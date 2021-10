“Buona la prima”: una cena aperta di ringraziamento della Lista del Sindaco de Pascale

Lunedì 18 ottobre alle ore 20.30 presso Mercato Coperto di Ravenna (Piazza Andrea Costa a Ravenna) la lista civica “de Pascale Sindaco” organizza una cena “Buona la Prima” per ringraziare tutte le persone “che in questi mesi hanno sostenuto il progetto e contribuito al conseguimento di un ottimo risultato elettorale (quasi il 6%) attestandosi come seconda lista della coalizione dopo il PD.”

Saranno presenti alla cena il Sindaco Michele de Pascale, l’Assessora Annagiulia Randi e i Consiglieri Daniele Perini e Davide Buonocore oltre ai candidati della Lista. Per partecipare alla cena occorre iscriversi al link https://forms.gle/8Z3gvMCvgTY461Tz9 Il costo della cena è di 22 euro