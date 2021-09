Lugo. Bravi (Per la Buona Politica): “Interventi immediati da chi governa il territorio contro gli episodi di delinquenza e vandalismo”

“I gravi episodi di violenza, delinquenza e vandalismo verificatisi negli ultimi mesi sono diventati sempre più violenti e ravvicinati tra loro, tali per cui è evidente che non è più possibile derubricare il tutto ad una “mera percezione di insicurezza collettiva” – riporta una nota di Roberta Bravi, capogruppo Per la Buona Politica -. A maggior ragione, infatti, quando si registra un aumento del senso di insicurezza è necessario intervenire per invertire tale andamento, aumentando la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, la quale certamente non può coesistere con ricorrenti episodi di risse e accoltellamenti in piazza, sfondamento di vetrine in pieno centro, rapine a mano armata presso uffici postali, lesioni e percosse agli operatori del servizio pubblico o assalti con materiali esplosivi a bancomat e postamat. Servono ora interventi immediati e diretti da parte di chi governa il territorio, per porre fine ai disordini urbani che stanno turbando la tranquillità dei residenti e degli utenti del territorio, esercitando le funzioni specifiche che la L. 48/2017 (sulla Sicurezza Urbana) e la L. 77/2019 (sulla Sicurezza Integrata) attribuiscono ai Sindaci in materia di prevenzione e controllo del territorio. Previsioni, tra l’altro, già inserite anche nel Patto per la Sicurezza Urbana siglato ad aprile 2018 tra il Prefetto di Ravenna e i Sindaci dei nove Comuni (compreso quello di Lugo)”.