Fra le 150 e le 200 persone hanno partecipato ieri 11 settembre alla presentazione del programma e della coalizione di Filippo Donati, di cui fanno parte tre liste: la sua lista civica Viva Ravenna e poi due pezzi da novanta come Lega e Fratelli d’Italia. Fra i quali c’è una competizione non dichiarata ma ormai aperta su chi prende un voto in più. Lo si capisce dalla claque. All’inizio la Lega rimane sorpresa dallo scroscio di applausi per Alberto Ferrero. Ma si rifà subito dopo con uno scroscio altrettanto forte per l’intervento di Jacopo Morrone. Ad applausi finisce pari. E ce ne sono tanti poi per lui, il candidato Sindaco. Già, in mezzo ai due pezzi da novanta c’è Donati, che però non ha nessuna intenzione di finire come il vaso di coccio fra i vasi di ferro di Manzoni. Con piglio ribadisce che tutti vanno d’amore d’accordo con lui “civico, non politico” – e lo ripete con orgoglio.

Ad di là della competizione interna alla destra, per la prima volta la coalizione di Donati si presenta unita e compatta e mostra di crederci. Di credere nella vittoria o quantomeno nel ballottaggio. Che vuol dire rimescolare le carte per sperare poi di battere Michele de Pascale nel duello finale. Le parole sono quelle giuste per suonare la carica dell’elettorato di centrodestra. Senza nessuna polemica, nemmeno un accenno per gli altri candidati concorrenti della stessa area. L’avversario è uno: il centrosinistra di Michele de Pascale. A lui e solo a lui sono riservati tutti gli strali. Il tavolo della presidenza in Piazza Kennedy è diviso in tre, in parti uguali: due esponenti di Viva Ravenna (Donati stesso e Grandi, il capolista), due della Lega (Morrone e Pompignoli, il capolista) e due di Fratelli d’Italia (il capolista Ferrero e la Farolfi, vice Sindaco di Brisighella… per dimostrare che “ci sono comuni in cui il centrodestra ce l’ha fatta anche nel ravennate”).

Foto 3 di 4







Una lunga prima parte dell’incontro è destinata alla propaganda. Solo nell’ultima parte – incalzato dalla stampa – Donati tira fuori dal cappello a cilindro alcune proposte, qualche idea concreta per Ravenna. Precisando però che il programma non è finito, è un work in progress e sarà pubblicato completo sul suo sito, a breve. Sul piano della propaganda – che in campagna elettorale ci sta eccome – i temi sono quelli già snocciolati nei precedenti incontri che Donati ha tenuto insieme a Lega prima e a Fratelli d’Italia poi.

Ravenna è da oltre cinquant’anni praticamente un monocolore, sicuramente un’amministrazione monoculturale, aureferenziale, un sistema chiuso insomma. Sono parole di Filippo Donati che aggiunge: “Alcuni miei candidati si sono ritirati all’ultimo perché non se la sentivano. Vuol dire che in questa città c’è un problema.” Naturalmente non fa nomi. Poi va giù ancora più pesante: “C’è un gruppo di persone che da cinquant’anni non governa più la città e il comune, ma gestisce solo il potere”. Di qui al suo cavallo di battaglia della mancanza d’ascolto il passo è breve: “Un sacco di gente si sente abbandonata. Non c’è ascolto. In Comune arrivano tante richieste ma non ci sono mai risposte. Un Sindaco non taglia solo nastri, ma va in giro e ascolta. Facile inaugurare, più difficile andare a parlare con un negoziante o un imprenditore costretto a chiudere bottega.”

Alberto Ferrero (Fd’I) fa eco a Donati sostenendo che dopo 50 anni c’è bisogno di aria fresca a Ravenna e che l’alternativa c’è già, è in quella piazza, è pronta. Sostiene che a Ravenna non si vive male ma questo non grazie a chi la governa, bensì nonostante chi la governa. Infine parla di sicurezza, citando un piccolo episodio di cronaca, per ribadire che la città non è adeguatamente presidiata, che Fratelli d’Italia mette al primo posto proprio la sicurezza e che nel programma di coalizione c’è fra le cose importanti la proposta del poliziotto o vigile di quartiere. E questa è la prima proposta concreta uscita dall’incontro.

Nicola Grandi, capolista di Viva Ravenna, tesse l’elogio pubblico di Filippo Donati: “La sua passione per Ravenna mi ha indotto a scendere in campo al suo fianco” dice, perché lui “è nato qui, vive e lavora qui, e a questa città servono ravennati veri che amano Ravenna sul serio”. Non poteva mancare la solita stoccata alle origini e alla residenza cervese di Michele de Pascale.

