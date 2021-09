ELEZIONI A RAVENNA –21 / Diario elettorale dell’11 settembre: uno spettro si aggira intorno a Palazzo Merlato, lo spettro di 3 liste comuniste

Una volta, i comunisti Palazzo Merlato l’hanno conquistato. E poi per oltre 50 anni non se ne sono più andati. Così dicono i detrattori del sistema “rosso”. Quei tempi sono passati. Allora venne Berlinguer a riempire Piazza Kennedy con 40 mila persone. Adesso arriva Letta a San Pietro in Vincoli e raccoglie 500-600 persone. Quella Ravenna non c’è più e quella politica neppure, come tutti sanno. Non c’è più nemmeno quel PCI. Il rosso s’è stinto nel rosa, forse nel rosa pallido. E l’ultimo comunista – forse – a Palazzo Merlato è stato Massimo Manzoli di Ravenna in Comune, che però non si ripresenta a queste elezioni.

Ci sono sulla scheda elettorale comunque ben tre liste dell’estrema sinistra, che si richiamano tutte e tre al comunismo. Non ce ne vogliano gli eredi di questa tradizione politica tanto amata quanto odiata, ma la loro possibilità di eleggere un rappresentante a Palazzo Merlato nel voto del 3 e 4 ottobre sono realisticamente ridotte a zero. Potrebbero raccogliere insieme al massimo un 3-4% di voti, ma avendo diviso le forze in tre liste non eleggeranno con ogni probabilità nessun rappresentante. Anche per questo i Comunisti Uniti hanno lanciato la proposta di rivedersi dopo il voto per unificare le forze. Proposta indirizzata in particolare a Potere al Popolo, mentre il PC sembra destinato a restare fuori dai giochi. Intorno a Palazzo Merlato resta quindi solo lo spettro del comunismo, inteso come fantasma, non come qualcosa che fa paura ai borghesi e ai capitalisti.

In ogni caso le tre liste in questione in questa campagna elettorale si stanno distinguendo per un sistematico attacco alle politiche definite neo-liberiste, anti-sociali e anti-popolari del governo locale e del centrosinistra guidato da Michele de Pascale. Qualche verve polemica è riservata anche alla destra, ma in definitiva per i rappresentanti delle tre liste comuniste il Pd e i suoi alleati appaiono come il vero nemico, l’altra faccia della destra, quella considerata più “ipocrita” e da attaccare per prima.

Gianfranco Santini è il candidato Sindaco di Potere al Popolo. Questa formazione si è già presentata senza grande successo alle ultime tornate elettorali. Alle regionali del 2020, con Marta Collot, Potere al Popolo a Ravenna ottenne 318 voti e lo 0,38% dei voti. Alle politiche del 2018 ottenne l’1%. Potere al Popolo aspira a raccogliere anche una parte di voti di Ravenna in Comune (che nel 2016 ottenne un bel 6,3%), dopo che l’associazione ha preso atto che non c’erano quest’anno le condizioni per presentarsi al voto. Ma buona parte dei voti di Ravenna in Comune ha già preso varie altre direzioni, non ultima quella verso de Pascale.

Sicuramente diversi voti di Ravenna in Comune andranno alla lista dei Comunisti Uniti (Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano) che candidano Sindaco Alessandro Bongarzone. Difficile dire quanto valgano oggi sul piano elettorale queste due forze di sinistra radicale insieme, perché non ci sono state prove recenti né alle politiche né alle regionali e nemmeno alle comunali qui a Ravenna.

A completare il quadro delle liste comuniste c’è la lista del Partito Comunista (PC senza la I, il partito di Marco Rizzo) da non confondersi con il PCI che sta insieme a Rifondazione. Nella gerarchia dei duri e puri e della propaganda più forte ed estrema, il PC, che candida il 19enne Lorenzo Ferri alla carica di Sindaco, è quello sul gradino più alto. Alle ultime politiche il Partito Comunista con Canzio Giuseppe Visentin ottenne lo 0,92% a Ravenna.

