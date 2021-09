Convocato in videoconferenza il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

È convocato in videoconferenza per mercoledì 29 settembre alle 20 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio consolidato del 2020, l’approvazione dello schema di accordo con la Regione Emilia-Romagna per futuri interventi di miglioramento sul canile comprensoriale, l’approvazione per le linee di indirizzo generali per l’appalto del servizio di trasporto scolastico da gennaio 2022 ad agosto 2024.

L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Governo del territorio – Consiglio.

Il Consiglio è pubblico e potrà essere seguito in streaming seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.labassaromagna.it.