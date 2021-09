ELEZIONI A RAVENNA –23 / Diario elettorale del 9 settembre: le 6 armate e i 170 candidati dell’eterno Ancisi, che potrà essere decisivo al ballottaggio

Dopo Michele de Pascale, Sindaco in carica e candidato del centrosinistra, in fatto di armate elettorali, cioè di liste, il secondo in classifica è Alvaro Ancisi. Lui ne ha messe in campo ben sei. Lavorando senza fare grandi proclami, spesso sotto traccia, portando avanti i suoi dossier sulle piccole malefatte dell’Amministrazione comunale e su alcune grosse questioni, incalzando gli amministratori, ottenendo spesso anche dei risultati. Tessendo infiniti rapporti nei quartieri e nei paesi. Quella di Ancisi è una vita spesa a tessere la sua tela nelle file dell’opposizione. L’obiettivo è di scalzare il potere rosso, a cui si oppone da oltre 50 anni. Anche se non tutti sono convinti di questo e qualcuno lo accusa di fare il gioco del centrosinistra.

Ad ogni modo, Ancisi non si cura di queste accuse e va avanti per la sua strada. Gioca sempre nel centro-destra, che lui preferisce col trattino, perché si definisce di centro e non organicamente di centrodestra, alla stregua di Lega o Fratelli d’Italia. A lungo enfant prodige della Balena Bianca, dopo la crisi della DC Ancisi è diventato civico a tutto tondo, raramente schierandosi per le competizioni politiche nazionali. Nel 2016 quasi gli riuscì il gran colpo, quando, insieme a Gianluca Pini della Lega, dal cappello a cilindro fece uscire la candidatura di Massimiliano Alberghini da contrapporre al giovane Michele de Pascale. Finì al ballottaggio e la vittoria del centrodestra sfumò all’ultimo miglio. Con molto rammarico e qualche recriminazione dei protagonisti.

Lo stesso Ancisi si lamentò poi di avere lavorato a lungo per la vittoria tessendo la tela della moderazione, tela che veniva sistematicamente disfatta da chi gridava troppo forte e spaventava gli elettori. E si dolse anche di avere dovuto sacrificare alla coalizione una parte dei suoi voti. Perciò stavolta, non appena il centrodestra ha cominciato a litigare, ha preso la palla al balzo e ha deciso di presentarsi per conto suo, con tutte le sue belle armate, messe in piedi per temi. L’armata del mare (Lista del Mare) e quella della cultura (Rinascimento per Ravenna), quella degli animalisti (Animali Amici) e quella degli integralisti cattolici (Il Popolo della Famiglia) per finire con l’armata dei pensionati (Ravenna per i Pensionati) e con la sua creatura prediletta Lista per Ravenna, di cui è padre padrone da tanti anni.

Il sogno di Alvaro Ancisi è rinverdire i fasti del 2011 quando superò il 10,4% dei voti con 4 liste collegate. Mentre invece nel 2016 dovette accontentarsi – avendo con sé solo Lista per Ravenna – del 6,3%. Da politico navigato e realista sa che – se ci sarà il ballottaggio – non toccherà a lui la chance del duello. Allo scontro frontale può aspirare solo Donati. Ma lui, Ancisi, può avere un peso decisivo. E la volpe venderà cara la pelle. Ancisi ha sempre detto che favorirà l’alternativa al centrosinistra con i suoi voti. Ma dipenderà da quanto estrema sarà l’alternativa, perché l’eterno Ancisi è, dopotutto, un eterno moderato. Sebbene alcuni suoi compagni di viaggio – leggi Popolo della Famiglia – non lo siano affatto sul tema dei diritti.

