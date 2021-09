Sinistra per Lugo: nuovo Piano Urbanistico Generale sia occasione per rivitalizzare i rioni della città e le frazioni svantaggiate

Sinistra per Lugo, componente della coalizione che amministra la città, in vista dell’avvio dell’elaborazione del prossimo Piano Urbanistico Generale (PUG) con una nota “pone l’esigenza di svolgere un’azione riequilibratrice nella distribuzione di servizi essenziali, come negozi, supermarket alimentari e luoghi di aggregazione e socialità, contrastando la tendenza allo spopolamento delle frazioni di periferia e correggendo lo svantaggio che storicamente grava sull’area cittadina del Rione Cento, anche in considerazione della densità di popolazione anziana che risiede in questi ambiti, con tutte le specifiche esigenze di servizio che la caratterizza. Al contrario di quanto accaduto per il quartiere Madonna delle Stuoie, che vedrà presto l’apertura del supermarket Conad unitamente alla realizzazione della Casa della Salute nell’area dell’ex acetificio Venturi, lo svantaggio per alcune frazioni di campagna e per il Rione Cento si è andato aggravando con la concentrazione dei centri commerciali della grande distribuzione nell’area compresa tra la circonvallazione di Via Acquacalda e la Via Piratello.”

“La stessa realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Felisio, che deviò lo sbocco da Corso Garibaldi verso Viale Masi, ha contribuito a mettere in ombra questa parte della città. Occorre dunque mettere in atto azioni di riequilibrio, tra le quali: la realizzazione del sovrapasso ciclopedonale di Lugo Ovest, così da riconnettere questa parte della città con il CRAI Pagliuti di Via Felisio, la messa in sicurezza dell’attuale sottopasso ciclopedonale di Via Felisio, concepito con una pesante sottovalutazione dei problemi della sicurezza ciclabile. L’incentivo agli operatori commerciali e ai pubblici esercizi all’insediamento e la revisione dell’efficacia della pubblica illuminazione nelle zone della città e delle frazioni da rivitalizzare” conclude Sinistra per Lugo.