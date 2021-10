A Bagnacavallo Gianni Bessi presenta “Post Merkel”

Sabato 2 ottobre alle 16.30 presso il Circolo 22 di via Ramenghi 22/A a Bagnacavallo si terrà la presentazione del Libro “Post Merkel. Un vuoto che solo l’Europa può riempire”. L’evento sarà aperto dai saluti di Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo, e vedrà la partecipazione dell’autore Gianni Bessi e del filosofo Filippo Onoranti. Dialogherà con loro Enrico Sama, segretario comunale del Partito Democratico.

Bessi attraverso “Post Merkel” ci offre un ritratto della Cancelliera eterogeneo e fuori dalla visione stereotipata dei tedeschi rigidi e tetragoni. La sua tesi è che la grandezza della Merkel è stata quella di difendere il concetto del sincretismo tedesco, cioè la capacità di interpretare il proprio popolo e il nostro tempo, scoprendo e costruendo complementarietà solide tra le parti in causa. Accompagnato da interventi preziosi di Filippo Onoranti, l’autore compie un viaggio nello Zeitgeist europeo a partire dall’estate 2020, inizio del semestre di presidenza tedesca dell’UE, per continuare durante la pandemia di Sars-Cov-2.

Gianni Bessi è nato il 14 maggio 1967 a Ravenna. Laureato in Scienze politiche all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nel 1992 ha conseguito la Borsa di studio Erasmus presso la University of Limerich (Repubblica di Irlanda). Dal 2020 è alla sua seconda legislatura da Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna nell’Assemblea legislativa della XI Legislatura, gruppo Partito Democratico – Bonaccini Presidente, nel Collegio di Ravenna.

Attualmente è Capogruppo del PD – Bonaccini Presidente nella Commissione Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali ed è componente nelle Commissioni: Politiche Economiche; Territorio, Ambiente, Mobilità; Statuto e Regolamento.

E’ inoltre giornalista pubblicista e autore di diversi articoli di geopolitica ed economia per Startmag.it e Formiche.net e per altri organi di stampa sia cartacei che on-line. Ha pubblicato, per Edizioni Goware Collana Economia e Finanza, nel 2020 “House of Zar. La geopolitica al tempo di Putin, Erdogan e Trump” e nel 2018, per Edizioni Innovative Publishing, “Gas naturale. L’energia di domani”.