Si parlava prima dei risultati spesso ottenuti da Ancisi. Ebbene è lui stesso a comunicare che “la Giunta de Pascale ha approvato nei giorni scorsi un progetto di fattibilità da 200 mila euro volto a completare il parco verde di via Vicoli, aumentandone gli attuali 19 mila metri quadrati, sgambamento cani compreso, con altri 12 mila metri. Vi saranno piantumati 90 alberi. come filtro per il traffico stradale, e verrà realizzata una pista ciclopedonale di raccordo con quella esistente, collegandola con la fermata bus e il passaggio pedonale di via Leopardi. Può sembrare strano, specie in epoca preelettorale, che la Giunta non ne abbia informato la cittadinanza, ma sta di fatto che quell’area, di proprietà del Comune, è rimasta affittata come terreno agricolo solo fino al 2018, appunto perché destinata a completare il parco di via Vicoli. Ci si arriverà con quattro anni di salto agli ostacoli.” Ovvero, dice Ancisi, dopo gli errori della Giunta che voleva costruire qui una scuola, ipotesi bocciata non solo dai cittadini (che fecero una petizione contro) ma da Arpae. “I soldi sono stati impegnati per costruire il Polo dell’infanzia a Lido Adriano, che ne aveva enorme bisogno, al contrario di Ravenna, dove non mancano nidi e scuole per l’infanzia, eventualmente da ristrutturare. Tutto è bene quello che finisce bene, anche perché ora si può portare a termine il parco incompleto di via Vicoli. Restano tuttavia gli errori compiuti, coi relativi ritardi, e il merito da riconoscere ai 5.167 cittadini che, firmando le due petizioni di Lista per Ravenna, hanno vinto altrettante aspre battaglie a difesa dell’ambiente e della salute pubblica” conclude Ancisi.

Ma vediamo ora le sei liste e tutti i 170 candidati di lista che appoggiano Ancisi: 73 donne e 97 uomini.

I 31 CANDIDATI DI LISTA PER RAVENNA: 12 donne e 19 uomini

​Gianfranco Spadoni, capolista (nella foto)

(nella foto) Gabriele Agostini

Antonio Amoroso

Patrizia Benvenuti

Nicola Carnicella

Massimo Crivellari

Francesco Ferraro

Ornella Fiorentini

Elisa Floris

Giuliano Fogli

Andrea Fabbri

Alessandro Garofalo

Carlo Govoni

Aride Laghi

Giovanni Leoni

Maurizio Marendon

Matteo Maretti

Dino Odorico

Andrea Papetti

Simonetta Piccini

Raffaella Randi

Anna Ranieri

Roberta Resch

Luca Ricci

Juri Righi

Morena Rossi

Emanuela Sanzani

Maria Gabriella Sorci

Silvia Tamburini

Gaetano Vinci

Graziella Zecchini

I 29 CANDIDATI DI LISTA DEL MARE: 11 donne e 18 uomini

Massimo Fico, capolista (nella foto)

Edo Ancisi

Luciana Antonioli

Azeglio Berretti

Riccardo Bonsi

Claudio Bozzini

Pier Luigi Bucchi

Olesea Butucea

Pietro Calvelli

Mariangela Cerrato

Giuseppe Costrino

Tiziana Gatta

Maria Ghirelli

Giancarlo Lanconelli

Tiziana Marotta

Pasquale Minichini

Franco Miserocchi

Manuela Miserocchi

Christian Orselli

Maria Cristina Orsetti

Simone Perlini

Paola Ravaioli

Andrea Ravegnani

Rossano Rossi

Roberto Santamarianova

Ester Spadoni

Alex Tagliavini

Massimiliano Villa

Benedetta Zaniboni

I 31 CANDIDATI DI RINASCIMENTO PER RAVENNA: 16 donne e 15 uomini

Rosanna Biondi , capolista (nella foto)

Daniele Bassi

Paolo Bassi

Cristiano Bacchi

Giulio Bazzocchi

Piero Blosi

Francesca Caprarulo

Sonia Caria

Vera Caroli

Nerio Casali

Maria Grazia Ciucci

Maria Grazia Cortesi

Francesca Fabbri

Gilda Falletti

Valentina Garavini

Anna Maria Grandi

Liliana Hasingler

Francesca Maggiore

Gerardo Magi

Luigi Maldini

Roberto Masotti

Cinzia Montanari

Francisco Javier Ortega Maldonado

Franco Perfetti

Ermanno Piccinini

Liborio Puglisi

Alessandra Salzano

Gabriella Sarti

Sergio Tomasello

Guglielmo Zainaghi

Zhanna (Natalia) Lebedeva

I 30 CANDIDATI DI RAVENNA PER I PENSIONATI: 11 donne e 19 uomini

Paolo Poggi , capolista (nella foto)