Poi tocca all’on. Jacopo Morrone che ricorda per un attimo l’attacco alle Torri Gemelle e agli Usa dell’11 settembre 2001, invitando a non dimenticare il terrorismo islamista “a differenza di una certa sinistra” ma non precisa a quale sinistra si riferisca. Il leghista rilancia il suo grido di battaglia che bisogna “togliere ruggine al sistema di potete Pd cristallizzato da troppo tempo”, rilancia l’idea che nel centrosinistra non c’è più entusiasmo (“è la cosa che manca a loro e che noi abbiamo”), sostiene che se a Ravenna ci sono 11 candidati Sindaco e 30 liste è perché “qualcosa non va in città” e, infine, di nuovo attacca il gruppo dirigente repubblicano accusandolo di avere “svenduto a Ravenna l’anima e la dignità in cambio di un qualche posto in un Consiglio di Amministrazione.”

Quando tocca di nuovo a Donati, il candidato non illustra il suo programma ma attacca quello del suo avversario: “Ho letto il programma di Michele de Pascale e non sembra il programma di un Sindaco in carica. Perché non le ha fatte quelle cose?” Poi parla di metodo, di investimenti del Comune che dovranno tenere fede a tre criteri di sostenibilità: sostenibilità economica, sostenibilità civica, sostenibilità sociale. Nessun accenno a quella ambientale.

Precisa che il programma è stato messo a punto con tanti esperti – perfino con tecnici esperti di asfaltature, “per capire come rimediare alla situazione di certe strade” – e attraverso un grande confronto con tante persone: “Abbiamo parlato con tutti.”

Donati parla di turismo e sostiene che a Ravenna “bisogna smettere di contare i turisti come fossero numeri”, aggiunge che “non è vero che agosto ha risolto tutti problemi, perché noi è da gennaio che lavoriamo e siamo ancora sotto”. Sulla cultura affronta la ferita ancora aperta della Capitale europea della cultura affermando che “abbiamo perso perché siamo stati di un provincialismo agghiacciante”, siamo la capitale mondiale del mosaico ma a volte si ha l’impressione “che invece di partire dalla valorizzazione di questo patrimonio, si tenda a sminuirlo o nasconderlo”.

Poi un altro affondo: “Usciamo dalla stazione e troviamo una statua che ci volta le spalle” per dire che Ravenna non è abbastanza accogliente. Allora bisogna rivitalizzare il centro e valorizzare il forese, ma non spiega come. Parla Donati di “città aperta, ma dove chi viene qua rispetta le regole”. E poi chiude chiamando tutti alla battaglia per conquistare voti.

E il programma? E le cose concrete? A parte il poliziotto o vigile di quartiere e a parte l’impegno sulla valorizzazione del mosaico, finora non è emerso altro se non i titoli di alcuni capitoli. Allora chiediamo di spiegare almeno tre cose importanti che Filippo Donati ha intenzione di fare se diventerà Sindaco. Ce ne dice otto e poi tutti all’aperitivo.

La prima proposta riguarda il trasporto pubblico in città: “Oggi i bus viaggiano a vuoto e rompono il selciato, io voglio mettere una navetta elettrica veloce e silenziosa che fa un servizio UFM uns ferma mai, una navetta che deve trasportare turisti e cittadini.” La seconda proposta riguarda l’incentivazione dell’uso delle auto elettriche in città. La terza è una bicipolitana, cioè una ciclovia che possa favorire gli spostamenti in bici in tutta la città in sicurezza.

La quarta proposta è sulle pialasse: “Ce le stiamo giocando, per colpa della siccità, quindi io voglio intervenire subito su quelle e poi sulle pinete che vanno pulite e tenute meglio.” La quinta riguarda la prevenzione degli incendi, in particolare delle pinete: quindi alla Spreta Donati vuole mettere in pianta stabile un Canadair per tutta l’estate. La sesta proposta riguarda i servizi cimiteriali: il centrodestra propone un cimitero per gli animali e di far posto ai cristiani non cattolici nel cimitero di Ravenna.

