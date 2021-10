Russi, “Quattro chiacchiere con la Giunta” nelle frazioni… giovedì 21 ottobre a San Pancrazio e martedì 26 ottobre a Godo

L’Amministrazione Comunale di Russi organizza due serate di condivisione con i cittadini delle frazioni in cui confrontarsi su progettualità e idee per il prossimo futuro.

Gli appuntamenti sono per giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 20.30 a San Pancrazio, presso il Museo della Grama, Via XVII Novembre 2/a e martedì 26 ottobre 2021 alle ore 20.30 a Godo, presso la Sala Edera, Via Faentina Nord 202.

Per partecipare sarà necessario essere in possesso di regolare green pass.