Maria Gabriella Ancisi

Antonio Andrini

Paolo Rodolfo Balzani

Luigi Berti

Eleonora Bilotti

Claudio Bizzarri

Maria Rosa Camporesi

Giovanni Carnicella

Ornella Emiliani

Umberto Fabbri

Luigi Ghirelli

Goffredo Marconi

Marisa Gualtierotti

Carmine Luciani

Giuseppe Magi

Rosalia Mazzesi

Giovanni Montanari

Rosina Nicolucci

Gianfranco Orioli

Costante Pasi

Arturo Plata

Guglielmina Quadraro

Anna Maria Ricotta

Giampaolo Rossi

Rocco Gaetano Savarino

Enzo Spadoni

Roberto Zanini

Marina Mambelli

Mirella Mazzavillani

I 28 CANDIDATI DI ANIMALI AMICI: 16 donne e 12 uomini

Costantina Zecchin, capolista (nella foto)

(nella foto) Sebastiano Bacchi

Antonella Benedetti

Elena Bertozzi

Francesco Cuccagna

Francesco Di Como

Luca Fabbri

Luigia Gagliardi

Massimiliano Gambino

Alessandra Garavini

Alessandro Ghetti

Linda Govoni

Domenico Leo

Nicola Lizzadro

Matteo Marendon

Sigismonda Mazzesi

Giada Mezzanotte

Antonella Pirani

Marco Edinger Plata

Paola Pozzati

Renata Ricci

Deborah Russo

Elsa Sampieri

Eleonora Savorelli

Barbara Signorielli

Chiara Silvani

Enrico Tartagni

Mauro Zanini

I 21 CANDIDATI DEL POPOLO DELLA FAMIGLIA: 7 donne e 14 uomini

Eugenio Dima, capolista (nella foto)

(nella foto) Vittorio Melandri

Marcello Baldini

Emanuela Solitro

Paolo Dima

Sara Santi

Fabio Baroncini

Gian Paolo Babini

Gabriele Ottaviani

Gabriele Benericetti

Massimiliano Esposito

Maria Palma

Maria Rosa Marino

Carla Lodi

Francesco Farolfi

Giuseppe Calò

Luigi Traetta

Paola Beltrami

Alessandra Melandri

Stefano Di Renzo

Vito Pietro Lo Porcaro

Bongarzone (Comunisti Uniti) sulla presenza di 3 liste comuniste a Ravenna: ecco perché

“Dopo aver passato mesi di inutili discussioni con chi, all’interno di Ravenna in Comune, sosteneva che essendo cambiato il quadro politico nazionale (leggi: governo Conte Bis e “governissimo” – tutti dentro – Draghi) si poteva “interloquire” – dicevano – con il PD e i suoi alleati, Rifondazione Comunista, richiamandosi allo spirito dell’Appello del 2016 che dichiarava l’esperienza di RiC come alternativa alle scelte e alla politiche della maggioranza a Palazzo Merlato, decideva di prendere atto che un’esperienza era esaurita e usciva da RiC… Rifondazione sceglieva di andare avanti. – si legge nella nota di Alessandro Bongarzone, candidato Sindaco dei Comunisti Uniti – Riconquistare sovranità e agibilità politica è sembrato in quel momento, dunque, l’unica possibilità che le rimaneva per continuare a battersi contro il modo classista e ideologico del Partito Democratico e dei suoi alleati di amministrare Ravenna. All’appello – lanciato lo scorso febbraio – hanno risposto positivamente, oltre alle molte personalità della cittadinanza attiva, i compagni del Partito Comunista Italiano che, insieme al PRC, semplificando di fatto il quadro politico a sinistra, hanno dato vita all’esperienza dei Comunisti Uniti che comunque rimaneva aperta a tutta la sinistra cittadina. Per questo motivo rimane il rammarico di non essere riusciti a fare di più nel senso dell’Unità delle forze della Sinistra di cambiamento, aggiungendo ai Comunisti Uniti anche l’esperienza adunata attorno alla candidatura del compagno Santini – con cui fino al giorno prima della sua ufficializzazione si era ragionato e discusso – ma che, dopo essersi battuti fino alla fine nel tentativo di orientare a sinistra quel che restava di RiC, hanno deciso di non poter proseguire nel confronto con noi. La Sinistra, dunque, con tutti i suoi limiti, a Ravenna c’è con una proposta varia e qualificata che punta a riportare al voto quel 30 per cento di elettori che disorientati, rifiuta da anni di votare favorendo in tal modo le forze della dittatura interclassista del senso comune e dell’ineluttabilità del pensiero unico. Ci sarà tempo, a scrutinio terminato, di rilanciare una proposta che ci riunisca tutti in un unico progetto politico di trasformazione della società.”