GIANFRANCO SANTINI candidato Sindaco per Potere al Popolo. La lista a lui collegata è composta da 32 candidati di cui 13 donne e 19 uomini:

Gabriele Abrotini, capolista

Lorenzo Bartolotti

Ivan Cappelli

Caterina Castelfidardo

Ilaria Cenni

Lucia De Ascentiis

Rosa Dell’Acqua

Carmela Dibari

Franco Donati

Luca Dubbini

Fabio Farolfi

Leonardo Farolfi

Giampaolo Gallegati

Roberto Gentilini

Alessandro Fiume

Daniele Maioli

Angela Manna

Gian Domenico Marchi

Antonio Martino

Mario Martino

Loretta Masotti

Laura Mazzoni

Maria Teresa Nanni

Marcelo Nannini

Luigi Samorì

Mauro Savorani

Simonetta Scotti

Fabrizio Sintoni

Daniela Valenti

Paolo Zama

Loriana Zambelli

Giovanna Bigoni

ALESSANDRO BONGARZONE candidato Sindaco per i Comunisti Uniti. La lista a lui collegata è composta da 32 candidati di cui 13 donne e 19 uomini:

Paolo Viglianti, capolista

Daniele Ballardini

Giannetta Bassi

Claudio Carta

Ugo Casadio

Giordano Cignani

Rodolfo Dal Pane

Rodolfo Facchini

Samanta Fanti

Michael Farina

Franco Farolfi

Riccardo Galeati

Luigi Iorio

Silvia Lanza

Franca Masironi

Franca Mori

Antonella Piraccini

Natascia Policarpo

Luciano Pomona

Domenico Ponzo

Catia Pucci

Marinella Ravagli

Valeria Ricci

Liliana Salvo

Renato Sama

Enrico Sbaraglia

Fabrizio Sbaraglia

Dario Tassinari

Mirna Testi

Secondo Valgimigli

Sofia Vicchi

Federico Enrico Zannoni

LORENZO FERRI candidato Sindaco per il Partito Comunista PC. La lista a lui collegata è composta da 21 candidati, 19 i nomi forniti, di cui 6 donne:

