanna Dazzi

Claudio Di Cioccio

Gianluca Emiliani

Giacomo Ercolani

Anna Adele Greco

Luciano Guglione

Katiuscia Maranini

Luciano Marcon

Elena Marin

Monia Montalti

Luisa Antonietta Morrone

Francesca Paganelli

Cristiano Palmieri

Alessandro Pini

Gianfilippo Nicola Rolando

Luca Rosetti

Enrico Sangiorgi

Luca Savoia

Maria Clara Sbrendola

Massimo Stefanella

Emanuele Valentini

I 27 CANDIDATI DI VIVA RAVENNA: 13 donne e 14 uomini

Nicola Grandi, capolista (nella foto)

Monica Filomena Porzio

Paola Amadesi

Michele Bellagamba

Luigi Biasi

Camillo Bomarsi detto Mimo

Giulia Borghesi

Giovanni Chirico

Carla Ciotti

Giovanni Corbari

Giacomo Donati

Giorgia Greco Zeru

Ermes Masotti

Vivian Mazzoni

Rossella Medoni

Gian Battista Neri

Stefania Pirazzini

Andrea Roffi

Andrea Rosetti

Lucio Salzano

Rosa Maria Sciarra

Oliviero Manuele Valerio Signorelli

Raffaella Terroni

Paola Tizzone

Admira Trcic

Martin Utili detto Marvin

Daniela Zanotti

I 32 CANDIDATI DI FRATELLI D’ITALIA: 15 donne e 17 uomini

Alberto Ferrero, capolista (nella foto)

(nella foto) Renato Esposito

Gabriella Agoston

Claudio Angeli

Francesco Armiento

Andrea Balestra

Marianna Baroncini

Walther Binni

Andrea Celeste Bongiovanni

Matteo Caponegro

Marianna Cavalieri d’Oro

Silvana Ceroni

Elisa Ciastelli

Rodika Corti

Donato Rosario Di Iorio

Angelo Nicola Di Pasquale

Marcello Faustino

Massimo Focaccia

Carlotta Fussi

Giuliano Garavini

Giada Guerra

Giuliano Lelli Mami

Maria Angela Mazzotti

Claudio Melandri

Andrea Monti

Simonetta Morgagni

Angela Nonni

Riccardo Pellerino

Samuela Poggi

Luisa Scaffa

Stefano Tramonti

Barbara Vincenti

Zan a Ravenna per manifestazione PD “I love, I don’t hate”

Il Partito Democratico di Ravenna ospiterà l’on. Alessandro Zan per sostenere il Ddl a sua firma contro l’omotransfobia e la misoginia. L’incontro, dal titolo “I love, I don’t hate” si svolgerà sulla testata della Darsena di Ravenna, venerdì 10 settembre alle ore 21 e vedrà la presenza del candidato sindaco Michele de Pascale e dell’eurodeputata Alessandra Moretti.

Il Pri su scuola, università ed economia

Oggi mercoledì 8 settembre, alle ore 20.30, presso il Circolo Endas di Fornace Zarattini, Eugenio Fusignani, vicesindaco e capolista Pri ed Edera Fusconi, candidata Pri, terranno un incontro con gli elettori su “Scuola: presente e futuro”.

Quinto Giovedì dell’Edera a San Michele, dedicato questa volta (giovedì 9 settembre, alle ore 18) alle eccellenze ravennati che possono affermarsi in Europa: “le imprese tecnologicamente più avanzate che si aggiudicano gare e lavoro, il Polo Universitario ravennate ai primi posti nella qualità degli insegnamenti e nell’attrazione di studenti da tutta Europa.” “La presenza di Francesco Matteucci esperto di relazioni con la Comunità Europea ci offrirà utili indicazioni sui progetti di sviluppo e di finanziamento ai quali Ravenna può concorrere con le realtà più innovative” sottolinea Giannantonio Mingozzi che introdurrà i lavori; la Presidente della Fondazione Flaminia e coordinatrice di Medicina a Ravenna aggiornerà sugli sviluppi del nuovo Corso di Laurea e sugli investimenti di Flaminia nei servizi agli studenti; Desireè Fondaroli parlerà dei nuovi insegnamenti giuridici e portuali e Caterina Righini delle esperienze internazionali dell’omonimo gruppo nel quale è impegnata. “Ma non dimentichiamo alcun dipartimento ravennate – conclude Mingozzi – da Scienze Ambientali con il nuovo Centro ricerche di Marina, a Conservazione dei Beni Culturali che ha compiuto passi da gigante nei nuovi insegnamenti, Archeologia in tutto il mondo e Ingegneria che va affermandosi; 4.000 studenti in città sono un patrimonio che va sostenuto dalla Ravenna universitaria che da trent’anni rappresenta per il PRI impegni mantenuti che nessuno può contestare, per questo ringrazieremo Ateneo, Istituzioni, Associazioni d’impresa e Fondazione Cassa che ci accompagnano in un percorso così straordinario”. Conclude l’incontro Eugenio Fusignani, vicesindaco e capolista Pri Ravenna.

Prosegue la campagna elettorale di Chiara Francesconi, candidata alle prossime amministrative del Comune di Ravenna per il Pri, che ha incontrato Andrea Farina, presidente e amministratore delegato di ItWay Spa, una grande realtà nata a Ravenna nel 1996 e quotata alla Borsa Italiana nel segmento Star. L’incontro ha “messo in evidenza la necessità di non poter procrastinare ulteriormente un impegno politico nella direzione di una maggior sicurezza informativa per tutte le aziende e per i cittadini, a difesa anche della loro privacy” ha detto Francesconi.

