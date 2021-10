maipiùfascismi, anche il Sindaco di Lugo Ranalli a Roma, alla manifestazione indetta dai Sindacati

“Sabato 16 ottobre parteciperò come Sindaco e come cittadino alla manifestazione indetta dai Sindacati per ribadire un NO fermo a tutti i fascismi. Nella giornata di oggi ho comunicato agli organizzatori la mia presenza, perché ritengo importante che le istituzioni, le associazioni, i partiti e i singoli cittadini scendano in piazza per manifestare solidarietà alla CGIL e, al contempo, affermare che ogni forma di fascismo e di violenza va respinta con ogni mezzo.” Così il Sindaco di Lugo Davide Ranalli sulla sua pagina Facebook.

“La visita di Draghi alla sede della CGIL è un fatto tanto inedito quanto importante perché ci segnala la ferma condanna dei fatti di Roma del Governo e di larga parte dei partiti che ne fanno parte. In questi anni sia come Sindaco che come dirigente politico ho sempre cercato di affermare i principi e valori che stanno alla base della democrazia e del vivere civile. Vi aspetto a Roma sabato” conclude il Sindaco di Lugo.