La settima concerne il turismo ed è un impegno generico a fare in modo che i turisti si fermino di più, perché oggi “il turismo a Ravenna è soprattutto un’invasione di escursionisti che vengono, stanno qualche ora e poi se ne vanno.” L’ottava e ultima proposta è quella di fare una o più case di riposo per gli anziani in centro città, per fare in modo che gli anziani possano vivere la città di giorno e poi ritirarsi nella loro residenza la sera.

Queste le prime proposte emerse. Ma da qui al 3 e 4 ottobre, sarà messa altra carne al fuoco, assicurano dal centrodestra. Mancano tre settimane. Il tempo è poco. Ma adesso la battaglia finale è cominciata in campo aperto. Si fa sul serio. E il 4 ottobre, nel tardo pomeriggio, sapremo già com’è andata.

Mauro Bertolino, l’outsider di centro

Fra gli 11 candidati Sindaco di Ravenna nelle elezioni del 3 e 4 ottobre c’è anche Mauro Bertolino, con la sua lista Alleanza di Centro. Militante di Forza Italia fino a due anni fa, Mauro Bertolino si è poi staccato dal partito di Berlusconi per tentare una sua avventura politica personale, fondando l’Alleanza di Centro per i Territori. Finora con scarso successo. Adesso ci prova, presentandosi con la sua creatura al voto di Ravenna. Le speranze che possa eleggere un consigliere sono sotto lo zero, ma l’obiettivo di Bertolino è di avere un po’ di visibilità per tentare di far crescere il suo piccolo movimento.

I 24 CANDIDATI DI ALLEANZA DI CENTRO: 14 donne e 10 uomini

Elisa Guerra, capolista

Fiorenzo Tassinari

Andrea Baruzzi

Silvia Casadei

Andrea Martino

Samantha Mirri

Maurizio Maffi

Stefania Gasperoni

Aldo Manetti

Pamela Mazzotti

Renzo Casadio

Laila Ciccozzi

Dritan Lala

Catia Nassini

Luigi Buonavoglia

Andrea Ciuffoli

Simona Lorenzi

Silvia Mucchi

Enzo Frassineti

Isabella Signani

Marina Minghetti

Lara Pellegrini

Maria Lisa Pantaleo

Stefania Ricci

Casadei (Anima Animalista di Alleanza di Centro Ravenna): dov’è a Ravenna il benessere degli amici animali? “L’ufficio preposto ha un nome molto significativo: tutela e benessere. Quando nel 2004 è stato istituito l’ufficio diritti degli animali a Ravenna molti animalisti hanno gioito perché la finalità era proprio quella di fornire risposte alle problematiche comuni e non comuni nel rapporto fra animali e uomo: come si legge nel sito del Comune fra i tanti intenti dell’ufficio c’è il censimento dei gatti liberi e la gestione delle sterilizzazioni attraverso campagne informative e locandine, il coordinamento delle associazioni animaliste che operano sul territorio, l’educazione dei proprietari dei cani per la raccolta delle deiezioni e tanto altro. Purtroppo queste aspettative sono state presto disilluse; le associazioni si devono accontentare di pochi fondi di aiuto e organizzare cene e raccolte fondi con banchetti per autofinanziarsi le campagne di sterilizzazioni delle gatte, le volontarie vengono chiamate giorno e notte per salvare i gattini abbandonati e recuperare gli animali feriti, e chi sarebbe preposto per fare questo servizio essendo vincitore di un appalto se ne disinteressa. Anche per la campagna di sterilizzazione comune ed Ausl invece di aumentare le giornate a disposizione per le sterilizzazioni lavorano su appuntamento (parliamo di gatti di colonia spesso di difficoltà ad essere catturati) riducendole ad una. In questo contesto di totale disinteresse dove il lavoro viene lasciato in mano alle associazioni dove è la tutela ed il benessere dei nostri amici animali come sbandierato da parte del comune di Ravenna?” Così Silvia Casadei candidata al consiglio comunale amministrative 2021 per Alleanza di Centro Bertolino Sindaco.

Gli altri candidati e le altre liste

Francesconi (Pri): forum sulla sanità, “bisogni di cura, spazi e digitalizzazione”. Nuovo appuntamento pubblico per Chiara Francesconi, candidata alle prossime amministrative del Comune di Ravenna per il PRI. Lunedì 13 settembre, dalle ore 18.30 nello spazio eventi al primo piano del Mercato Coperto di Ravenna, si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Sanità: bisogni di cura, di spazi, di digitalizzazione”. Un evento che consentirà di porre l’attenzione su alcuni dei temi di maggior interesse in questa fase per quanto concerne il settore sanitario locale, con uno sguardo anche ad un ambito più allargato. Numerosi gli ospiti che interverranno all’evento: Stefano Falcinelli, Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna; Venerino Poletti, Direttore del Dipartimento Malattie dell’Apparato Respiratorio e del Torace Ausl Romagna; Petia Di Lorenzo, Vice presidente dell’OPI Ordine Professioni Infermieristiche di Ravenna; Paolo Palmarini, Segretario Generale UIL FPL Emilia-Romagna. Come candidati Pri ci saranno Chiara Francesconi e Paolo Guerra.

