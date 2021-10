Alberto Ancarani: per la Presidenza del Consiglio comunale di Ravenna si individui una figura “non divisiva”

Nel 2021 la maggioranza non faccia come nel 2016, non imponga il suo uomo (allora fu una donna, la Molducci) alla minoranza. È questa la proposta di Alberto Ancarani alla vigilia della convocazione del primo consiglio per l’elezione del Presidente dell’assemblea di Palazzo Merlato.

“Non vi è alcun dubbio che la scelta del consigliere, sia esso uomo o donna, che presiederà il Consiglio comunale per il prossimo mandato spetti alla maggioranza. Questo dice chiaramente il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e i risultati elettorali non suggeriscono alcuna scelta diversa. Tuttavia dovrebbe essere anche nell’interesse della maggioranza evitare che il rapporto con le opposizioni non parta, sin dal primo Consiglio, con uno scontro sulla figura istituzionale che dovrebbe essere garante di tutti, una volta eletta. – dichiara Ancarani – Alcuni nomi che circolano, degnissimi rappresentanti dei loro elettori, non paiono infatti avere quelle doti di possibile imparzialità che sarebbero necessarie per svolgere un ruolo tanto delicato. L’ultimo mandato, quello nel quale contro tutto e contro tutti si scelse di rieleggere Livia Molducci, sul cui nome sin dalla prima seduta del Consiglio si creò l’antipatica situazione di uno scontro tra maggioranza e opposizione che produsse un’elezione a maggioranza e non unanime come sarebbe normale per una figura di garanzia, dovrebbe essere di insegnamento anche per questa consiliatura. A ciò deve aggiungersi che il nuovo Presidente, chiunque sia, dovrà impegnarsi al fine di riportare in presenza tutte le riunioni, siano esse di consiglio o di commissione, affinchè il dibattito politico riacquisti quella centralità che le videoconferenze degli ultimi due anni hanno invece impedito, marginalizzando in particolare il ruolo delle opposizioni, già sfavorite dall’essere minoranza.”

“Il dato dell’affluenza alle urne, sebbene abbia gratificato una parte, dovrebbe infatti fare riflettere sulle conseguenze negative per la libertà anche tecnica di rendere pubblico e plastico il pensiero politico all’interno delle sedi deputate a rappresentarlo” conclude Alberto Ancarani di Forza Italia e PrimaveRA Ravenna.