Gli ambientalisti “sfidano” i candidati Sindaco su ambiente e clima

Venerdì 24 settembre alle ore 17:30 alla Rocca Brancaleone in occasione del prossimo Sciopero Globale per il Clima si terrà un evento organizzato da Fridays for Future Ravenna, Legambiente Ravenna e Coordinamento Per il Clima fuori dal Fossile Ravenna in collaborazione con RoccaLab. Gli ambientalisti incontrano i candidati Sindaco. Hanno dato disponibilità a partecipare al confronto: Michele de Pascale, Filippo Donati, Gianfranco Santini, Lorenzo Ferri, Alessandro Borganzone, Emanuele Panizza, Veronica Verlicchi, Alvaro Ancisi e Mauro Bertolino.

“L’Emergenza Climatica non si ferma ed il recente sesto rapporto dell’IPCC ancora una volta lancia un grido d’allarme ricordandoci che non c’è più tempo e che “occorre un cambiamento radicale e realmente trasformativo della nostra società. Gli anni per stimolare concretamente politiche efficaci a fermare gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre meno. Infatti la temperatura media globale del pianeta nel decennio 2011-2020 è stata di 1,09°C più alta rispetto al periodo 1850-1999 con livello di CO2 in atmosfera superiori alle 410 ppm (mai così alta negli ultimi 800 mila anni) ed un tasso di crescita del livello medio marino 3,6 mm/anno tra il 2006 e 2018. Ravenna a livello regionale ma anche nazionale rappresenta un centro di prova in cui transizione energetica, consumo di suolo ed attività industriali guidano il dibattito di questa importante sfida. Saranno infatti questi i temi su cui si chiederà ai candidati ed alle candidate sindaco alle amministrative 2021 di discutere venerdì 24 settembre alle ore 17:30 presso il parco della Rocca Brancaleone rispondendo a 3 domande.” Così nella nota delle associazioni ambientaliste.

Ferrero (Fd’I): il comune di Ravenna investe poco per gli asili nido

“In questi giorni leggiamo sui giornali che l’assessore Bakkali rileva che per 159 bambini da 0 a 3 anni non ci sarà posto nei nidi comunali a Ravenna per l’anno 2021/2022. Evidenziando l’ovvio afferma “dobbiamo programmare nuovi asili, soprattutto in città”. Ma dove e quando? Se consideriamo che i nidi comunali a gestione diretta sono solo 9 su 28 (compresi nidi privati convenzionati e a gestione esterna) con solo 923 posti disponibili a fronte di circa 2.900 piccolissimi utenti, ci chiediamo ma quanto investe o investirà il Comune di Ravenna per i nidi? In verità, oltre alla magra figura della bocciatura del progetto di costruzione del nido in via Vicoli, che ARPAE ha bloccato sul nascere prima di mettere la prima pietra, l’ente comunale prevede di intervenire solo per l’ampliamento del nido di Mezzano e la costruzione di quello di Lido Adriano, quest’ultimo con un costo di euro 3 milioni nel 2022 secondo il piano di investimenti (pare con l’accensione di un mutuo). La verità amara è che l’attuale Giunta ha programmato investimenti “strategici” per tutte le scuole (dal nido alle scuole superiori), per solo € 4.830.000 nel 2021, 17.750.000 per il 2022 e 1.200.000 per il 2023, ovvero circa il 14% delle spese totali! Una miseria per un Comune virtuoso che vanta un fondo cassa di € 42.000.000!” Così Alberto Ferrero Portavoce di Fratelli d’Italia e capolista per le elezioni comunali.