Canzio Giuseppe Visentin, capolista

Tommaso Casadio

Fausto Mazzini

Mirco Bertozzi

Cesare Sama

Yuri Nati

Massimo Marendon

Domenico Riccipetitoni

Salvatore Paci

Maurizio Discenza

Emanuele Ferraro

Laura Malagutti

Matteo Montanari

Pasquale Davide Guerra

Genny Cavallo

Antonia Riccipetitoni

Ileana Zarri

Giovanna Bellisario

Francesca Marcarino

di altri due candidati non sono stati resi noti i nomi

Bakkali (PD): “bene se siamo tutti dalla parte dei diritti, noi da sempre” “Non possiamo che essere felici che Alberto Ancarani e chi tra le sue fila ha l’obiettivo di essere una delle voci della comunità LGBTQ+ aderisca all’idea di città inclusiva e che si oppone alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, di genere che il Partito Democratico promuove da sempre e che oggi promuove con rinnovato impulso grazie al DDL ZAN. Proprio per questo mi chiedo perché polemizzare? – si legge in una nota di Ouidad Bakkali, candidata del PD, che ieri sera ha organizzato un incontro pubblico in Darsena sui diritti con l’on. Zan – La lotta alle discriminazioni deve essere trasversale a tutte le forze politiche e certamente opporsi alla destra italiana sovranista e oscurantista che tanto va d’accordo con paesi come l’Ungheria e la Polonia che hanno ristretto gli spazi dei diritti di donne e comunità LGBTQ+. La legge Zan è innanzitutto la base di un cambio culturale necessario che deve partire dalle scuole e dal lavoro delle associazioni, delle realtà culturali e civiche che su questi temi lavorano al fianco dell’amministrazione per promuovere una cultura inclusiva. Abbiamo poi recentemente partecipato al bando ministeriale per ricevere le risorse necessarie per aprire uno sportello di accoglienza e ascolto per le vittime di bullismo e discriminazioni di genere promosso dall’Osservatorio nazionale per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Così come sono contenta di leggere che ci troviamo in accordo sulla necessità di coinvolgere le scuole sul fronte dell’educazione di genere, all’affettività e al contrasto agli stereotipi.” “Quindi anche qui sul piano operativo e concreto ci troviamo perfettamente d’accordo. I diritti non hanno certamente colore, ma hanno bisogno di prese di posizione chiare e nette. Ostacolare l’approvazione del ddl Zan è chiaramente un approccio incomprensibile perché la necessità di rafforzare gli strumenti normativi che ci aiutano a contrastare i crimini d’odio e la violenza che ancora per le strade delle nostre città minaccia le persone sulla base del loro orientamento sessuale o identità di genere” conclude Ouidad Bakkali candidata e vice segretaria regionale del PD. PRI: “Lo sviluppo che vogliamo: energia, infrastrutture, innovazione, porto” Lunedì 13 settembre, ore 17:30 presso il Caffè Corte Cavour di Ravenna il Pri organizza un incontro elettorale sul tema: Oggi e domani Ravenna. Lo sviluppo che vogliamo. Energia, infrastrutture, innovazione, porto”. Intervengono: Eugenio Fusignani (Vicesindaco di Ravenna, Capolista PRI); Franco Nanni (presidente ROCA); Riccardo Sabadini (presidente SAPIR); Carlo Sama (segretario generale UIL); Corrado De Rinaldis Saponaro (segretario nazionale PRI). Introduce: Giannantonio Mingozzi (Candidato PRI). Eugenio Fusignani, vicesindaco, capolista Pri: “Ci sono asset per noi strategici per lo sviluppo della città e l’energia è sicuramente uno di questi. Per questo il Pri è da sempre a fianco delle imprese e degli imprenditori che con una visione vogliono innovare e cambiare il volto di Ravenna. La nostra è una città che ha tutto, cultura, patrimonio Unesco, il mosaico, tradizione, capacità di accogliere e di innovare. Vogliamo che i giovani, le ragazze e i ragazzi vadano nel mondo e poi pensino a Ravenna come luogo nel quale eccellere nella vita e nelle professioni. Sulle infrastrutture occorre fare molto di più, sul porto l’impegno dell’Edera è sempre stato straordinario e sull’innovazione abbiamo idee e progetti da mettere a disposizione della città e del paese. È questo lo sviluppo che vogliamo, in continuità con l’ottimo lavoro fatto in questi anni di concerto fra pubblico e privati”. Corrado De Rinaldis Saponaro, segretario nazionale Pri: “Ravenna ha un grande patrimonio di storia e di cultura, che noi nel pensare al dobbiamo continuare a valorizzare, come le eccellenze del mosaico, dell’arte e della musica, di Dante e del turismo di qualità. La nostra alleanza con il Pd e il centro sinistra è leale e si lega ai nostri principi: lungimiranza, capacità di risolvere i problemi e di dare risposte alla collettività, con serietà, laicità e lungimiranza. proponiamo un patto per lo sviluppo che metta assieme pubblico e privato e che dia opportunità per il futuro, soprattutto ai giovani. Ai giovani imprenditori dico di prendere esempio da Serafino Ferruzzi”. Potere al Popolo presenta la lista: “vogliamo rappresentare coloro che 25 anni di governi liberisti, di centrodestra e centrosinistra, hanno lasciato indietro, gli sconfitti, quelli che non hanno voce” “La nostra lista concorre alle elezioni comunali. – scrive in una nota Potere al Popolo – Vediamo una coerenza assoluta tra il modo in cui è governato lo stato e quello in cui viene amministrato il comune di Ravenna. In entrambi casi ci si affida alla “mano invisibile del mercato” e quindi privatizzazione dei servizi, precarizzazione del lavoro, aggressione al territorio e depotenziamento della sanità e formazione pubblica. Tra le 30 liste che concorrono alle elezioni circa 25 fanno riferimento a quello stesso sistema di valori. Assistiamo allo spettacolo ridicolo di forze politiche che a Ravenna fingono di contrastarsi duramente mentre a Roma sostengono lo stesso governo. E che governo! Un governo guidato dall’uomo di punta di quel mondo di finanza internazionale e grosse corporation direttamente responsabili della crisi nella quale ci dibattiamo. Sono forze politiche che pensano allo stesso modo, fanno le stesse cose, propongono le stesse soluzioni.” “Alcuni ci accusano di essere ideologici. È vero il contrario, ideologico è chi continua ad avere come riferimento quelle teorie, elaborate negli anni ‘40 ed egemoni in occidente dagli anni ‘80 in poi, incurante del fatto che, ovunque applicate, abbiano prodotto disastri sociali ed ambientali. Noi, al contrario abbiamo come riferimento la Costituzione delle Repubblica Italiana. Art. 41 l’iniziativa privata economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ,alla dignità umana. Art. 3 è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese… Voglio ricordare, come ho già detto in altre occasioni, che la nostra lista e la mia candidatura sono frutto di una rappresentanza reale di un collettivo presente, vivo e attivo. Un collettivo che propone in questa lista, compagni e compagne competenti e motivati che da anni militano e partecipano alle lotte in molti movimenti e associazioni su varie tematiche. Questo proponiamo ai cittadini insieme a una certezza assoluta: la coerenza è la nostra forza” conclude Gianfranco Santini, candidato Sindaco di Potere al Popolo.

