Brisighella. Iniziata l’attività del Circolo Fratelli d’Italia

Con una serata conviviale (27 settembre), a cui hanno partecipato anche il Dirigente Nazionale Roberto Petri e il Coordinatore Provinciale Alberto Ferrero, è iniziata ufficialmente l’attività del Circolo Fratelli d’Italia di Brisighella, intitolato a Lamberto Brasino.

La Destra brisighellese, che ha contribuito alla vittoria del Centro Destra alle comunali del 2019, ribadisce convintamente l’appoggio all’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Massimiliano Pederzoli, di cui si sente parte integrante e responsabile.

In due anni e mezzo, nonostante la pandemia, tante cose sono state fatte: dalle opere pubbliche alle asfaltature, agli interventi nelle scuole, al decoro urbano, alla viabilità, alla sicurezza stradale, ai nuovi eventi turistico-culturali, al sostegno e allo sgravio fiscale per le attività produttive, per le associazioni culturali e sportive e per le fasce più fragili della popolazione colpite dalle varie chiusure per la pandemia.

Fratelli d’Italia nel nostro Comune intende continuare la propria attività su questo percorso che vede cambiare e rifiorire Brisighella giorno per giorno, dopo anni di immobilismo delle amministrazioni di centro sinistra.

Il Direttivo comunale del Circolo di Fratelli d’Italia risulta così composto:

Gino Baruzzi Presidente onorario

Angela Nonni Presidente

Alessandra Barzagli

Marta Farolfi

Maurizio Monti

Claudio Mercuriali

Aldo laghi

Responsabili di territorio saranno: per Brisighella: Marta Farolfi

per Fognano: Maurizio Monti

per San Cassiano: Alessandra Barzagli

per San Martino: Paolino Naldi

per Zattaglia: Aldo Laghi

per Marzeno: Luliano Bellini