Patto di stabilità e addizionale IRPEF: facciamo chiarezza, dice Melandri (Pri). “Destano più di una perplessità le proposte del Partito Comunista, che afferma di voler creare una commissione apposita per studiare la situazione finanziaria del Comune, con l’obbiettivo di trovare il modo per non rispettare il Patto di stabilità, e di voler rimodulare l’addizionale IRPEF, prevedendo aliquote fino al 15% al fine di redistribuire la ricchezza. In primo luogo mi sembra doveroso ricordare che bilanci, rendiconti e relazioni di gestione sono disponibili sul sito web del Comune e quindi liberamente consultabili, pertanto una commissione di controllo costituita a tale scopo sarebbe uno spreco di soldi pubblici, dal momento che graverebbe sulle tasche dei cittadini. A meno che ovviamente venga costituita a spese del Partito Comunista stesso”, così Enrico Melandri, candidato Pri alle comunali del 3 e 4 ottobre.

“Per quanto riguarda la rimodulazione dell’addizionale comunale IRPEF, le aliquote sono sì stabilite dal Comune, ma l’aliquota massima è fissata con legge statale ed è pari allo 0.8% (tra l’altro già applicata dal Comune di Ravenna ai redditi sopra i 75.000 euro e ben al di sotto dal 15% sbandierata dal Partito Comunista), pertanto non derogabile a livello locale mediante un regolamento, che trova un limite proprio nelle leggi dello Stato. Un’eventuale decisione in tal senso comporterebbe quindi ricorsi tributari ed amministrativi, le cui spese ricadrebbero sempre sui cittadini ravennati. Va bene che siamo in campagna elettorale e tutto fa brodo, però compito della politica dovrebbe anche essere quello di informare i cittadini e non solo riempirli di slogan” conclude Melandri.

Riconquistare l’Italia di Matteo Rossini: siamo contro l’Europa e neo-socialisti

Matteo Rossini spiega con una nota qual è il programma di Riconquistare l’Italia, di cui è candidato Sindaco per Ravenna, che potremmo definire con una sintesi come un movimento sovranista, populista e statalista. “Siamo un partito anti-europeista, neosocialista, popolare e democratico. – si legge nella nota di Rossini – Nasciamo nel 2016 e puntiamo alle politiche del 2023, ma prima abbiamo l’ambizione di offrire una vera alternativa per Ravenna. Non abbiamo ricchi finanziatori né personaggi famosi a decidere per noi. Veniamo dal popolo e puntiamo a selezionare e formare una nuova grande classe dirigente, a partire dal Ravenna.”

“In cosa crediamo? Nella Costituzione del 1948, nella democrazia parlamentare, nei partiti popolari. Nel primato dello Stato sui Mercati e su chi li usa per sottrarci sovranità. Nella sovranità monetaria e nella “repressione finanziaria”, per garantire i servizi pubblici e gli investimenti senza ingrassare gli speculatori. Nei diritti sociali senza i quali la democrazia è una finzione. Nel Lavoro, sia subordinato che autonomo, in una paga dignitosa per tutti, nella piccola e media impresa affamata di domanda interna. Nella centralità dell’istruzione pubblica, nella ricerca di Stato, nella grande impresa pubblica sul modello IRI. Nell’importanza dei Comuni e degli Enti locali, che vanno liberati dai soffocanti vincoli europei. Nell’Unità d’Italia, da assicurare contrastando le diseguaglianze territoriali e l’emigrazione che ne deriva.”

“Cosa vogliamo? Tornare ad applicare la Costituzione repubblicana, incompatibile con i Trattati Europei. Quindi il recesso dall’Unione Europea, che è neoliberale, non democratica, anti-popolare e irriformabile. La piena occupazione, che l’UE di fatto ci vieta attraverso la lotta ossessiva all’inflazione e la competizione internazionale senza regole. Una nuova politica industriale, resa oggi impossibile dal divieto di aiuti di Stato alle nostre imprese, che contrasti le delocalizzazioni e favorisca la creazione di lavoro stabile in Italia. Servizi pubblici universali e gratuiti e un ampio Stato sociale, compromessi dalle politiche di austerità e dai vincoli europei. Il ritorno a una democrazia sostanziale, centrata sul Parlamento rappresentativo, oggi svuotato dall’accentramento di potere verso l’alto (Governo, Bce, Consiglio Europeo).”

Per dirlo con le parole del generale De Gaulle, si tratta di “un vasto programma” per l’Italia. La nota non fa cenno invece a programmi del movimento per Ravenna.

I 21 CANDIDATI DI RICONQUISTARE L’ITALIA: 8 donne e 13 uomini

Pietro Colombo, capolista

Virgilio Venditti

Francesco Massarenti

Sara Trentanni

Massimiliano Marcianesi

Giancarlo Schiano

Monica Papa

Francesco Piretto

Stefania Brunetti Bismark

Alessandro Sisalli

Carla Vaiasicca

Fabio Gianstefani

Patrizia Moretti

Tiberio Montanari

Rossana Ciccone

Michele Boschi

Fiorella Fogli

Giuseppe Falzi

Laura Braida

Antonio Toscanesi

Fausto Ciaschini

Elly Schlein alla Rocca Brancaleone per Ravenna Coraggiosa

Questa sera, mercoledì 8 settembre, alle 20.45, la cornice della Rocca Brancaleone ospita l’evento “Idee Coraggiose per una visione di città”, con l’incontro con Elly Schlein: vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e ispiratrice di Emilia-Romagna Coraggiosa, la formazione nata a livello regionale per sostenere la candidatura di Bonaccini nelle elezioni di fine 2019, e che dopo il successo ottenuto in quella consultazione è stata di esempio per la nascita di analoghe liste anche a livello locale. “Ravenna Coraggiosa: di sinistra, ecologista e femminista” mette nel suo simbolo tre parole importanti.

Gli altri candidati