Gli altri candidati e le altre liste

Il M5S ha presentato in Piazza Kennedy la sua lista. Come annunciato, questa mattina 11 settembre in Piazza Kennedy a Ravenna il Movimento Cinque Stelle ha presentato la lista dei suoi candidati per il Consiglio comunale, guidata dal capolista Igor Gallonetto. Nell’occasione erano presenti il senatore Marco Croatti e anche il candidato del centrosinistra Michele e Pascale.

Calistri (candidato della lista Ambiente e Territorio con Maiolini): subito riqualificare la Ravegnana. “Riteniamo che, assieme alla Regione Emilia-Romagna, si debba continuare con convinzione e determinazione nel sollecitare Anas, perchè si proceda celermente e venga formalizzata la convenzione per lo studio di fattibilità dei lavori di riqualificazione della via Ravegnana. Avere al più presto una Statale 67 Ravegnana in condizioni di sicurezza e scorrevolezza è per noi condizione fondamentale non solo per il collegamento fra Ravenna e Forlì ma anche per lo sviluppo di tutto il forese della zona sud di Ravenna. Bisogna raggiungere in tempi brevi un livello di progettazione sufficientemente definito, per inquadrare il tipo di intervento e permettere di inserire l’opera nel programma quinquennale di Anas. Fra le proposte ipotizzate dall’Anas riteniamo più convincente quella che il sindaco indicò durante la commissione comunale del , che prevedeva un adeguamento e potenziamento dell’attuale tracciato. Sarebbe invece troppo invadente e deleterio per l’ambiente, ma anche per le aziende agricole, scegliere una nuova sede stradale con lavori da realizzarsi in aperta campagna, con un consumo di suolo esagerato e un aggravio del già precario ecosistema. La rotonda sulla statale Adriatica dovrà essere eliminata lasciando spazio ad un sottopasso, come tra l’altro indicato già da più di 20 anni nell’attuale PSC; l’incrocio con via Santuzza nei pressi della località Longana va messo in sicurezza con corsie dedicate alla svolta a sinistra; la strada potrebbe passare fuori dalle località di Ghibullo e Coccolia; le fermate del bus pubblico devono essere messe in sicurezza così come alcune curve pericolose ed andranno inserite piazzole di sosta attualmente inesistenti.” Così Valerio Calistri Vice Presidente del Consiglio territoriale di Roncalceci e candidato della lista Ambiente e Territorio con Maiolini.

