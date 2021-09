Si riunisce il consiglio comunale di Cotignola: l’ordine del giorno dei lavori

È convocato in videoconferenza per giovedì 30 settembre alle 18 il Consiglio comunale di Cotignola.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020, il nuovo patto dei sindaci e piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), le linee di indirizzo per la concessione dei locali (bar ristorante e sale polivalenti) all’interno del parco Pertini e l’accordo tra i Comuni di Cotignola, Calderara di Reno e Spilamberto per la realizzazione del progetto culturale di residenze d’artista, mostre e laboratori “Prospettive” per il biennio 2021 e 2022.

Per assistere alla seduta in diretta streaming e per consultare l’ordine del giorno completo, visitare il sito www.comune.cotignola.ra.it nella sezione Comune – Governo della città – Consiglio comunale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.