“Il Servizio Sanitario Nazionale, anche sul nostro territorio, denota purtroppo da tempo – dice Chiara Francesconi anticipando alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso del forum – segnali di una grave crisi che è necessario affrontare. Dal punto di vista del personale medico e infermieristico le condizioni di lavoro sono spesso critiche, con situazioni di troppa pressione. Per diverse specialità mediche non è stato programmato e preparato quel ricambio generazionale che è ormai diventato una questione di grande criticità. Dal punto di vista dei pazienti, è fondamentale accompagnarli nel cambiamento culturale: le aggregazioni in studi associati, come le Case della Salute ed i nuclei strutturati, rischiano di penalizzare la prossimità delle cure. Le relazioni personali fra paziente e medico, il loro rapporto fiduciario, non possono venire meno”.

Coffa e Anconelli (candidati della Lista “Ambiente e Territorio con Maiolini”): la prevenzione al centro delle politiche per la salute. “L’emergenza che stiamo affrontando ci deve rendere consapevoli del fatto che per migliorare la gestione della salute pubblica debba cambiare l’organizzazione sanitaria e il ruolo del cittadino nei confronti della sanità… È più importante, più semplice e meno costoso prevenire una malattia anziché curarla. Uno stile di vita sano, un’alimentazione corretta, controlli medici programmati sono la base per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, obesità , diabete mellito, neoplasie. Il 25% dei lavoratori europei soffre di mal di schiena. In Italia quasi un lavoratore su due resta a casa dal lavoro per disturbi muscolo scheletrici… Per questo intendiamo chiedere che si inizi, o si implementi ove già esista, un percorso di educazione alla salute e all’alimentazione, organizzando corsi di formazione/sensibilizzazione nelle scuole che trattino queste tematiche rilevanti per la salute pubblica. Di pari passo è fondamentale sensibilizzare anche gli adulti sull’importanza della prevenzione poiché spesso malattie come i tumori, si manifestano clinicamente solo quando sono in uno stadio avanzato, mentre una corretta prevenzione ci permette di diagnosticarle nelle fasi iniziali quando sono meglio aggredibili… Va inoltre riorganizzata la rete ospedale/territorio, ripensando i ruoli dei professionisti coinvolti nella gestione dei pazienti che potrebbero essere curati fuori dall’ospedale rivalutando in chiave di efficienza ed efficacia degli interventi svolti, l’operato delle Case della Salute in un’ottica complessiva di maggior spinta verso la territorialità dei servizi alla persona, a partire da quelli sanitari.” Così Angelo Coffa (medico rianimatore) e Gabriella Anconelli (infermiera professionale) candidati della Lista “Ambiente e Territorio con Maiolini”.

Musumeci (capolista 3V): contro la sospensione di medici no vax e contro il vaccino agli studenti. “Mi hanno informata che personale sanitario con esenzione vaccinale viene sospeso o demansionato a ruoli quasi punitivi. Non conta più nulla se tue personali patologie ti vietano la magica punturina, ora conta esser solo vaccinati! Oltretutto ora solo un medico vaccinista ha il diritto di autorizzare l’esenzione e solo in caso di reazione avversa alla prima dose vaccinale. Noi di 3V ovviamente siamo sempre al fianco di chi ci chiede supporto in un contesto tanto critico quanto aberrante. Abbiamo inoltre richiesto un accesso agli atti e contestuale diffida in merito alla notizia che verranno organizzati hub vaccinali davanti ai vari istituti scolastici, pubblicata su diversi giornali locali, al fine di indirizzare gli studenti ancora integri verso la vaccinazione. Con che faccia personale sanitario inoculerà ragazzi minorenni, magari spinti da pressioni esterne o bullismo da parte di coetanei, per i quali autorevolissime fonti scientifiche riportano rischio covid 0, senza la presenza e/o l’autorizzazione verificata e confermata dei genitori!?!” Così Alessandra Musumeci, capolista 3V.