Mingozzi (capolista PrimaveRA Ravenna): “rientro in classe, siamo alle solite e il Comune cosa ha fatto?” “Lunedì 13 settembre riapriranno i battenti tutte le scuole; finalmente le lezioni riprenderanno in presenza per tutti. Ma sarà veramente così? Premesse le numerose falle del Ministero, l’amministrazione comunale, per assicurare un rientro in aula in sicurezza, ha fatto tutto il possibile? Non sembra proprio. Ci si è mossi per porre rimedio al problema delle “classi pollaio”, almeno nella scuola primaria? Risulta che per quanto riguarda il ricambio dell’aria si dovrà procedere semplicemente aprendo le finestre anche in caso di pioggia: cosa ha fatto il comune dal punto di vista infrastrutturale per prevenire la ripetizione dell’anno scolastico precedente? Nei mesi invernali, se non ci si ammalerà di covid, si rischierà comunque una polmonite. Le finestre aperte saranno previste anche per la scuola dell’infanzia; premesso che a Ravenna la maggior parte delle scuole dell’infanzia sono comunali, questa amministrazione ha veramente intenzione di lasciare al freddo i bambini più piccoli? Non sarebbe stato opportuno dotare le scuole di sanificatori per l’aria? Possibile che la politica non si renda conto di quanto sia difficile per dei bambini anche della primaria riuscire a concentrarsi per otto ore in un ambiente poco confortevole? Alcune scuole del forese, prive di palestra, stanno tuttora aspettando l’installazione di tensostrutture promesse anni fa dall’amministrazione. Sul trasporto scolastico, poi, sembra che un anno sia trascorso inutilmente… Un’amministrazione comunale che, dopo un anno e mezzo di didattica a distanza non si rende conto del peso che la propria assenza comporta, deve solo andare a casa”. Così Roberta Mingozzi Capolista PrimaveRA Ravenna. Spadoni (capolista Lista per Ravenna): “i consiglieri siano più coinvolti nelle scelte per la sanità”. Gianfranco Spadoni, capolista di Lista per Ravenna, lamenta che il Consiglio comunale e i consiglieri siano messi da parte nella gestione delle politiche sanitarie. “Da questa situazione emergono i vari tentativi dei consiglieri comunali, perlopiù stimolati dalle innumerevoli segnalazioni dei cittadini, di intervenire attraverso interpellanze e interrogazioni rivolte al sindaco, le quali ottengono risposte “liquidate” molto spesso in pochi minuti nell’Aula consigliare. Di qui temi come le lunghe attese per viste e prestazioni, i problemi del Pronto soccorso, la carenza dei medici e del personale sanitario, ed altri ancora, trovano un mancato approfondimento, per non parlare, poi, delle priorità degli interventi, delle scelte e degli obiettivi, degli atti d’indirizzo, del piano programmatico, fino all’equa distribuzione delle risorse e l’analisi del bilancio totalmente sconosciuti al Consiglio comunale, ma solo prerogativa del sindaco. La salute appartiene a tutti e un coinvolgimento sistematico del Consiglio potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche per il sindaco che in questo modo potrebbe portare nelle sedi opportune la vera voce della città.” Fico (capolista Lista del Mare): “sull’impianto Gnl cittadini inascoltati e trascurati”. “L’agenzia ANSA ha pubblicato in tutta Italia la notizia che il 9 settembre scorso è stato avviato a Ravenna il primo scarico di gas naturale liquefatto (GNL) nel deposito costiero di proprietà della società DIG-Depositi Italiani GNL (51% PIR, 30% Edison, 19% Scale Gas), costituito da due serbatoi di 10 mila metri cubi l’uno. – si legge nella nota di Massimo Fico capolista di Lista del Mare che sostiene Alvaro Ancisi – È un dato di fatto che le comunità locali hanno contestato come inopportuno questo insediamento nell’area industriale/portuale di Ravenna a ridosso dell’abitato di Marina di Ravenna. Come è innegabile che il sindaco in carica lo abbia invece sostenuto, “personalmente e politicamente”. Acqua passata, si può dire, dato che l’impianto è ormai cosa fatta e attiva. Si deve però constatare come il sindaco non abbia alzato un dito perché si facesse l’indispensabile adeguamento della via Baiona, di proprietà comunale, già largamente incapace di sostenere l’attuale traffico industriale, commerciale e turistico, commisto a quello dei residenti e degli operatori di Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti. Eppure, tra un mese, quando l’impianto sarà a regime, i mezzi pesanti in uscita dal deposito coi carichi di GNL, obbligati a passare sulla via Baiona stessa, ne aumenteranno ulteriormente i rischi d’insicurezza.”

