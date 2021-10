Movimento 5 Stelle di nuovo in Consiglio comunale a Ravenna dopo 5 anni di assenza: “per noi non è poco”

“Movimento 5 Stelle torna ad essere rappresentato nel Consiglio comunale ravennate dopo 5 anni di assenza: 2.443 cittadini hanno tracciato MoVimento 5 Stelle, e questo non è poco! Ringraziamo fortemente chi ha dato fiducia e ha creduto in noi! Siamo onorati perché le cose si costruiscono pian piano, con voglia, determinazione e tanto lavoro. Abbiamo avuto la fortuna di essere stati affiancati da persone meravigliose che hanno dato tanto, soprattutto stima e sincerità! Questo è l’inizio di un cammino che va percorso giorno per giorno. Non si comincia mai dall’arrivo ma dalla partenza! #AvantiConCoraggio” Così il MoVimento 5 Stelle Ravenna in una nota stampa.