Gli altri candidati e le altre liste

Il M5S presenta la sua lista. Sabato 11 settembre alle ore 11 presso FelliniScalinoCinque in Piazza Kennedy a Ravenna ci sarà la presentazione della lista del MoVimento 5 Stelle per le amministrative comunali del 3/4 ottobre.

Potere al Popolo presenta la sua lista. L’assemblea territoriale di Potere al Popolo di Ravenna e il candidato sindaco Gianfranco Santini sabato 11 settembre alle ore 10.30 al mercato di Ravenna in via Berlinguer presentano i candidati alla carica di consigliere comunale del comune di Ravenna della lista Potere al Popolo.

Francesconi (Pri): bene la Delibera approvata dalla Giunta comunale di Ravenna a sostegno di associazioni e circoli. “Una misura giusta e che evidenza, ancora una volta, come questa Amministrazione guardi al futuro di una comunità così duramente colpita dall’emergenza sanitaria”. Questo il primo commento di Chiara Francesconi, capogruppo del Partito Repubblicano in Consiglio comunale a Ravenna e candidata alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 dopo che la Giunta comunale di Ravenna ha approvato una delibera quale misura straordinaria in favore di Associazioni e Circoli Privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, penalizzate negli scorsi mesi dall’emergenza pandemica e dalle restrizioni che ne sono conseguite. Nello specifico, la Giunta ha deliberato una spesa complessiva di 53mila Euro per l’erogazione di contributi economici a fondo perduto, una tantum, a quelle realtà del territorio comunale che non hanno ricevuto sino ad oggi altri sostegni da parte comunale per mitigare gli effetti dell’emergenza da Covid-19.

“Tutto questo rientra nell’obiettivo strategico di innovazione e competitività del sistema economico produttivo – sottolinea ancora Chiara Francesconi – e, in accordo con il tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna, definisce azioni a sostegno dei settori produttivi e promuove l’impegno congiunto per progettare un futuro che dobbiamo costruire tutti insieme, dagli amministratori ai cittadini”.

Sinistra Italiana per la legge di iniziativa popolare Next Generation Tax. Continua a settembre la raccolta firme di Sinistra Italiana per la legge di iniziativa popolare Next Generation Tax. Si tratta di “una tassa sulle grandi ricchezze, che porterebbe all’abolizione dell’IMU e delle imposte di bollo, generando 10 miliardi di gettito aggiuntivo da destinare a scuola pubblica, sanità e welfare. I cittadini e le cittadine che vogliano informarsi, condividere e firmare la nostra proposta ci troveranno i mercoledì e sabato mattina al mercato cittadino lato via Berlinguer e il sabato pomeriggio dalle 16.00 in piazza Einaudi.” Sabato 11 settembre sarà il turno dell’ex deputato Giovanni Paglia, responsabile economico di Sinistra Italiana. Inoltre saranno presenti e disponibili a incontrare i cittadini i candidati di Sinistra Italiana nella lista Ravenna Coraggiosa alle elezioni comunali: Erika Minnetti e Nicola Staloni.

Faustino (Candidato Fd’I) vuole un Assessorato per i problemi della disabilità. “Il vero nodo sulla disabilità soprattutto infantile a Ravenna, risiede invece nella ancora insufficienza di mezzi e risorse messi a disposizione di chi opera in questo settore, sia nel pubblico, ma anche nel privato, pensiamo infatti all’associazionismo che lavora duramente in questo ambito, in special modo per quello infantile. Ravenna ha un gran patrimonio in questo “mondo”, in termini di conoscenze e umanità, ma è necessario un cambio di passo e questo dovrà tradursi per la nuova Giunta comunale, nel destinare alla disabilità un importante budget, credo addirittura sia necessario un nuovo assessorato che vada incontro a tutte le necessità di chi a Ravenna per motivi diversi è più bisognoso, quindi penso non solo al problema della disabilità, ma anche a chi perde il lavoro e magari sta affrontando una separazione, a quelle donne che aspettano un bambino, ma che per motivi economici si trovano costrette ad abortire, insomma a tante situazioni che mettono “fuori gioco” tante persone.” Così Marcello Faustino candidato di Fratelli d’Italia.