Ferri (candidato Sindaco PC): “la delega allo sport venga assegnata al Sindaco, per la funzione politica e sociale della pratica sportiva”. “Lo sport popolare è uno dei punti fondamentali del programma del Partito Comunista (PC). Lo sport è per noi comunisti un bellissimo racconto dell’Italia popolare non abbrutita dal professionismo mercantile che ha ormai superato ogni limite di decenza e moralità. Per noi lo sport ha una grande funzione pubblica, politica e sociale. Il Partito Comunista (PC) nel suo programma propone che la delega allo sport venga assegnata al Sindaco, proprio per la funzione politica e sociale che ha per noi la pratica sportiva; che il Comune possa intervenire per favorire le mediazioni fra privati interessati ad investire nello sport professionistico cittadino, senza però mai utilizzare denaro pubblico che dovrà essere esclusivamente rivolto allo sviluppo dello sport popolare, lo sport di tutti e per tutti e non solo per le persone benestanti; che gli investimenti comunali debbano rivolgersi esclusivamente al potenziamento delle infrastrutture pubbliche per lo sport popolare, ai centri sportivi di quartiere, alle associazioni sportive (di tutti gli sport) giovanili, sempre più in difficoltà a causa delle restrizioni dovuti al Covid19; che il Comune, in accordo con enti di promozione sportiva come la UISP, organizzi almeno due fine settimana all’anno definiti “Il weekend dello sport popolare”. Così Lorenzo Ferri candidato Sindaco del PC che propone anche di potenziare le attività sportive nelle scuole, e di reintrodurre i “Giochi della Gioventù”.

Panizza (candidato sindaco 3V): “la sicurezza vera priorità! Altro che green pass, quello lo togliamo!” “Considerando che il mandato della giunta è in scadenza, per quale ragione il Comune ha deciso di spendere poco meno di 10.000 euro per la ‘fornitura ed installazione di un sistema di controllo e regolazione degli accessi con lettore Green Pass per la piscina comunale, quando altre piscine ci riescono senza!? Forse sanno che non ci sarà fine a questo stato di cose? Che la cosiddetta emergenza diverrà la nuova normalità? Che saremo per sempre obbligati a dimostrare di essere sani, contro ogni buon senso? Spero che stiano pensando anche a come affrontare un’altra emergenza, questa volta locale e purtroppo sempre di attualità: quella dei furti nelle abitazioni, quella dei garage scassinati, quella della paura per chi trova la propria abitazione violata… Per 3V la sicurezza sarà una priorità! Altro che green pass, quello lo togliamo!” Così Emanuele Panizza candidato Sindaco dei 3V Verità Libertà.

